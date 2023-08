Auseinandersetzung auf dem Karlsruher Marktplatz

Karlsruhe (ots) – Nach einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Karlsruher Marktplatz in der Nacht von Samstag auf Sonntag, bei der ein 56-Jähriger verletzt wurde, sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. Passanten meldeten der Polizei gegen 01:50 Uhr eine verletzte Person auf dem Marktplatz, die offenbar von mehreren Unbekannten zusammen geschlagen worden sei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es sich bei den 5-6 Tatverdächtigen um Jugendliche oder junge Erwachsene im Alter zwischen 17-19 Jahren mit südländischem Erscheinungsbild handeln. Die jungen Männer sollen jeweils eine Bauchtasche getragen haben. Einer der Tatverdächtigen soll außerdem mit einem roten Oberteil bekleidet gewesen sein.

Fahndungsmaßnahmen nach den Unbekannten, die sich nach der Auseinandersetzung in Richtung Zirkel entfernt haben sollen, verliefen ergebnislos. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter Tel: 0721 666-3311 in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Verkehrsunfall mit Kind gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein dreijähriger Junge wurde am Montagmittag in der Fußgängerzone von einem Radfahrer angefahren und leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 72-jähriger Radfahrer gegen 13:00 Uhr verbotswidrig auf der Kaiserstraße aus Richtung Europaplatz kommend in Richtung Marktplatz.

In Höhe der Kreuzung Ritterstraße kollidierte er offenbar mit einem in gleicher Richtung laufenden Kleinkind, das hierdurch stürzte und sich eine Prellung und Schürfwunden zuzog. Der wohl alkoholisierte Radfahrer sei ohne anzuhalten weitergefahren, weshalb der Kindsvater zu Fuß die Verfolgung aufnahm und den Mann nach etwa 20 Metern stoppen konnte.

Der 3-Jährige wurde von seinen Eltern für weitere Untersuchungen in die Kinderklinik gebracht, welches er aber kurze Zeit später wieder verlassen konnte.

Da hinsichtlich des Unfallhergangs widersprüchliche Angaben vorliegen, werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Marktplatz unter der Telefonnummer 0721 666-3311 zu melden.

Kreis Karlsruhe

Zeugen nach Raub gesucht

Bruchsal (ots) – Nach einem mutmaßlichen Raub am frühen Samstagmorgen in der Innenstadt sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein 35-jähriger Mann am Samstag gegen 03:30 Uhr offenbar ausgeraubt. Ein Anwohner fand den Verletzten vor einer Bar in der Victoriastraße in Bruchsal auf.

Die vermeintliche Tat wurde der Polizei erst mit einem gewissen Zeitverzug bekannt. Eine Beschreibung der oder des mutmaßlichen Täters liegt derzeit nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.