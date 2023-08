Fahrradfahrer auf Eisenbahnbrücke von Zug er-fasst

Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) (ots) – Schwer verletzt wurde gestern Abend ein

39-Jähriger aus Polen. Der Mann befuhr mit seinem Fahrrad gegen 20 Uhr

verbotswidrig die Eisenbahnbrücke über die Lahn, zwischen dem Bahnhof Wetzlar

und dem Haltepunkt Albshausen (Bahnstrecke 3710; Wetzlar – Niederlahnstein).

Ein herannahender Zug der Hessischen Landesbahn, von Limburg in Richtung Fulda

unterwegs, erfasste den Radfahrer und schleuderte ihn zur Seite. Das Fahrrad

wurde rund 15 Meter mitgeschleift. Der 39-Jährige konnte sich noch aus eigener

Kraft auf einen nahegelegenen Feldweg retten. Er wurde von dort durch eine

RTW-Besatzung versorgt und anschließend ins Wetzlarer Klinikum gebracht. Das

Fahrrad des Mannes war anschließend schrottreif. Am Zug entstanden

Beschädigungen im Frontbereich.

Zug machte Schnellbremsung

Wie der Lokführer der Bundespolizei mitteilte, hätte er beim Erkennen des

Radfahrers zwar sofort eine Schnellbremsung eingelegt, konnte den Unfall aber

nicht mehr verhindern. Der Triebfahrzeugführer musste anschließend abgelöst

werden. Die 25 Reisenden im Zug blieben unverletzt. Neben der Bundespolizei

waren auch die Feuerwehr Wetzlar und der Notfallmanager der Deutschen Bahn AG im

Einsatz.

Lebensgefährliche und verbotene Abkürzung

Hinweis der Bundespolizei: Die Eisenbahnbrücke dient ausschließlich dem

Eisenbahnbetrieb. Das Betreten durch Unbefugte ist strengstens verboten und

extrem lebensgefährlich. Wer sich auf der Brücke aufhält, bewegt sich

automatisch im Profil des Zugverkehrs.

„Wie der bedauerliche Fall zeigt ist die Gefahr, von durchfahrenden Zügen

erfasst und dabei schwer verletzt oder sogar getötet zu werden, sehr groß!“

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise sind erbeten unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über

www.bundespolizei.de.

Getränkeautomat beschädigt – Bundespolizei sucht Zeugen

Haiger (ots) – Bislang Unbekannte beschädigten gestern Nacht (28.8. / 2 Uhr)

einen Getränkeautomaten im Bahnhof Haiger und entwendeten mehrere

Getränkeflaschen. Eine Streife des Bundespolizeireviers Gießen stellte den

Schaden fest. Der Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu den Fällen machen kann, wird gebeten, sich unter

der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Haiger: Schranke beschädigt –

Die Sperre in der Verlängerung der Sportplatzstraße in Richtung Fahler rückte am Wochenende in den Fokus halbstarker Vandalen. Zwischen Samstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 08.00 Uhr verbogen sie die Schranke. Angaben zur Schadenshöhe können momentan noch nicht gemacht werden. Hinweise zu den Vandalen nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Haiger: Bei Einbruch gestört –

In der Hauptstraße hatte es ein Einbrecher auf Beute aus einem Einfamilienhaus abgesehen. Der Dieb verschaffte sich zunächst Zutritt zu einer Garage, griff sich aus dieser Werkzeug und eine Leiter und kletterte mit dieser auf eine Terrassenüberdachung. Von dort aus versuchte er über ein Fenster in das Haus einzudringen. Vermutlich fühlte er sich gestört und ließ von seinem Vorhaben ab. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Einbrecher zwischen Sonntagabend, gegen 22.00 Uhr und Montagfrüh, gegen 10.00 Uhr in der Bahnhofstraße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Toyota zerkratzt –

Am Freitag, zwischen 09.15 Uhr und 14.50 Uhr beschädigten Unbekannte in der Marktstraße einen weißen Toyota Yaris. Der Kleinwagen parkte im Hof der Geschäftsstelle des VDK. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in den Lack des Toyotas. Die Höhe des Lackschadens steht noch nicht fest. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Fahrzeugteile von Audis abmontiert –

Quasi als Ersatzteillager sahen Diebe den Fuhrpark eines Autohändlers in der Burger Landstraße an. Die Diebe suchten in der Nacht von Montag auf Dienstag das Gelände auf. Von sechs dort abgestellten hochwertigen Audis montierten die Täter Räder und teilweise die Bremsbeläge ab. Die Schäden durch die Demontagen und der Wert der gestohlenen Anbauteile können momentan noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter zwischen 18.00 Uhr und 06.30 Uhr auf dem Gelände des Autohändlers beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Kennzeichen verschwunden –

Auf das hintere Nummernschild eines violetten Peugeots hatte es ein Dieb im Carolinenweg abgesehen. Am Montagmorgen, zwischen 00.00 Uhr und 08.20 Uhr griff sich der Täter das Kennzeichen „WZ-AK 135“ des in Höhe der Hausnummer 3 geparkten „107“. Hinweise zu dem Dieb oder zum Verbleib des Nummernschildes nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Leun: Vorfahrt missachtet –

Mit leichten Verletzungen brachte ein Rettungswagenteam einen Unfallfahrer gestern Morgen ins Wetzlarer Krankenhaus. Der 63-Jährige wollte gegen 07.35 Uhr mit seinem Audi von der Obertorstraße aus auf die Obere Bachstraße einbiegen. Hierbei übersah der Leuner einen aus Richtung Ehringshausen herannahenden Opel Meriva. Der 84-jährige Fahrer des Opels konnte weder ausweichen noch bremsen und prallte in den A1. Der in Ehringshausen lebende Opelfahrer und seine 81-jährige Mitfahrerin blieben unverletzt. Die Höhe der Blechschäden an den beiden Autos können noch nicht beziffert werden.

Leun: Kontrolle entlarvt Drogenfahrer –

Seine Fahrt auf dem Bürgersteig wurde einem berauschten E-Scooterfahrer gestern Morgen zum Verhängnis. Eine Streife der Wetzlarer Polizei fiel der verbotene Nutzung des Bürgersteiges und das fehlende Versicherungskennzeichen an dem Scooter auf und die Polizisten stoppten den 46-Jährigen. Konzentrations- und Reaktionstest ließen den Verdacht zu, dass der Leuner unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Schnelltest wies ihm die Einnahme von Amphetamin und THC nach. Er musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen und durfte diese anschließend wieder verlassen. Auf den 46-Jährigen kommen nun unter anderem Strafanzeigen wegen des Verdachts einer Drogenfahrt und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

Online-Präventionsveranstaltung zum Thema „Fahrzeugsicherung“

Gießen/Wetterau/Marburg/Lahn-Dill: Online-Präventionsveranstaltung zum Thema „Fahrzeugsicherung“

Sicher! Ihr Fahrzeug – Tipps gegen Diebstahl

Regelmäßig veröffentlichen wir Pressemitteilungen über Fahrzeugaufbrüche in den vier Landkreisen Gießen, Wetterau, Marburg sowie Lahn-Dill.

Tagtäglich kommt es vor – Diebe schlagen z. B. die Scheiben geparkter Autos ein und bedienen sich im Fahrzeuginneren. In den letzten Wochen werden vermehrt solcher Diebstähle aus Fahrzeugen in Mittelhessen festgestellt. Während das Diebesgut oft gering ist, sind der Schaden am Auto und insbesondere der Ärger größer

„Warum haben es die Diebe auf mein Fahrzeug abgesehen?“ fragen sich oft die Betroffenen. War es Zufall? Oft haben die Täter an ihrem Fahrzeug etwas entdeckt, was sie zu der spontanen Wahl ihres Eigentums veranlasst hat.

Die Kriminalpolizeilichen Beraterinnen und Berater können Ihnen Tipps und Hinweise aus dem Erfahrungsschatz der Polizei liefern, wie Sie die Chancen erhöhen, dass Diebe Ihr Auto nicht als lohnenswertes Tatobjekt sehen.

Am Montag, den 04. September 2023 sowie 11. September 2023 um 17 Uhr startet der kostenlose Online-Vortrag zum Thema „Sicher! Dein Auto – Tipps gegen Diebstahl“.

Sicher Sie Ihr Fahrzeug mit uns. Wir geben Tipps und Ratschläge, wie Sie Ihr Eigentum unterwegs effektiv sichern können. Machen Sie Dieben das Leben schwer und besuchen sie unseren Kurzvortrag im Internet.

Sie benötigen lediglich ein internetfähiges Gerät und die Polizei eine kurze Anmeldung von Ihnen. Ein Klick auf den Link oder das Einloggen über den beigefügten QR-Code genügen: https://join.next.edudip.com/de/webinar/sicher-ihr-fahrzeug-tipps-gegen-diebstahl-aus-fahrzeugen/1941267