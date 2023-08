Ebsdorf/Leidenhofen – Schwarzes Auto verkratzt

Mögliche Tatorte der Sachbeschädigung an dem schwarzen VW Touran sind die Hauptstraße 16 in Ebsdorf und die Straße Am Schulgarten in Leidenhofen. Das Auto stand zur Tatzeit zwischen 21 Uhr am Montag und 08.30 Uhr am Dienstag, 29. August nur an diesen beiden Orten und wurde dort auf der Beifahrerseite mutwillig verkratzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Wer hat an einem der genannten möglichen Tatorte Personen an dem Fahrzeug gesehen oder Beobachtungen gemacht, die mit der Sachbeschädigung zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – E-Bike-Diebstahl scheitert an Sicherung – Hoher Schaden

In der Bismarckstraße scheiterte der Versuch, ein E-Bike zu stehlen. Durch die Hebelversuche entstand an dem 3000 Euro teuren Rad mutmaßlich ein Totalschaden.

Das Pedelec stand zusammen mit einem Fahrrad ohne Elektroantrieb im Vorgarten des Anwesens. Der Täter versuchte mit brachialer Gewalt das Bügel- und das zweite Faltschloss von dem massiven, einbetonierten Stahlbügel abzuhebeln und beschädigte dabei das Schloss und das Fahrrad an mehreren Stellen, an einer Stelle wohl so stark, dass hier vermutlich ein Rahmenbruch entstand. Wer hat zur Tatzeit zwischen 21 Uhr am Sonntag und 08.30 Uhr am Montag, 28. August, in der Bismarckstraße Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Schönstadt – Diebstahl aus Auto

Zwischen 20 Uhr am Montag und 05.30 Uhr am folgenden Dienstag, 29. August, stahl ein Dieb aus einem vor dem Anwesen Hebertsbach 17 abgestellten weißen VW Golf Kombi alles was er fand. Derzeit steht nicht fest, wie der Täter ins Auto gelangte. Es fehlen ein Mobiltelefon, ein Laptop und ein Ruxcksack mit mehreren persönlichen Gegenständen. Wer hart am Abend oder in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain – Unfall mit über 2,5 Promille

Der Alkotest der mutmaßlichen Fahrerin des verunfallten Autos zeigte 2,59 Promille an. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher. An dem nach dem Unfall nicht mehr fahrfähigen Auto entstand ein erheblicher Frontschaden. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr mutmaßlich die später angetroffene Frau mit dem blauen Auto vom Markt her über die Straße Unterm Groth Richtung Gänseburg. Das Auto kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit dem Stahlbügel. Die Fahrerin verließ den Pkw und den Unfallort. Die Polizei stellte die Dame noch in unmittelbarer Nähe. Die Frau war unverletzt.

Neustadt – Scooterfahrer unter Verdacht

Ein 32 Jahre alter Fahrer eines Elektrorollers steht unter dem Verdacht, den Scooter unter dem Einfluss von Alkohol und anderer berauschender Mittel gefahren zu haben. Ein Alkotest hatte bei der Kontrolle in der Marktstraße am Freitag, 25. August, um 20.36 Uhr, einen Wert von 0,39 Promille angezeigt. Den Drogentest lehnte der Mann ab, sodass man diesen Verdacht vor Ort nicht ausräumen konnte. Das führte dann zur Unterbindung der Weiterfahrt und zur notwendigen Blutprobe.

Marburg – Nach Festnahme von Fahrraddieben – Polizei sucht Besitzer sichergestellter Räder (Bezug zur Presseinformation vom 21. August)

Die Ermittlungen nach der Festnahme von zwei mutmaßlichen Fahrraddieben im Alter von 32 und 34 am Freitag, 18. August, dauern nach wie vor an. Die Polizei konnte zwei der vier sichergestellten Fahrräder zuordnen und sucht nach den Eigentümern der beiden anderen Räder. Nur die Besitzer dieser beiden Räder können darüber aufklären, ob es sich auch bei diesen Fahrrädern, wie vermutet, um Diebesgut handelt.

Bei den Rädern ohne bekannte Herkunft und Eigentümer handelt es sich um ein etwa 10 Jahre altes blaues Wheeler Mountainbike und um ein ca. fünf Jahre altes dunkelblaues Velo de Ville Herrenrad. Wer vermisst ein solches Fahrrad? Wer kennt jemanden, der ein solches Rad mal gefahren hat?

Darüber hinaus suchen die Ermittler noch den Besitzer eines weiteren aufgetauchten Fahrrades, von dem nicht klar ist, ob es sich um eine Fundsache oder um Diebesgut handelt. Hier handelt es sich um ein Rennrad der Marke Cube, Modell Attain Pro. Das schwarze Rennrad mit auffälligem gelben Schriftzug des Herstellers tauchte am 12. August in der Oberstadt in Marburg auf. Eine Diebstahlsanzeige dazu liegt bis heute nicht vor. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Auseinandersetzung am Busbahnhof

Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung am Montag, 28. August, gegen 21.30 Uhr, an einer der Bushaltestellen auf dem Vorplatz des Marburger Hauptbahnhofs. Zwei Personen, der eine 16 Jahre alt, der andere vermutlich ca. 20 Jahre, prügelten sich im Anschluss an einen verbalen Streit. Der 16Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen begann offenbar bereits an der Bushaltestelle Radestraße, wo der 20Jährige bereits durch sein provozierendes Verhalten auffiel. Die spätere zweite Begegnung der beiden auf dem Bahnhofsvorplatz mündete letztlich in einer von beleidigenden Äußerungen begleiteten körperlichen Auseinandersetzung. Zeugen schafften es die Kontrahenten zu trennen. Kurze Zeit später erschien ein dunklen Pkw, vermutlich einen Audi mit Marburger Kennzeichen mit einem Fahrer mit schwarzen kurzen Haaren, Vollbart, einer Beifahrerin und einer wohl noch dritten Person auf der Rückbank. Der Widersacher stieg ein und das Auto, letztlich mit vier Personen besetzt, fuhr Richtung Innenstadt.

Wer war am Abend an der Bushaltestelle Radestraße, hat dort ein provokantes Verhalten eines ca. 20Jährigen beobachtet und kann dazu Angaben machen? Wer hat die Auseinandersetzung an der Bushaltestelle vor dem Hauptbahnhof gesehen? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des ca. 20Jährigen führen könnten? Der Gesuchte war ca. 1,80 Meter groß, von normale Statur und osteuropäischem Erscheinungsbild. Er hatte helle kurze Haare und trug eine schwarze Basecap, einen olivefarbigen Parker und eine Camouflagehose. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wetter – Elf Festnahmen nach Einbruch

Die Polizei nahm am Sonntagabend (27. August) insgesamt elf Männer im Alter zwischen 21 und 42 Jahren vorübergehend fest. Die alle im Ruhrgebiet lebenden Männer stehen unter dem Verdacht des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls.

Nach mehreren Fehlermeldungen in den Leitungen einer derzeit nicht genutzten Produktionsstätte in der Marburger Straße überprüften Berechtige die Firma. Sie bemerkten Personen auf dem eigentlich verlassenen Gelände und hörten Arbeitsgeräusche in dem stillgelegten Betrieb. Die sofort verständigte Polizei umstellte daraufhin das Gebäude, durchsuchte es und nahm dabei die elf Männer vorübergehend fest. Nach den ersten Ermittlungen stehen diese unter dem Verdacht, bereits seit längerem oder in mehreren Etappen mit dem Ziel des Metalldiebstahls in den Betrieb eingedrungen zu sein. Die Beschuldigten hatten vor ihrer Festnahme in „fleißiger“ Schweißarbeit jegliche Leitungsinstallationen und Metallrohre für den Abtransport vorbereitet. Der bisherige Gesamtschaden aus dieser und aus zurückliegenden gleichartigen Taten liegt nach Angaben des jetzigen Besitzers bei einer hohen mindestens sechsstelligen Summe. Ausreichende Haftgründe lagen gegen keinen der Festgenommenen vor, sodass die Polizei sie in Absprache mit der Staatsanwaltschaft nach den Vernehmungen und erkennungsdienstlichen Behandlungen wieder entließ. Die gesamten Ermittlungen dauern jedoch weiter an.

Marburg – Motorradfahrer flüchtete als Geisterfahrer

Ein Motorradfahrer flüchtete vor einer Polizeikontrolle, wendete dabei mit einem gefährlichen Manöver auf der Kraftfahrstraße an der Anschlussstelle Niederweimar und fuhr dann als Geisterfahrer zurück bis mindestens Marburg Mitte. Die Fahndung nach dem Fahrer und dem Zweirad blieb in der Nacht erfolglos.

Die mit zwei Personen besetzte Suzuki mit einem amtlichen Kennzeichen aus dem Vogelsberg (VB) fiel der Streife in der Nacht zum Dienstag, 29. August, um 02.45 Uhr auf der Kraftfahrstraße bei Bürgeln auf. Das nach einer Überprüfung nach einem Verkauf nicht mehr zugelassene Krad fuhr Richtung Marburg. Als der Fahrer die nun geplante Kontrolle bemerkte, gab er Gas und flüchtete. Auf dem Weg bis zur Anschlussstelle Niederweimar, etwa in Höhe von Marburg Süd bremste der Kradfahrer einen weißen VW Golf aus. Der Kradfahrer verließ die Schnellstraße über die Abfahrt Niederweimar, wendete dort verbotswidrig und fuhr dann entgegensetzt zur eigentlichen Fahrtrichtung also als „Geisterfahrer“ über die Kraftfahrstraße zurück nach Marburg. Etwa bei Marburg-Mitte bestand dann keine Sicht mehr auf das Motorrad. Wo das Krad die Kraftfahrstraße verließ steht also nicht fest. Die Fahndung nach dem Motorrad und den beiden Benutzern blieb erfolglos. Die Polizei ermittelt u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet etwaige Betroffene der Fahrweise des Kradfahrers, insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin des weißen VW Golf, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Verdacht des Fahrens unter…

Marburg

Die Polizei Marburg überprüfte am Montag, 28. August, um 10.50 Uhr in der Schwanallee eine 32 Jahre alte Autofahrerin. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht eines Einflusses von Betäubungsmitteln. Da die Frau jede Aussage und jeden Test verweigerte. ließ sich der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln vor Ort nicht ausräumen, sodass die Polizei eine Blutprobe veranlassen musste und den Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt sicherstellte.

Ein 33 Jahre alter Autofahrer willigte in einen Test ein. Da dieser Test den Verdacht dann nicht beseitigte, sondern mit einer positiven Reaktion gleich auf mehrere Stoffe bestätigte, veranlasste die Polizei auch hier eine Blutprobe. Die Polizei hatte ihn am Montag, um 12.55 Uhr in der Graf-von-Stauffenberg-Straße angehalten. Die Polizei beschlagnahmte zudem noch die geringe Menge Marihuana, die sie bei ihm fand.

Kirchhain

Der Alkotest zeigte nur 0,09 Promille. Der 44 Jahre alte Fahrer des am Dienstag, 29. August, um 01.50 Uhr in der Kasseler Straße angehaltenen Motorrollers räumte allerdings den täglichen Konsum von medizinischem Cannabis ein. Zur Feststellung der Auswirkung auf die Fahrtauglichkeit, veranlasste die Polizei eine Blutprobe. Außerdem untersagte die Polizei auch eine Weiterfahrt.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Cappel – Spiegelschaden am weißen Audi – Unfallflucht Am Rödchen

Zwischen 23.30 Uhr am Donnerstag und 11 Uhr am folgenden Freitag, 25. August, gab es ein Fahrmanöver, bei dem ein Fahrzeug mit zu geringem Seitenabstand an einem vor dem Anwesen Am Rödchen 9 geparkten weißen Audi A4 Kombi vorbeifuhr. Es kam zur Kollision, durch die am linken Außenspiegel des Audi ein Schaden entstand. Der Verursacher, der den Anstoß möglicherweise nicht bemerkte, verließ den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Da die bisherigen Ermittlungen ergebnislos blieben, suchen die Unfallfluchtermittler nach Zeugen. Wer hat in der fraglichen Zeit ein solch enges Fahrmanöver beobachtet? Wer hat ein typisches Unfallgeräusch gehört und in diesem Zusammenhang ein Fahrzeug gesehen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.