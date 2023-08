Gießen: Promillefahrer gestoppt

Die Polizei zog heute früh (29.08.23) einen Promillefahrer aus dem Verkehr. Gegen 08.45 Uhr stoppten die Ordnungshüter den E-Scooter-Fahrer in der Marburger Straße. Da der 35-jährige Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, ließen sie ihn pusten. Das Display des Testgerätes zeigte einen Wert von 1,66 Promille an. Der Gießener musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen.

Gießen: Kupferkabel gestohlen

Auf Kupferkabel hatten es Einbrecher in einer Schule in der Carl-Franz-Straße abgesehen. Sie verschafften sich zwischen 16.30 Uhr am Freitag (25.08.23) und 07.30 Uhr am Montag (28.08.23) Zutritt auf das Gelände. Mit der Beute im Wert von mehreren Hundert Euro flüchteten sie. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Autofahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall in der Marburger Straße nach weiteren Zeugen. Am Mittwoch gegen 12.12 Uhr standen zwei Golffahrer an der roten Ampel in der Marburger Straße. Zeitgleich befand sich auf der rechtsseitig gelegenen Busspur ein ebenfalls wartender unbekannter Autofahrer. Als die Ampel auf „Grün“ umsprang fuhren die drei Verkehrsteilnehmer los. Der unbekannte Autofahrer soll anschließend von der Busspur auf den rechten Fahrstreifen in der Nordanlage gefahren sein. Daraufhin bremste ein 34-jähriger Golffahrer und wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. In der Folge geriet er auf die linke Fahrspur, auf der ein weiterer Golffahrer aus Gießen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Sachschaden in Höhe von etwa 1.100 Euro entstand. Nach Angaben eines Zeugen, soll es sich bei dem Unbekannten um einen silberfarbenen oder weißen PKW handeln. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Ausparken Fiat touchiert

Zwischen Dienstag (22.August) 16.15 Uhr und Mittwoch (23.August) 16.15 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter beim Ausparken im Uferweg einen geparkten Fiat. Als der Besitzer des schwarzen Doblo zurückkam, war das Fahrzeug linken Kotflügel beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Wettenberg: Beim Vorbeifahren Opel gestreift

1.500 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Opel nach einer Unfallflucht zwischen Sonntag (27.August) 11.00 Uhr und Montag (28.August) 10.00 Uhr. Ein Unbekannter streiftein der Schieferstraße in Krofdorf-Gleiberg beim Vorbeifahren den schwarzen Corsa auf der Fahrerseite und fuhr anschließend davon. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.