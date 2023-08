Unfall zwischen Kleintransporter und Straßenbahn nach mutmaßlicher Rotlichtfahrt: Ein Verletzter und 15.000 Euro Schaden

Kassel-Niederzwehren: Am heutigen Dienstagmorgen kam es auf der Frankfurter Straße in Kassel-Niederzwehren zu einem Unfall zwischen einem Kleintransporter und einer Straßenbahn, der einen Verletzten und 15.000 Euro Schaden zur Folge hatte. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 7:15 Uhr. Ein 58-jähriger Mann war zu dieser Zeit am Steuer des Renault Kastenwagens stadtauswärts auf der Frankfurter Straße unterwegs. An der Einmündung Credéstraße war er offenbar trotz roter Ampel nach links abgebogen, woraufhin der Kleintransporter mit der von hinten kommenden und in gleiche Richtung fahrenden Tram zusammenstieß. Der 58-Jährige aus Kassel zog sich leichte Verletzungen zu und wurde anschließend von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Straßenbahnfahrerin und die Fahrgäste blieben unverletzt. An dem Transporter entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Den Schaden an der rechten Front der Tram beziffern die aufnehmenden Polizisten auf 10.000 Euro. Etwa eine halbe Stunde dauerten die Rettungs- und Bergungsarbeiten, bis die Unfallstelle wieder frei war.

Unbekannte werfen Scheiben von Friseursalon ein und flüchten: Zeugen in Südstadt gesucht

Kassel-Süd: Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum heutigen Dienstag in der Frankfurter Straße in Kassel, nahe der Akademiestraße, mit Steinen vier Scheiben eines Friseursalons eingeworfen. Die Kassel Polizei wurde umgehend alarmiert, nachdem die Alarmanlage des Geschäfts um 1:13 Uhr ausgelöst hatte. Die sofort eingeleitete Fahndung führte anschließend nicht mehr zum Erfolg. Wie sich später am Tatort herausstellte, waren die Täter aber nicht in den Salon eingestiegen, sondern hatten unmittelbar nach dem Einwerfen der Schaufensterscheiben das Weite gesucht. Den entstandenen Sachschaden beziffern die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte auf rund 5.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung werden bei der EG 4 der Regionalen Ermittlungsgruppe geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Personen im Tatortbereich beobachtet haben und den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.