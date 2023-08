Verkehrsunfallflucht

Ronshausen. Am Montag (28.08.), in der Zeit von 7.30 Uhr bis 14.25 Uhr, parkte eine Ronshäuserin ihren weißen VW-Golf ordnungsgemäß in der Straße „Aueweg“. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie frische Schäden, in Höhe von circa 1.000 Euro, am hinteren linken Kotflügel fest. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Warteunterstand beschädigt – Bundespolizei sucht Zeugen

Wildeck-Obersuhl (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) (ots) – Bislang Unbekannte haben

am Bahnhaltepunkt Wildeck-Obersuhl die Glasscheibe eines Warteunterstandes

zerstört. Bahnmitarbeiter informierten gestern (28.8) die

Bundespolizeiinspektion Kassel. Zur Tatzeit und zu den Tätern gibt es noch keine

Hinweise. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Hinweise zu diesem Fall oder anderen

Vandalismustaten im Bereich von Bahnanlagen geben kann, wird gebeten, sich unter

der Telefon-Nr. 0561/81616 0 bzw. über www.bundespolizei.de zu melden.