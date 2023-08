Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Raub auf Supermarkt,

Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, 28.08.2023, 19:45 Uhr

(kd)Am Montagabend raubten Unbekannte Bargeld aus einem Supermarkt in Friedrichsdorf. Zwei Täter betraten gegen 19:45 Uhr den Markt in der Hugenottenstraße und bedrohten einen Mitarbeiter mit einem Schlagstock. Nachdem der Angestellte auf die Gewaltandrohung hin die Kasse geöffnet hatte entnahm einer der Räuber mehrere Hundert Euro Bargeld aus der Kasse. Anschließend flüchteten das Duo mit der Beute. Der mit dem Schlagstock bewaffnete Täter wurde als circa 1,70 Meter groß mit athletischer Statur und circa 17-20 Jahre alt beschrieben. Er sei bis auf eine graue Jogginghose mit einem schwarzen Streifen komplett schwarz gekleidet gewesen. Sein Komplize sei ebenfalls circa 17-20 Jahre alt und mit 1,80 bis 1,90 Metern auffallend groß und dünn gewesen. Er habe einen hellen Trainingsanzug getragen. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Einbrüche in Kindertagesstätten,

Steinbach, Wiesenau,

Oberursel, Hammergarten, 25.08.2023 bis 28.08.2023,

(kd)Am Wochenende suchten Einbrecher in Oberursel und in Steinbach zwei Kindertagesstätten heim. In Steinbach drangen Unbekannte zwischen Sonntag- und Montagmorgen in eine Kita in der Straße „Wiesenau“ ein und entwendeten einen Tresor mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Da sie eine Fensterscheibe eingeschlagen und den Tresor aus der Wandverankerung gerissen hatten, hinterließen die Täter einen Sachschaden von knapp 1.000 Euro. Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen brachen Diebe in Oberursel in eine Kita in der Straße „Hammergarten“ ein. Sie stahlen eine Geldkassette mit knapp über 100 Euro Bargeld und verursachten bei ihrem Einbruch einen Sachschaden von schätzungsweise 650 Euro. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

Enkeltrickbetrüger waren erfolgreich,

Oberursel,

27.08.2023

(kd)Am Sonntag waren in Oberursel Betrüger mit einem „Enkeltrick“ erfolgreich. Bei der Masche täuschen die Täter vor, ein enges Familienmitglied zu sein, welches sich in einer Notlage befinde und dringend Geld benötige. Hierfür nehmen sie per Telefonanruf oder Textnachricht Kontakt zu ihren Opfern auf. Den Betrügern gelang es im vorliegenden Fall einen 68-Jährigen aus Oberursel zu täuschen und ihn zu Überweisungen in Höhe von knapp 2.000 Euro zu überreden.

Die Polizei appelliert bei solchen Anrufen oder Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen. Sollte Ihnen eine Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie nicht und blockieren sie diese. Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen der angebliche Verwandte von einer „neuen Rufnummer“ berichtet und klären Sie dies erst bei weiteren Verwandten ab. Im Zweifel verständigen Sie die Polizei. Sollten Sie durch eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich darum, sich bei den zuständigen Polizeidienststellen zu melden.

Einbruch in Baustellencontainer,

Bad Homburg, Taunusstraße,

festgestellt: 28.08.2023, 06:50 Uhr

(kd)Am Wochenende sind Unbekannte in eine Baustelle in Bad Homburg eingebrochen. Der oder die Täter zerschnitten ein Schloss der Baustellenumzäunung und betraten das Gelände. Dort brachen sie mithilfe eines Trennschleifers die Tür eines Baustellencontainers auf. Aus diesem entwendeten sie zwei Trennschleifer und zwei Akkuschrauber im Wert von knapp 2.500 Euro. Anschließend ergriffen sie mit ihrer Beute unerkannt die Flucht. Hinweise werden bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

Simson Motorroller gestohlen,

Weilrod, Rod a. d. Weil, Am Kirchberg,

16.08.2023 10:00 Uhr bis 28.08.2023, 14:55 Uhr

(kd)In Rod an der Weil haben Diebe in den vergangenen Wochen einen Motorroller gestohlen. Der Roller des Herstellers Simson mit der Modellbezeichnung SR50/1 hatte in einem Hof in der Straße „Am Kirchberg“ gestanden und war vermutlich aufgrund längerer Standzeit nicht mehr fahrbereit gewesen. Daher wird vermutet, dass die Diebe ein Fahrzeug zum Abtransport nutzten. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 zu melden.