Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Zeugensuche nach Vorfall auf dem Marktplatz – Offenbach

(jm) Passanten meldeten am späten Montagnachmittag, gegen 17.50 Uhr, auf dem Marktplatz im Bereich der Fußgängerzone in der Waldstraße augenscheinlich Streitigkeiten unter mehreren Personen. In dessen Verlauf soll eine 48 Jahre alte Frau eine Person lautstark beleidigt und anschließend bespuckt haben. Als ein Passant die 48-Jährige ansprach, habe diese den Passanten wohl ebenfalls beleidigt. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es während der zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen den Personen auch zu einer Körperverletzung. Ein 53 Jahre alter Offenbacher soll einen 54-Jährigen geschlagen haben. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen in dem Vorfall übernommen, da entsprechende Beleidigungen wohl geäußert wurden. Die Polizei sucht weitere Zeugen zu dem Vorfall. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Werkzeug aus Auto geklaut – Zeugen gesucht – Offenbach

(cb) Ein weißer Renault Kastenwagen wurde in der Zeit von Freitag, 14.30 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, in der Schubertstraße (70er Hausnummern) aufgebrochen. Aus dem Fahrzeuginneren entnahm der Täter verschiedene Werkzeuge und flüchtete in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Rufnummer 069 8098-1234.

Zeugenaufruf nach Baustelleneinbruch – Bundesautobahn 661 – Dreieich/Langen

(cb) Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitagmittag, 13 Uhr, bis zum Montagmorgen, 7 Uhr, auf ein Baustellengelände ein, welches sich auf der Bundesautobahn 661 zwischen der Anschlussstelle Dreieich und der Anschlussstelle Langen befindet. Auf dem Gelände öffneten sie gewaltsam mehrere Baucontainer und entwendeten aus diesen verschiedene Maschinen, Werkzeuge sowie Diesel. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von 40.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, diese melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Dieseldiebe waren an Lastkraftwagen zugange – Rodgau/Nieder-Roden

(jm) Am Wochenende waren Unbekannte an zwei geparkten Lastkraftwagen in der Borsigstraße zugange und zapften Diesel ab. Die Fahrer stellten jeweils ihren Lkw (roten Mercedes Arcos und einen roten Volvo) am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, im Bereich der 40er Hausnummern ab. Am Montagmorgen, gegen 8.15 Uhr, bemerkten sie den Diebstahl. Die Täter entwendeten auf unbekannte Art und Weise insgesamt über 500 Liter Diesel. Die Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Unfallflucht: Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Lastkraftwagen geben? Bundesautobahn 3/Gemarkung Seligenstadt

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagnachmittag auf der Bundesautobahn 3 bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum Verursacher. Gegen 15.30 Uhr war ein 63-Jähriger mit seinem roten Toyota Verso auf dem linken der drei Fahrspuren zwischen den Anschlussstellen Hanau und Seligenstadt in Fahrtrichtung Aschaffenburg unterwegs. Ein Unbekannter war mit seiner Sattelzugmaschine mit Anhänger auf der mittleren der drei Fahrspuren unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen soll der Lastkraftwagen nach links ausgeschert sein, als die beiden etwa auf gleicher Höhe waren. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und der Toyota wurde zusätzlich gegen eine Betongleitwand gedrückt. Anschließend sei der Fahrer der Sattelzugmaschine mit seinem Auflieger mit hellgrauem Heck und dunkelblauen Seitenteilen sowie rotblauen Applikationen am Heck ohne anzuhalten weitergefahren. Glücklicherweise wurden weder der 63 Jahre alte Fahrer noch seine 63 Jahre alte Mitfahrerin bei der Kollision verletzt. Der Schaden an dem Toyota wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Beamten der Autobahnpolizei Langenselbold erbitten sich nun Hinweise zu dem Lastkraftwagen, sowie dessen Fahrer und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

Zeugensuche nach Vorfall an Bushaltestelle – Hanau

(jm) Nach einer gemeldeten Schlägerei am Montagabend in der Leimenstraße in Höhe der dortigen Bushaltestelle sucht die Polizei noch Zeugen. Zunächst kam es wohl zu verbalen Streitigkeiten zwischen einer Personengruppe und einem Pärchen (Mann und Frau) in einem Bus. Anschließend stiegen gegen 22.10 Uhr der Mann und die Frau aus. Hierbei sollen sie von einem Jugendlichen aus der Gruppe unvermittelt mit einem Reizstoffsprühgerät besprüht worden sein. Die Beiden wurden nach ersten Erkenntnissen zum Glück nur leicht verletzt. Der mutmaßliche Täter flüchtete zu Fuß. Im Rahmen der Fahndung trafen die eingesetzten Beamten einen 17 Jahre alten Tatverdächtigen an. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten ein Reizstoffsprühgerät in dessen Hosentasche. Nach polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle, konnte er wieder gehen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zu. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120.

Unbekannter klaut Handtasche aus Kinderwagen – Zeugen bitte melden – Hanau

(cb) Passanten oder Anwohner könnten am Montagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, in der Französischen Allee (einstellige Hausnummern) Zeugen eines Handtaschendiebstahls geworden sein. Der Täter näherte sich einem Kinderwagen und entnahm daraus die schwarze Handtasche, sodann flüchtete er zu Fuß in Richtung Brüder-Grimm-Straße/Gartenstraße. Der Unbekannte war etwa 1,65 Meter groß, zwischen 15 und 20 Jahren alt und hatte schwarze Haare. Bei der Tatausführung war er mit einer schwarzen Trainingshose, einem hellblauen Fußballtrikot mit der Nummer zehn und einem schwarzem Basecap bekleidet. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 06181 100-123.

Zeugen gesucht – Schwarzer BMW beschädigt – Erlensee

(cb) Am Freitag, zwischen 8 und 13.30 Uhr, kam es in der Carl-Benz-Straße (einstellige Hausnummern) zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher wendete in der Einmündung Carl-Benz-Straße Ecke Beethovenstraße und beschädigte hierbei den geparkten schwarzen BMW. Ohne sich um den entstandenen Schaden von ungefähr 4.000 Euro zu kümmern verließ er den Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.