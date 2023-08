Diesel aus Lkw-Tanks gestohlen,

Limburg, Kapellenstraße, Freitag, 25.08.2023, 14:00 Uhr bis Montag, 28.08.2023, 07:00 Uhr

(wie) Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte Diesel aus den Tanks mehrerer Lkw in Limburg entwendet. Die Brummis waren auf dem Gelände eines Einkaufsgroßmarktes in der Kapellenstraße geparkt. Die Diebe begaben sich auf das Gelände und öffneten in einem unbeobachteten Moment die Tankdeckel von insgesamt vier Lkw gewaltsam. Anschließend zapften die Unbekannten Treibstoff aus den Tanks und verschwanden danach unerkannt mit ihrer Beute. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

E-Scooter gestohlen,

Limburg, Westerwaldstraße, Montag, 28.08.2023, 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr

(wie) In Limburg ist am Montagmittag ein E-Scooter gestohlen worden. Ein 39-Jähriger hatte seinen Elektroroller der Marke „VMAX“ an einem Supermarkt in der Westerwaldstraße abgestellt und elektronisch gesichert. Trotzdem entwendete ein Unbekannter den E-Scooter während der 39-Jährige einkaufen war. Wahrscheinlich musste der Dieb den Roller dafür davontragen. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Aus Auto gestohlen,

Weilburg, Mauerstraße, Montag, 28.08.2023, 16:20 Uhr bis 19:10 Uhr

(wie) Aus einem geparkten Pkw hat ein Dieb am Montagnachmittag in Weilburg Gegenstände entwendet. Ein 30-Jähriger hatte einen weißen Dacia Sandero auf der Ebene 2 des Parkplatzes in der Mauerstraße abgestellt. Als er gegen 19:10 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass jemand unberechtigt in das Auto eingedrungen war und das Display des Radios sowie einen Laptop gestohlen hatte. Wie der Täter in das Innere des Dacia gelangte ist bislang nicht bekannt. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

Auto rollt in Fensterscheibe,

Limburg-Lindenholzhausen, Stiegelstraße, Montag, 28.08.2023, 17:15 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag ist in Lindenholzhausen ein fahrerloses Auto gegen eine Fensterscheibe gerollt und hat diese so zum Bersten gebracht. Ein 30-Jähriger hatte gegen 17:15 Uhr einen Chevrolet in der Stiegelstraße geparkt, um in eine Bankfiliale zu betreten. Offenbar hatte er dabei den Pkw nicht gegen Wegrollen gesichert, sodass dieser plötzlich losrollte. Der Wagen rollte zunächst gegen einen geparkten Opel und schließlich gegen die Fensterscheibe der Bankfiliale. Durch den Aufprall barst die Scheibe wurde so zerstört. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 2.500 EUR.

Gemeinsame Fußstreifen von Polizei und Ordnungsamt sorgen für mehr Sicherheit auf Limburgs Straßen,

Positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung, Limburg, August 2023

(he) Die Gewährleistung der Sicherheit in der Innenstadt sind der Stadt Limburg und dem Polizeipräsidium Westhessen ein wichtiges Anliegen. Neben weiteren Maßnahmen haben Stadt und Polizeipräsidium gemeinsame Fußstreifen vereinbart – von den Bürgerinnen und Bürgern gab es hierzu viele positive Rückmeldungen.

Bis Mitte August trafen sich je zwei Mitarbeitende des Ordnungsamtes sowie der Polizei zu bis dahin zehn gemeinsamen Fußstreifen in der Limburger Innenstadt. Die Streifengänge starteten in den Nachmittagsstunden und gingen bis in die Nacht hinein. Im Durchschnitt waren die Einsatzkräfte jeweils neun Stunden unterwegs.

Erfreulicherweise wurden durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der gesamten Zeit keine Straftaten selbst festgestellt oder durch die Bevölkerung oder Gewerbetreibenden den Streifen gemeldet.

In einem Fall flüchtete eine männliche Person, welche kontrolliert werden sollte. Den aufmerksamen Einsatzkräften gelang jedoch im weiteren Verlauf die Festnahme des Mannes – er hatte auf seiner Flucht ein Messer weggeworfen. Die Art des Messers stellte einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar, woraufhin eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt wurde.

Von den Menschen in der Innenstadt wurden die gemeinsamen Streifengänge sehr positiv wahrgenommen. Viele nutzten die Gelegenheit, die Polizistinnen und Polizisten zu ganz unterschiedlichen Themen anzusprechen.

Genau dies ist neben dem unmittelbaren Erkennen und Verhindern von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten das Ziel: Präsenz und Bürgernähe der Ordnungshüter. „Grade die Sicherheit auf den Straßen der Innenstädte steht im Fokus unserer Maßnahmen als ansprechbare, bürgernahe Polizei. Mit der Durchführung gemeinsamer Fußstreifen und der Erweiterung der Öffnungszeiten des Polizeipostens haben wir hier zwei wichtige Maßnahmen umgesetzt“, so Polizeipräsident Felix Paschek.

Diese Verlängerung der Öffnungszeiten wurde durch eine spürbare Verstärkung der Beamtinnen und Beamten vor Ort möglich. Seit Anfang August versehen drei weitere Einsatzkräfte der Polizeidirektion Limburg-Weilburg ihren Dienst auf dem Polizeiposten am Bahnhofsplatz. Dieser ist nun Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet.

Auch die Stadt Limburg möchte die Zusammenarbeit zwischen Ordnungsamt und der Polizei festigen und weiter ausbauen. „Neben den Verbesserungen durch die Ausweitung der Videoschutzanlage, besserer Beleuchtung und mehr ist die Präsenz von Landes- und Stadtpolizei auf den Straßen und Plätzen ein zentrales Element“, verdeutlicht Limburgs 1. Stadtrat Michael Stanke. Auf die gemeinsamen Streifengänge in den Abend- und Nachtstunden habe es von Passantinnen und Passanten durchweg positive Rückmeldungen gegeben. „Die Menschen haben sich dadurch einfach ein Stück sicherer gefühlt“, ist Stanke überzeugt.

Aufgrund der positiven Erfahren schon kurz nach dem Start der gemeinsamen Streifengänge sollen diese beibehalten und intensiviert werden. Demnach werden auch zukünftig regelmäßig gemeinsame Streifen des Polizeipostens und der Stadtpolizei in der Limburger Innenstadt anzutreffen sein, sichtbare Präsenz zeigen und den Bürgerinnen und Bürgern für ihre Anliegen unmittelbar vor Ort zur Verfügung stehen.

Das Polizeipräsidium Westhessen wird zudem die unter der Überschrift „Sicheres Limburg“ seit September 2022 laufenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Straßen- und Betäubungskriminalität und zur weiteren Präsenzerhöhung konsequent fortsetzen. Bisher haben die Einsatzkräfte in der Zeit von September 2022 bis August 2023 in über 5.000 Einsatzstunden zusätzlich zum regulären Wach- und Streifendienst Präsenz gezeigt und circa 870 Personen kontrolliert. Dabei wurden etwa 270 Straf- und Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.