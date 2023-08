Main-Taunus: Die Polizei-News

Diebe suchen Baustelle auf,

Hofheim am Taunus, Rudolf-Mohr-Straße, Samstag, 26.08.2023, 12:45 Uhr bis Montag, 28.08.2023, 08:00 Uhr

(fh)Übers vergangene Wochenende nahmen Einbrecher auf einer Hofheimer Baustelle Kupferkabel ins Visier. Zwischen Samstag und Montag verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Baustellengelände in der Rudolf-Mohr-Straße. Hier betraten sie ein mehrstöckiges und noch im Rohbau befindliches Gebäude und trennten mehrere Meter Kupferkabel aus einer Wand ab. Im Anschluss flüchteten die Täter mit ihrer Beute, welche aufgrund ihrer Beschaffenheit wohl in einem Fahrzeug transportiert werden musste. Bei der Tat verursachten die Einbrecher darüber hinaus einen Sachschaden von knapp 3.000 Euro.

Hinweise werden von der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegengenommen.

Diesel von Lkw abgezapft,

Hofheim-Lorsbach, Lorsbacher Straße, Freitag, 25.08.2023, 12:30 Uhr bis Montag, 28.08.2023, 07:00 Uhr

(fh)Am Wochenende hatten es Diebe im Hofheimer Ortsteil Lorsbach auf den Kraftstoff eines Lkw abgesehen. Zwischen Freitag und Montag betraten die Dieseldiebe ein Baustellengelände in der Lorsbacher Straße und machten sich an einem dort abgestellten orangenen Bagger zu schaffen. Aus dessen Tank zapften sie mehrere Hundert Liter des Kraftstoffs ab und suchten anschließend mit ihrer flüssigen Beute das Weite.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0

Kinderfahrgeschäfte im MTZ aufgebrochen, Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Donnerstag, 24.08.2023 bis Dienstag, 29.08.2023

(fh)Im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach haben Unbekannte in den zurückliegenden Tagen mehrere Fahrgeschäfte für Kinder auf. Zwischen Donnerstag, dem 24.08.2023 und Dienstag, dem 29.08.2023 wurden mehrere der im Zentrum aufgestellten Kinderfahrgeschäfte aufgesucht und jeweils deren Geldkassetten aufgebrochen. Hieraus stahlen die Täter Bargeld, mit welchem sie anschließen die Flucht antraten.

Zeuginnen und Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der (06196) 2073-0.

Fußgänger läuft vor Auto und wird verletzt, Bad Soden am Taunus, Am Wasserturm, Montag, 28.08.2023, 21:00 Uhr

(fh)Am Montagabend wurde ein Fußgänger in Bad Soden am Taunus bei einem Zusammenstoß schwer verletzt. Gegen 21:00 Uhr befuhr ein 20 Jahre alter Mann aus Bad Camberg in einem BMW X1 die Straße „Am Wasserturm“. Mehreren Zeugenangaben zufolge soll plötzlich ein 17 Jahre alter Fußgänger von einem dortigen Gehweg auf die Straße gelaufen zu sein. Dem Autofahrer gelang es ersten Ermittlungen zufolge nicht mehr rechtzeitig zu bremsen, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Jugendlichen kam, welcher erfasst und auf die Straße geschleudert wurde. Der 17-Jährige kam schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt in ein Krankenhaus. Am BMW entstand ein Sachschaden von knapp 7.000 Euro.

Weitere Zeuginnen und Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0.

Polizei kontrolliert auf Opelbrücke,

Flörsheim, Opelbrücke, Montag, 28.08.2023, 19:00 Uhr bis Dienstag, 29.08.2023, 01:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag hat die Polizei auf der Flörsheimer Opelbrücke kontrolliert und dabei berauschte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten der Polizeidirektion Main-Taunus richteten gegen 18:00 Uhr eine Kontrollstelle auf der Brücke ein und stoppten bis in die Nacht hinein verdächtige Fahrzeuge. Von den knapp 40 kontrollierten Fahrzeugen wurde circa die Hälfte von den Einsatzkräften näher unter die Lupe genommen. Ein Beifahrer musste vorläufig festgenommen werden, da gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Nach Zahlung der verhängten Geldstrafe durfte der Mann aber wieder seines Wegs ziehen. Zwei Autofahrer standen deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und durften ihre Fahrt nicht fortsetzen. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurden die Männer wieder entlassen, durften allerdings kein Fahrzeug mehr führen. Bei drei Pkw stellten die Beamten Fahrzeugmängel fest, die nun behoben werden müssen. Außerdem wurden acht Ordnungswidrigkeiten geahndet.