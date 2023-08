Wiesbaden: Die Polizei-News

Angegriffen und beraubt,

Mainz-Kastel, Rheinufer, 28.08.2023, 22.30 Uhr,

(pl)In Mainz-Kastel wurde einem 20-jährigen Mann am Montagabend die Bauchtasche

mit den darin befindlichen Wertsachen geraubt. Nach Angaben des Geschädigten

habe er sich gegen 22.30 Uhr mit einer Begleiterin auf der Grillwiese am

Rheinufer aufgehalten, als er von drei plötzlich erscheinenden Männern

geschlagen, zu Boden gestoßen und anschließend getreten worden sei. Im Anschluss

hätten sich die Angreifer die Bauchtasche des 20-Jährigen geschnappt und seien

dann mit der Beute zu Fuß geflüchtet. Der Geschädigte musste aufgrund seiner

Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die drei Täter

wurden als ca. 20 Jahre alt mit einem „südländischen Erscheinungsbild“

beschrieben. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen

oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Gartengrundstück von Dieben heimgesucht, Wiesbaden-Rambach, Kellerskopfweg,

27.08.2023, 19.00 Uhr bis 28.08.2023, 08.50 Uhr,

(pl)Auf einem Gartengrundstück im Bereich des Kellerskopfwegs in Rambach waren

in der Nacht zum Montag Diebe zugange. Die Täter verschafften sich Zutritt zu

dem Grundstück und entwendeten aus einem Schuppen und einem Unterstand ein

Fahrrad sowie Werkzeuge. Darüber hinaus beschädigten sie auch noch die

Glasscheibe einer Gartenhütte, drangen jedoch nicht in diese ein. Hinweise nimmt

das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Radfahrerin infolge von Abbiegevorgang verletzt – Kleinwagen fährt weiter,

Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße, 28.08.2023, 17.00 Uhr,

(pl)In der Ludwig-Erhard-Straße wurde am Montagnachmittag eine 51-jährige

Fahrradfahrerin infolge des Abbiegevorgangs eines Kleinwagens verletzt. Die am

Steuer des Pkw sitzende Person setzte im Anschluss die Fahrt fort, ohne sich um

die Folgen ihres Handelns zu kümmern. Gegen 17.00 Uhr befuhr die Radfahrerin den

Fahrradstreifen der Ludwig-Erhard-Straße vom Krankenhaus kommend in Richtung

Innenstadt, als vor ihr ein Auto nach rechts in die Stegerwaldstraße abbog. Um

einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, habe die 51-Jährige stark abbremsen

müssen. Hierdurch kam die Fahrradfahrerin zu Fall und verletzte sich. Bei dem

abbiegenden Pkw soll es sich um einen roten oder orangefarbenen Kleinwagen

gehandelt haben. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls sowie

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei dem Regionalen

Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu

melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher scheitern an Wohnungstür,

Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Straße, Montag, 28.08.2023, 16:00 Uhr bis 23:00

Uhr

(fh)Im Laufe des gestrigen Montags haben Einbrecher versucht in eine Wohnung in

Rüdesheim einzubrechen. Am späten Montagabend entdeckte der Bewohner an der

Zugangstür seiner in der Geisenheimer Straße gelegenen Behausung frische

Einbruchspuren und informierte die Polizei. Ersten Ermittlungen der Beamten

zufolge machten sich die Täter zwischen 16:00 Uhr und 23:00 Uhr mit einem

Hebelwerkzeug an der Tür zu schaffen. Nachdem diese Versuche jedoch scheiterten,

waren die Unbekannten offenbar unverrichteter Dinge geflohen. Der Schaden an der

Tür beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeuginnen und Zeugen wenden sich bitte an die zuständigen Ermittlerinnen und

Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Telefonnummer (06124)

7078-0.

Kurierfahrzeug entwendet,

Taunusstein-Wehen, Eichelberger Weg, Sonntag, 27.08.2023, 2023, 14:00 Uhr bis

Montag, 28.08.2023, 09:00 Uhr

(fh)Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen haben Fahrzeugdiebe einen

Transporter in Taunusstein-Wehen entwendet. Der Dieb oder die Diebe suchten zu

einem unbekannten Zeitpunkt den Eichelberger Weg in Wehen auf und entwendeten

unbemerkt und auf unbekannte Art und Weise das am Fahrbahnrand geparkte

Kurierfahrzeug der Marke VW. Seitdem fehlt von dem Fahrzeug mit dem Kennzeichen

„WI-MB 329“ im Wert von 9.000 Euro jede Spur.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der

Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Mehrere Tausend Euro Schaden verursacht und geflüchtet, Schlangenbad,

Omsstraße, Samstag, 26.08.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 27.08.2023, 19:00 Uhr

(fh)Nach einer Verkehrsunfallflucht die sich zwischen Samstag- und Sonntagabend

in Schlangenbad ereignet hat sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen. Den Angaben

des Halters eines silbernen Opel Tigra zufolge hatte er seinen Pkw im besagten

Zeitfenster in der Omsstraße abgestellt. Am Sonntagabend musste er dann einen

Schaden in Form von Dellen und Kratzern am linken Heck des Opel feststellen.

Denkbar ist, dass eine unbekannte Person beim Ein-oder Ausparken das Heck

beschädigte. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000

Euro. Vom Unfallverursacher oder der Unfallverursacherin fehlt bislang jede

Spur, weshalb die Polizeistation Bad Schwalbach Hinweise unter der Telefonnummer

(06124) 7078-0 erbittet.