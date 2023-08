Bergstrasse

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Viernheim (ots) – Zwischen Montagmittag (28.08.) und Dienstagmorgen (29.08.)

wurde in der Zwingenberger Straße ein blauer VW Golf durch ein rangierendes

Fahrzeug beschädigt. Der Golf parkte am rechten Straßenrand, während der noch

unbekannte Unfallverursacher vermutlich mit seinem Fahrzeugheck dagegenstieß.

Nach dem Zusammenstoß fuhr der Fahrer oder die Fahrerin weiter. Die Polizei

sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrzeug oder

dem Insassen machen kann. Hinweise bitte an die Polizei in Lampertheim unter der

Rufnummer 06206-94400.

Birkenau: Augenzeugen nach Nötigung und Bedrohung im Straßenverkehr gesucht / Polizei Heppenheim nimmt Zeugenhinweise entgegen

Birkenau (ots) – Im Zusammenhang mit Ermittlungen, die am Freitagabend (25.8.)

unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und Nötigung eingeleitet wurden,

suchen die Beamten der Polizeistation Heppenheim, Augenzeugen des Geschehens

oder Hinweisgeber zu dem flüchtenden Täter.

Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten an diesem Freitag gegen 18.15 Uhr zwei

Autofahrer auf der Bundesstraße 38 an einer roten Ampel im Einmündungsbereich

der Landstraße 3408 mit Fahrtrichtung Mörlenbach aneinander. Dabei soll ein noch

unbekannter Fahrer eines schwarzen Pickups vom Hersteller Ford aus seinem Wagen

gestiegen und den vor ihm wartenden Fahrer eines Cabrios mit einem Messer

bedroht haben. Dieser Tat sollen gegenseitige Beleidigungen durch das Zeigen von

Mittelfingern vorausgegangen sein. Nach dem Vorhalt des Messers, verbunden mit

drohenden Worten, soll der noch Unbekannte in sein Fahrzeug gestiegen und

weitergefahren sein.

Der Tatverdächtige wurde als etwa 50 bis 55 Jahre alt und circa 1,75 bis 1,80

Meter groß beschrieben. Sein Auto war schwarz und es konnten die

Kennzeichenfragmente ERB abgelesen werden.

Die Polizei in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet

Zeugen, die Hinweise oder weitere Angaben zum Tathergang geben können, sich

unter der Rufnummer 06252/7060, zu melden.

Viernheim: Festnahme und Vorführung / 38-jähriger Viernheimer wird in Justizvollzugsanstalt gebracht

Viernheim (ots) – Seit Montag (28.8.) sitzt ein 38 -jähriger Tatverdächtiger aus

Viernheim, der mit einem Haftbefehl gesucht wurde, in der Justizvollzugsanstalt.

Der polizeibekannte Mann war in der Nacht zum Montag (27.-28.8.) von

Streifenbeamten der Polizeistation Lampertheim-Viernheim in Bereich Spitalplatz

angetroffen und kontrolliert worden. Weil gegen den Viernheimer ein vom

Amtsgericht Darmstadt ausgestellter Untersuchungshaftbefehl im Zusammenhang mit

Eigentumsdelikten in mehreren Fällen vorlag, nahmen die Beamten den Angetroffen

fest. Er wurde einer Haftrichterin vorgeführt, die den Mann in eine Haftanstalt

schickte.

Darmstadt

Brensbach-Wersau: Unbekannte treiben ihr Unwesen an Schule – Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Eine Schule in der Schulstraße geriet im Zeitraum zwischen Donnerstag (24.8.) und Sonntag (27.8.) in das Visier unbekannter Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie ins Innere der Schule und entwendeten elektronische Geräte. An einer Tür im Schulgebäude haben bislang unbekannte Vandalen ein verfassungsfeindliches Zeichen hinterlassen. Ob die beiden Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss noch geprüft werden. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Der polizeiliche Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen und das Kriminalkommissariat 21/22 in Erbach sind mit den Fällen betraut und fragen: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 oder 06062/953-0 zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Seeheim-Jugenheim: Einbruch in Einfamilienhaus / Täter erbeuten Schmuck

Seeheim-Jugenheim (ots) – Schmuck im Wert von geschätzten mehreren Tausend Euro

haben noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag (22.8.) und Montag

(28.8.) bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Birkenstraße erbeutet.

Mit dem Diebesgut traten die Kriminellen ihre Flucht an. Das Kommissariat 21/22

von der Darmstädter Kriminalpolizei in Darmstadt ermittelt und nimmt unter der

Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Pfungstadt: Mit Fahrrad zum Tatort gekommen? / Polizei prüft Zusammenhang und sucht Zeugen / Wer erkennt sein Eigentum?Südhessen: Die Polizei-News

Pfungstadt (ots) – Auf ein weißes Pedelec vom Hersteller Cube, abgestellt im

Terrassenbereich eines Grundstücks in der Hügelstraße, hatte es ein noch

unbekannter Täter am frühen Freitagmorgen (25.8.) abgesehen. Nachdem der Täter

bislang unbemerkt das hochwertige Rad entwendete und damit die Flucht antrat,

hat das Kommissariat 42 in Pfungstadt die weiteren Ermittlungen übernommen. In

diesem Zusammenhang bemerkten Zeugen am späten Freitagnachmittag und unweit des

Tatortes ein bislang herrenloses Fahrrad. Sie alarmierten die Polizei und die

Beamten stellten das weiße Mountainbike, Modell Hill 800 sicher. Die Ermittler

schließen derzeit einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Diebstahl des

Elektrorades und dem Fundfahrrad nicht aus. Vor diesem Hintergrund suchen die

Ermittler Zeugen und fragen: Wer hat am Tattag und in Tatortnähe verdächtige

Beobachtungen gemacht? Wer erkennt sein auf dem Foto abgebildetes Eigentum oder

kann Hinweise zum Besitzer geben? Alle sachdienlichen Informationen werden unter

der Rufnummer 06157/95090 entgegengenommen.

Gross-Gerau

Raunheim: Blauer Opel gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Am Montag (28.8.) im Tatzeitraum zwischen 20.30 und 21 Uhr haben bislang Unbekannte einen blauen Opel entwendet. Der Wagen war vor einem Vereinsheim in der Haßlocher Straße abgestellt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls befanden sich an dem Opel Combo die Kennzeichen „GG-AP 700“. Wie es den Kriminellen gelang, den Wagen zu entwenden, muss noch geprüft werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Standort des blauen Opels geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Raunheim/ BAB 67: Verkehrsbehinderungen nach Brand eines Schwertransportes

Am frühen Dienstagmorgen (29.08.), 03.45 Uhr, geriet in Höhe des Parkplatzes „Neuhöfer Tann“ der Auflieger eines Schwertransportes aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Durch den LKW-Fahrer konnte die Zugmaschine noch abgekoppelt werden, sodass an dieser kein Schaden entstehen konnte. Die Abschleppung des 10-Tonnen -Aufliegers dürfte noch geraume Zeit in Anspruch nehmen, da sich auf diesem noch ein 25-Tonnen schweres Brückenelement befindet. Aktuell ist nur der linke Fahrstreifen in Richtung Süden befahrbar, sodass mit Beginn des Berufsverkehrs mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden muss.

Odenwaldkreis

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

L3410 Oberzent (ots) – Am Montag (21.08.) gegen 11:30 Uhr ereignete sich auf der

L3410 zwischen Beerfelden und Rothenberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW mit

einem entgegenkommenden Motorrad zusammenstieß. Hierbei wurden die Spiegel der

jeweiligen Fahrzeuge beschädigt. Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen

können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062 / 9530 mit der

Polizeistation Erbach Odenwald in Verbindung zu setzen.