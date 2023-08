Nötigung, Beleidigung und Sachbeschädigung – Mann außer Rand und Band

Weinheim (ots) – Als eine 71-Jährige am vergangenem Mittwoch gegen 20:30 Uhr, in ihren Pkw einsteigen und auf ihr Grundstück im Hainbuchenweg einfahren wollte, rannte plötzlich ein Mann, aus bislang unbekannten Gründen, auf die Frau zu und beleidigte sie gleich mehrmals. Der Mann stellte sich so vor das Fahrzeug der Frau, sodass ihr ein Einsteigen nicht mehr möglich war.

Im weiteren Verlauf ballte er die Fäuste und rannte auf die 71-Jährige zu. Aus Angst rannte die Frau von dem Mann weg. Kurz darauf wandte sich der Mann jedoch wieder von der Frau ab und lief nun auf das Fahrzeug der 71-Jährigen zu. Er schlug und trat auf das Fahrzeug ein, sodass ein Schaden an diesem entstand. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Ein Passant wurde auf die Situation aufmerksam und eilte der Frau zur Hilfe. Daraufhin lies

der Mann von dem Fahrzeug ab und entfernte sich von der Örtlichkeit. Die Tat wurde erst wenige Tage später angezeigt. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das Polizeirevier Weinheim bittet daher weitere Zeugen, welche das Geschehen beobachten konnten, sich unter der Tel.:06201/1003-0 zu melden.

Müll im Gewann Speyerer Grün entsorgt – Polizei sucht Zeugen

Altlußheim/Ketsch (ots) – Bei Mäharbeiten entdeckte am Montag um kurz nach 15 Uhr, ein Arbeiter eine große Menge an schwarzen, gut 50 cm langen Gummi-Ummantelungen an der K 4240. Unbekannte hatten diese unterhalb einer Böschung der Straße nach Ketsch, nur wenige hundert Meter von der Rheinbrücke entfernt, illegal entsorgt.

Wie lange diese dort schon liegen, ist nicht bekannt. Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich des Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz auf.

Eingeschlagene Schaufensterscheibe und Körperverletzung

Eberbach (ots) – Am Dienstag um 02:20 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft die Scheibe einer Apotheke in der Bahnhofstraße. Bei der doppelverglasten Scheibe ging die äußere Scheibe zu Bruch. Der Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt. Eine aufmerksame Zeugin hörte zuvor einen Knall und verständigte hierauf die Polizei. Außerdem sah sie eine Personengruppe in Richtung Bahnhof davonlaufen.

Um 02:30 Uhr ging ein weiterer Notruf bei der Polizei ein. Eine Personengruppe sei am Bahnhof auf eine andere Personengruppe losgegangen und es habe hierbei Verletzte gegeben. Durch zwei Streifen des Polizeireviers Eberbach wurde die Bahnhofsanlage aufgesucht.

Bei der zweiten Personengruppe, bei der es sich um drei Personen im Alter von 21-22 Jahren handelte, wurden eine 21-Jährige und ein 21-Jähriger leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war vor Ort nicht notwendig. Die unbekannte Tätergruppierung hatte sich bis zum Eintreffen der Polizeibeamten vom Bahnhof entfernt.

Ob die beiden Taten von derselben unbekannten Tätergruppierung begangen wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen

aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen, welche Angaben zu der unbekannten Täterschaft machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel: 06271/9210-0 zu melden.

Unbekannte beschädigen zwei geparkte Fahrzeuge – Zeugen gesucht

Wiesloch (ots) – In der Zeit zwischen Freitag 06 Uhr und Montag 19 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft auf bisher unbekannte Weise zwei in der Kurpfalzstraße geparkte Fahrzeuge. Ein Fahrzeug wies einen Riss auf der rechten Seite auf, der vermutlich durch einen spitzen Gegenstand zugefügt wurde, das andere einen Riss in der Fahrertür, der durch einen Schlag oder Tritt entstanden sein könnte.

Täterhinweise sind bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wiesloch unter der Tel.: 06222/5709-0 entgegen.

Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab und fährt Abhang hinunter

L 596/Schriesheim (ots) – Wie gestern berichtetet, ereignete sich am Montagnachmittag gegen 14:50 Uhr ein Unfall auf der L 596 in Schriesheim. Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen fuhr eine 76-jährige Suzuki-Fahrerin die L 596 von Altenbach kommend in Richtung Wilhelmsfeld entlang.

Aus medizinischen Gründen kam die Frau mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr daraufhin eine Böschung hinunter, wobei sich das Fahrzeug überschlug und nach ca. 10 Metern auf dem Dach zum Stillstand kam.

Die Frau konnte das Fahrzeug glücklicherweise unverletzt verlassen. An dem Suzuki entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Aufgrund der Beschädigungen musste der Suzuki abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste zum Zwecke der Unfallaufnahme für 20 Minuten voll gesperrt werden.

E-Bike-Fahrer stürzt auf Motorhaube

Mauer (ots) – Am Montag um kurz vor 07 Uhr rutschte ein 27-Jähriger, der mit seinem E-Bike auf der Straße Am Silberberg unterwegs war, von den Pedalen ab. Dadurch verlor er kurzzeitige das Gleichgewicht, geriet zu weit nach rechts und blieb mit dem Lenker am Außenspiegel eines geparkten Autos hängen.

Der Mann stürzte infolgedessen auf die Motorhaube des Fahrzeugs und zog sich leichte Blessuren zu. Die genaue Schadenshöhe am Auto ist derzeit noch nicht bekannt.

Schwerer Unfall auf der K4170 zwischen Rauenberg und Dielheim

Rauenberg (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstag ein Audi-Fahrer um kurz vor 07 Uhr auf seinem Weg von Rauenberg nach Dielheim auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden BMW frontal zusammen. Der Audi geriet nach der Kollision ins Schlingern und fuhr erst nach rechts in den Grünstreifen und anschließend erneut auf die Gegenfahrbahn.

Glücklicherweise dieses Mal ohne mit einem anderen Verkehrsteilnehmer zusammenzustoßen. An beiden Unfallfahrzeugen lösten die Front-Airbags aus. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt, aber beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Zwecks Unfallaufnahme kam es zu einer Sperrung der Strecke in beide Fahrtrichtungen, die um kurz nach 08 Uhr wieder aufgehoben werden konnte. Beide Fahrer kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt. Nach derzeitigem Stand kann aber eine Beeinflussung durch Alkohol oder andere berauschende Mittel ausgeschlossen werden.