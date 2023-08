Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Montagnachmittag (28.08.2023), gegen 17 Uhr, wurde ein schwer verletzter Mann von einer Passantin in einer Gaststätte in der Goethestraße aufgefunden. Der 57-jährige Inhaber der Gaststätte, wies mehrere Schnitt- und Stichverletzungen auf, wurde durch den Rettungsdienst noch vor Ort reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb.

Zeugen haben eine verdächtige Person in der Nähe des Tatortes beobachtet. Ob diese mit der Tat in Zusammenhang steht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die beobachtete Person wird wie folgt beschrieben: männlich, ungefähr 30 Jahre alt, normale Statur, dunkelhäutig, krauses schwarzes Haar, breite Nase und volle Lippen. Er war bekleidet mit einer dunklen Hose (evtl. Cargo-Hose) und einer schwarzen Jacke (evtl. Regenjacke).

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist von einem Tötungsdelikt auszugehen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen, insbesondere zu den genauen Hintergründen und Umständen der Tat, dauern an.

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe zur Tataufklärung: – Wer kann Hinweise zu der Tat geben? – Wer hat die beschriebene Person beobachtet oder kann Hinweise zu der Person geben? Wer hat am Montag 28.08.2023 zwischen 16-17:15 Uhr im Bereich Goethestraße, Rohrlachstraße, Karlstraße oder dem Parkplatz der dortigen Kirche etwas beobachtet, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte oder hat sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen

