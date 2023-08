Schwer verletzt aufgefundener Mann im Krankenhaus verstorben

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachmittag (28.08.2023), gegen 17 Uhr, wurde ein schwer verletzter Mann von einer Passantin in einer Gaststätte in der Rohrlachstraße aufgefunden. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst noch vor Ort reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Todes aufgenommen. Es wird nachberichtet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

KVD beendet nächtlichen Lärm

Ludwigshafen – Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) ist am frühen Dienstag 22.08.2023 gegen die Lärmbelästigung durch eine Gasstätte in Mitte eingeschritten. Ein Anwohner beklagte um 0.15 Uhr beim KVD, dass er sich durch die Geräusche aus einem Lokal massiv gestört fühle. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die besagte Gaststätte noch Kunden im Außenbereich bediente, die Gäste sich dort lautstark unterhielten und zudem laute Musik aus den Lokalräumen drang.

Nach Vorlage der Gaststätten rechtlichen Unterlagen wies der KVD den 27-jährigen Betreiber an, den Wirtschaftsgarten zu räumen, die Musiklautstärke zu reduzieren und die Türen zu den Gaststättenräumen zu schließen. Diesen Aufforderungen kam er umgehend nach, womit die Nachtruhe wiederhergestellt war.

Der Bereich Öffentliche Ordnung erinnert anlässlich dieses Einsatzes daran, dass in Ludwigshafen alle Außenbereiche von Gaststätten grundsätzlich nur bis 22 Uhr betrieben werden dürfen

Quelle: Stadt Ludwigshafen

In Kindergarten eingestiegen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Montag (28.08.2023), gegen 1:30 Uhr, meldet eine Zeugin Personen im Kindergarten in der Erzberger Straße. Die alarmierten Polizeikräfte konnten noch zwei Personen im Kindergarten sehen, die bei Erblicken der Polizei flüchteten. Die Personen, ein 16- und ein 17-Jähriger, konnten jedoch gestellt und kontrolliert werden.

Im Kindergarten stellten die Polizeikräfte noch eine 14-Jährige fest. Die Jugendlichen gelangten, nach ersten Ermittlungen, über eine nicht verschlossene Tür in den Kindergarten und wollten dort Lebensmittel im Wert von rund 25 Euro stehlen.

Sie müssen sich nun wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl verantworten.

Kind mit Nacktfotos erpresst

Ludwigshafen (ots) – Ein 12-Jähriger erhielt am vergangenen Wochenende auf der Internetplattform TikTok eine Nachricht, dass er ein iPhone gewonnen habe. Um den Gewinn zu erhalten gab das Kind seine persönlichen Daten an. Unbekannte schrieben den 12-Jährigen in der Folge auf WhatsApp an und nötigten ihn Nacktbilder von sich zu fertigen.

Mit diesen Aufnahmen wurde das Kind in der Folge erpresst. Der/die unbekannten Täter forderten den Kauf von einer Online-Bezahlkarte im Wert von 20 Euro, um die Verbreitung der Aufnahmen zu verhindern.

Der Forderung kam der 12-Jährige nicht nach und vertraute sich seiner Mutter an.

Schützen Sie Ihr Kind vor sexuellen Übergriffen und Erpressung im Netz:

Begleiten Sie Ihre Kinder bei den ersten Schritten im Netz und weisen Sie ihr Kind auf mögliche Gefahren im Internet hin.

Nutzen Sie einen kindgerechten Browser, der nur den Zugang zu unbedenklichen Seiten ermöglicht.

Achten Sie darauf welche Medien Ihre Kinder nutzen und halten Sie sich an die Empfehlung zum Mindestalter.

Sensibilisieren Sie Ihr Kind, keine persönlichen Daten preis zu geben.

Prüfen Sie regelmäßig Ihre Account- und Privatsphären Einstellungen Ihres Kindes.

Halten Sie Betriebs- sowie Virenschutz-Systeme auf Ihren online-genutzten Endgeräten wie Smartphone, Laptop, Tablet oder Computer immer auf dem aktuellen Stand, um sich vor Schadsoftware, sogenannter Malware, zu schützen.

Es gibt z.B. Malware, die Ihre Webcam problemlos aktiviert und Sie damit jederzeit filmen kann. Weitere Tipps für sicheres Surfen im Netz für Kinder erhalten Sie hier: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/sicher-surfen-schutz-fuer-kinder-im-netz-89786

Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Montag (27.- 28.08.2023), kurz vor Mitternacht, verletzte sich ein 22-jähriger Autofahrer bei einem Unfall in der Hemshofstraße. Der 22-Jährige wollte an einem falsch parkenden Auto vorbeifahren und fuhr gegen ein entgegenkommendes Auto.

Beim Versuch dem entgegenkommenden Auto auszuweichen, fuhr der 22-Jährige zudem in das falsch geparkte Auto. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Durch den Unfall entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.