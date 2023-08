Trunkenheitsfahrt unter Betäubungsmitteln

Speyer (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 28.08.2023 gegen 02:49 Uhr im Schillerweg, stellte die Streife der Polizei bei dem 18-Jähigen Fahrer drogenbedingte Ausfallerscheinungen fest. Ein freiwilliger Urintest ergab ein positives Ergebnis auf THC.

Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) – Am Sonntag 27.08.2023 gegen 20:48 Uhr wurde in der Auestraße durch eine Streife ein Fußgänger kontrolliert, der sein Fahrrad schob. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille.

Der 27-Jährige wurde im Anschluss aus der Maßnahme entlassen.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Speyer (ots) – Am 27.08.2023, gegen 20:08 Uhr teilten Zeugen der Polizei fünf Jugendliche mit, die vor der Friedenskirche sitzend einen Joint rauchen würden. Bei der Kontrolle der Jugendlichen durch die Streife wurden in deren unmittelbarer Nähe neben Haschisch auch ein Marihuana-Tabakgemisch fest- und sichergestellt. Die Jugendlichen müssen nun mit Konsequenzen rechnen.

Versuchter Einbruchsdiebstahl: Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Unbekannte versuchten in der Nacht von Samstag (26.08.2023) auf Sonntag (27.08.2023) ein Fenster des Café Amalie in der Korngasse aufzubrechen. Der Versuch misslang. Am Fenster entstand Sachschaden.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei Speyer zu wenden.