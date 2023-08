Streit im Drogeriemarkt eskaliert

Kaiserlautern (ots) – Am Samstagvormittag kam es im Kassenbereich eines Drogeriemarktes in der Innenstadt zu Streitigkeiten. Zunächst beschwerte sich ein Ehepaar lautstark über die Mitarbeiterinnen, woraufhin das dahinter stehende Paar sich einmischte.

Das darauffolgende Wortgefecht gipfelte darin, dass ein 56-jähriger Mann seinen 60-jährigen Kontrahenten würgte. Durch das beherzte Eingreifen einer Mitarbeiterin der Filiale konnten die Streithähne auseinander gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.|ca

Streitschlichter bedroht Frauen mit Waffe

Kaiserslautern (ots) – Ein 18-Jähriger geriet am späten Freitagabend in eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Frauen. Doch anstatt den Streit wie geplant zu schlichten, griff er zu einer Waffe und bedrohte eine der Damen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war der junge Mann in seinem Auto unterwegs, als er den Disput vor einem Einkaufzentrum wahrnahm.

Er parkte seinen Audi am Fahrbahnrand und ging in Richtung der Frauen, um den Handgreiflichkeiten ein Ende zu setzen. Seine Hilfe war von den Damen allerdings nicht erwünscht. Eine 20-Jährige forderte ihn auf zu gehen, woraufhin der junge Mann zurück zu seinem Auto lief.

Doch anstatt wegzufahren wie von ihm verlangt, nahm er eine Waffe aus dem Pkw und bedrohte die 20-Jährige. Als eine Freundin der jungen Frau anfing das Geschehen zu filmen, entfernte sich der Mann letztendlich doch. Die bedrohte Frau erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei.

Die Beamten ermittelten den 18-jährigen Tatverdächtigen und statteten ihm zu Hause einen Besuch ab. Er wurde zum Geschehen befragt. Ebenso zeigte der „Streitschlichter“ den Polizisten die benutzte Schreckschußwaffe sowie den dazu gehörigen kleinen Waffenschein. Auf den jungen Mann kommt ein Strafverfahren wegen Bedrohung zu.

Die weiteren Ermittlungen zu den genauen Abläufen dauern an. |ksr

Fahrradfahrerin mit Schutzengel

Kaiserlautern (ots) – Eine 60-jährige Fahrradfahrerin befuhr mit ihrem Fahrrad den Fahrradweg vom UCI kommend Richtung Stadtmitte entgegen der Fahrtrichtung. Nach Ende des Fahrradweges überquerte sie den Einfädelungsstreifen und wurde hierbei von einem VW Kombi erfasst.

Der nachfolgende Nissan Navara kollidierte aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes mit dem VW.

Es entstand glücklicherweise nur Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen und dem Fahrrad. Verletzt wurde niemand.|ca

Kreis Kaiserslautern

Überfall nach Feier an einem Vereinsheim

Otterberg (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es bei einer Feier an einem Vereinsheim in Otterberg zu Streitigkeiten. Ein 16-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Erste Hinweise auf die Täter liegen vor, die weiteren Ermittlungen laufen.

In der gleichen Nacht hatte ein 19-Jähriger angezeigt auf dem Heimweg von einer Gruppe von Personen überfallen worden zu sein. Diese hätten ihn attackiert und ihm Kopfhörer und Basecap gestohlen. Anschließend konnte der 19-Jährige flüchten. Von Anwohnern wurden gegen 04 Uhr morgens laute Schreie gemeldet, möglicherweise stehen diese im Zusammenhang.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll es sich bei den bislang unbekannten Tätern um eine Gruppe von fünf bis sechs männlichen Personen, zwischen 17-20 Jahren handeln.

Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem genannten Sachverhalt machen können, sich unter 0631/369-2150, bzw.

pikaiserslautern1@polizei.rlp.de, zu melden.|ca