Frankfurt – Bahnhofviertel: Festnahme mit Drogen

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Vormittag (27. August 2023) konnte im Rahmen von

Präsenzmaßnahmen im Bahnhofsviertel eine Frau festgenommen werden, die

Betäubungsmittel mit sich führte. Gegen 10.00 Uhr kontrollierte eine

Polizeistreife in der Kaiserstraße eine 60-jährige Frau. Während der

Personenkontrolle gab die Dame gegenüber den Beamten an im Besitz von Rauchgift

zu sein. Eine Durchsuchung ergab, dass sie im Besitz von ca. 39 Gramm Haschisch,

ca. 15 Gramm Haschisch in 13 Plomben und weiteren 5 verpackten Tütchen mit ca.

25 Gramm Haschisch war. Im Zuge der sich anschließenden polizeilichen Maßnahmen

konnten in der Wohnung der Beschuldigten etwa 96 Gramm Haschisch in Platten

gepresst, ca. 40 Gramm Haschisch in verkaufsfertigen Portionen, „Geschäftsbücher

mit den entsprechenden Verkaufszahlen“, sowie weitere Zutaten und Utensilien zum

Strecken und Portionieren des Suchtmittels aufgefunden und sichergestellt

werden. Die Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an

ihrer Wohnanschrift entlassen, und muss sich nun wegen des Verdachts des

unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und der Zubereitung von

Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen verantworten.

Frankfurt – Bahnhofviertel: Raub auf zwei Rädern

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Mittag (28. August 2023) kam es in der

Taunusstraße zu einem Raub von zwei Halsketten. Der Täter ergriff mit einem

Fahrrad die Flucht. Gegen 13.10 Uhr war ein Pärchen auf dem Weg zum

Hauptbahnhof, um von dort aus die Heimreise nach Aschaffenburg anzutreten. In

der Taunusstraße erblickte ein Unbekannter die beiden Goldketten am Hals des

26-jährigen Geschädigten. Er fuhr mit seinem Fahrrad an den beiden vorbei,

nutzte die Gunst der Stunde und entriss beide Halsketten. Die Wucht seiner Tat

bedachte der Langfinger nicht und stürzte von seinem Fahrrad. Der Versuch des

26-Jährigen, die Ketten wiederzuerlangen, verlief erfolglos. Der Dieb stieß ihn

weg, schnappte sich sein Fahrrad und flüchtete mit seiner Beute. Der Geschädigte

blieb unverletzt. Täterbeschreibung: männlich, ca. 35 Jahre alt, 170-180cm groß,

gewellte, lockige, schwarze Haare; trug einen schwarzen Jogginganzug.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen machen können,

werden gebeten, sich mit dem örtlich zuständigen 4. Polizeirevier unter der

Telefonnummer 069 / 755 – 10400 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in

Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Innenstadt Straßenraub

Frankfurt (ots) – (hol) Am Samstag (26.08.23) kurz nach Mitternacht überfielen

zwei Männer einen 32-Jährigen am Mainufer. Sie erbeuteten ein Smartphone und

Bargeld.

Der 32-jährige sprach eine, im Rahmen der intensivierten Präsenzmaßnahmen im

Bahnhofsgebiet eingesetzte Streife im Bereich des Untermainkais an und gab an,

soeben ausgeraubt worden zu sein. So sei er zu Fuß im Bereich des Mainufers

unterwegs gewesen, als ihn zwei Männer auf Englisch nach Geld gefragt hätten.

Nachdem er dies verneint habe, sei er unvermittelt zu Boden gerissen, geschlagen

und seiner Wertsachen beraubt worden. Die Täter seien anschließend in Richtung

Innenstadt davongelaufen. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen

erfolglos.

Täterbeschreibung:

Männlich, 18-20 Jahre alt, schwarze Haare, schwarzer Bart; bekleidet mit langer

Bluejeans und schwarzem T-Shirt.

Männlich, 18-20 Jahre alt, glatte schwarze Haare; bekleidet mit schwarzer

Kapuzenjacke und schwarzen Shorts.

Frankfurt – Praunheim Verdacht der Brandstiftung

Frankfurt (ots) – (hol) In der Nacht zum Samstag (26.08.23) steckten Unbekannte

einen Sessel an, der in einem Innenhof stand. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 01:10 Uhr loderte ein vor der Tür eines Jugendclubs im Westring

abgestellter Polstersessel lichterloh. Die Flammen setzten den vor der Tür

herabgelassenen Rollladen in Brand und drangen teils ins Innere des Gebäudes

ein, wo sie sie die Decke beschädigten. Kurz darauf löschte die Feuerwehr den

Brand.

Durch Zeugenhinweise wurde bekannt, dass sich kurze Zeit vor dem Brand eine

dreiköpfige Personengruppe im offen zugänglichen Hof aufhielt. Es soll sich um

drei junge Männer im Alter von etwa 15 – 17 Jahren gehandelt haben, die alle

athletisch gebaut und mit schwarzem / blauem / rotem T-Shirt bekleidet waren.

Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt – Bahnhofsviertel / Innenstadt Randalierer verletzt Polizisten

Frankfurt (ots) – (hol) In der Nacht zum Samstag (26.08.23) nahm die Polizei

einen Randalierer im Bahnhofsviertel fest. Von Beginn an zeigte sich dieser

unkooperativ und leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Dabei

verletzte er einen Polizisten.

Gegen 02:30 Uhr wurde eine Streife auf einen randalierenden Mann in der

Kaiserstraße aufmerksam. Dieser schrie lautstark herum und trat gegen

abgestellte E-Scooter und Gebäude. Als die Beamten ihn ansprachen und einer

Kontrolle unterziehen wollten, schlug er nach diesen. In der Folge nahm die

Polizei ihn fest und brachte ihn auf ein nahegelegenes Revier. Auf der Fahrt

dorthin löste der 40-jährige Wüterich seinen Sicherheitsgurt. Als der neben ihm

sitzende Polizist ihm diesen wieder anlegen wollte, ergriff der Aggressor die

Hand des Beamten und verletzte diese.

Bei der folgenden Fixierung des 40-Jährigen erlitt dieser leichte Verletzungen

im Gesicht, die im Krankenhaus behandelt wurden, bevor er in die Haftzellen des

Präsidiums gebracht wurde. Auch die Hand des Beamten musste im Krankenhaus

versorgt werden. Dort stellte man einen Bruch des Mittelhandknochens fest. Der

Beamte konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.

Frankfurt – Westend: Festnahme nach Einbruch

Frankfurt (ots) – (hol) Am Freitagabend stiegen zwei Männer in einen botanischen

Garten im Westend ein. Die Polizei nahm beide fest, nachdem Zeugen verdächtige

Bewegungen auf dem Gelände gemeldet hatten.

Gegen 22:30 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen mutmaßliche Einbrecher in dem

botanischen Garten in der Siesmayerstraße. Unverzüglich fuhren mehrere

Streifenwagen dorthin. Die Beamten nahmen in der Folge zwei Männer (40 und 33

Jahre alt) fest, die gerade von dem Gelände flüchteten. Bei dem 40-jährigen

Tatverdächtigen fand die Polizei diverses Diebesgut, dass aus dem

vorangegangenen Einbruch stammte. Der 33-jährige Tatverdächtige, der erst vor

wenigen Tagen aus der Haft entlassen worden war und keinen festen Wohnsitz hat,

wurde in die Haftzellen des Präsidiums eingeliefert. Sein Komplize wurde in

Ermangelung von Haftgründen auf freien Fuß gesetzt.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahme nach Raub

Frankfurt (ots) – (hol) In der Nacht zum Samstag (26.08.23) raubte ein

29-Jähriger die Geldbörse eines anderen Mannes im Bahnhofsviertel. Dank des

beherzten Einschreitens eines Zeugen nahm die Polizei den Tatverdächtigen kurz

darauf fest.

Gegen 01:00 Uhr am Samstagmorgen hielt sich ein 33-jähriger Mann in der

Taunusstraße auf und unterhielt sich mit mehreren, ihm unbekannten Personen, die

der Drogenszene angehören. Dabei hielt er sein Portemonnaie für alle gut

sichtbar in der Hand. Diesen Umstand nutzte ein 29-jähriger Wohnsitzloser aus,

schlug ihm ins Gesicht und nahm ihm die Geldbörse ab. Anschließend flüchtete er

zu Fuß in Richtung Kaiserstraße. Ein aufmerksamer Zeuge, der den Raub beobachtet

hatte, verfolgte den Täter und stellte ihn in der Kaiserstraße. Dort hielt er

ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten fanden die geraubte

Geldbörse und gaben sie dem glücklichen Eigentümer zurück.

Den 33-jährigen Tatverdächtigen brachte die Polizei zwecks richterlicher

Vorführung in die Haftzellen des Präsidiums.