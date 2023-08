Haiger: Automatenknacker unterwegs –

Auf Beute aus einem Automatenkiosk hatte es ein Dieb in der Bahnhofstraße abgesehen. Gegen 01.45 Uhr versuchte der Unbekannte das Plexiglas mehrerer Automaten gewaltsam zu beschädigen, um an die Lebensmittel zu gelangen. Offensichtlich fühlte er sich gestört und verließ den Kiosk ohne Beute. Der Täter war zwischen 180 und 190 cm groß, trug eine grün-schwarze Jacke, eine kurze Hose und eine Sonnenbrille. Zudem hatte er eine Tasche dabei. Vom Kiosk aus floh er zu Fuß in Richtung Bahnhof. Hinweise zu dem Dieb nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Haiger: E-Biker schwerverletzt –

Mit schweren Verletzungen brachte ein Rettungswagenteam gestern Nachmittag einen 19-jährigen E-Biker in ein Siegener Krankenhaus. Gegen 14.40 Uhr fuhr der Haigerer mit seinem Rad auf dem Gehweg der Mühlenstraße. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass er von dort aus auf die Fahrbahn lenkte und diese überqueren wollte. Hierbei stieß er mit einem Skoda zusammen und stürzte zu Boden. Der 57-jährige Skodafahrer aus Haiger blieb unverletzt. Die Schäden an beiden Fahrzeugen können noch nicht beziffert werden.

Siegbach-Tringenstein: Gegen Zaun geprallt und abgehauen –

Nach einer Verkehrsunfallflucht an einem Zaun an der Landstraße zwischen Hirzenhain und Tringenstein bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Zwischen dem 19.08.2023 (Samstag), gegen 16.00 Uhr und dem 20.08.2023 (Sonntag), gegen 11.30 Uhr war der flüchtige Unfallfahrer in Richtung Tringenstein unterwegs, kam in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Zaun des „Steinwerk Tringenstein“. Ohne sich um den rund 5.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, machte sich der Unfallfahrer aus dem Staub. Hinweise zu dem Flüchtigen oder dessen Fahrzeug nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Sinn: Unfallflucht nach Zusammenprall –

Einen Schaden von etwa 2.500 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer an einem blauen VW Crafter zurück. Der Transporter parkte am 17.08.2023 (Donnerstag), zwischen 13.10 Uhr und 14.20 Uhr im Kreuzungsbereich der Karlsbader und Königsberger Straße. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der Unfallfahrer die hintere Stoßstange und den hinteren Kotflügel auf der Fahrerseite des Transporters. Wer hat den Zusammenstoß im Kreuzungsbereich beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Wagen machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Reifen platt gestochen –

In der Flutgrabenstraße ließ ein Unbekannter seine Zerstörungswut an zwei Autoreifen aus. Zwischen Freitagabend, gegen 22.00 Uhr und Samstagmittag stach der Täter mit einem spitzen Gegenstand in einen Reifen eines weißen Kia Stonic sowie in einen eines grauen VW Sharan. Die Kosten für neue Pneus schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. Hinweise zu dem Reifenstecher nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar-Hermannstein: Einbrecher scheitern –

Ungebetene Gäste versuchten in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hofstadtstraße einzudringen. Die Einbrecher hebelten mehrfach an der Eingangstür, schafften es aber nicht diese gewaltsam zu öffnen. Zurück blieben Schäden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen dem 17.07.2023, (Donnerstag), gegen 17.00 Uhr und dem 23.07.2023 (Mittwoch), gegen 11.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Solms-Burgsolms: Kennzeichendiebstahl –

Am Wochenende schlugen Kennzeichendiebe in der Sudetenstraße zu. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ließen sie das hintere Nummernschilder LDK-XL 53 eines grauen Fiat Panda sowie das hintere Kennzeichen LDK-NR 963 von einem Fiat 500L mitgehen. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der beiden Nummernschilder nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Solms, Wetzlar, Dillenburg: Berauscht unterwegs –

Streifen der Wetzlarer und der Dillenburger Polizei zogen am Wochenende berauschte Autofahrer aus dem Verkehr. Am Freitagabend erwischte es in Dillenburg den Fahrer eines Opels. Der Alkoholtest des 68-jährigen Dillenburgers brachte es auf 1,79 Promille. Am frühen Samstagmorgen stoppten Wetzlarer Polizisten in der Oberndorfer Straße in Solms den Fahrer eines Alfa Romeos. Der 23-jährige Solmser musste pusten, da er offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Das Display des Testgerätes zeigte einen Wert von 1,13 Promille an. Wegen des Verdachts unter Drogeneinfluss hinter dem Steuer seinen Benz gesessen zu haben, nahmen Wetzlarer Polizisten am Sonntagmorgen einen 29-jährigen Wetzlarer mit auf die Wache. Er war zuvor in Garbenheim kontrolliert worden. Die Ordnungshüter stellten eine geringe Menge an Marihuana bei ihm sicher. Zudem besteht der Verdacht, dass er derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ärzte nahmen den berauschten Fahrern Blutproben ab. Die Führerscheine der Promillefahrer in Dillenburg und Solms wurden sichergestellt.

Braunfels-Neukirchen: Mähroboter geklaut –

Einen rund 650 Euro teuren Mähroboter ließen Diebe am Samstagnachmittag in der Straße „Hoher Rain“ mitgehen. Zwischen 15.50 Uhr und 17.30 Uhr betraten die Diebe den Garten und griffen sich das schwarz-/silber-/orangefarbene Mähgerät vom Hersteller „Yard Force“. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe im genannten Zeitraum im Hohen Rain beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Mähroboters machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.