Reizgas in Bahnhofstoilette versprüht

Marburg (Kreis Marburg-Biedenkopf) (ots) – Zwei leicht Verletzte sind das

Resultat einer offensichtlichen Reizgasattacke im Bahnhof Marburg vom

vergangenen Freitag (25.8.). Unbekannte hatten gegen 9 Uhr in der öffentlichen

Toilettenanlage Reizgas versprüht.

Zwei leicht Verletzte

Zwei Mitarbeiterinnen eines Bäckereigeschäftes klagten über Reizhusten und

Atembeschwerden. Eine ärztliche Erstversorgung war jedoch nicht erforder-lich,

beide konnten ihre Arbeit fortsetzen.

Zur Lüftung des betroffenen Bereiches folgte die kurzzeitige Räumung der

Örtlichkeit. Etwa 20 Personen mussten die Bahnhofshalle verlassen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren wegen Verdachts der „Gefährlichen Körperverletzung“ eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu den Unbekannten machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu

melden.

Marburg – Überfall beim Schülerpark

Die Kripo bittet um Hinweise, die zur Identifizierung von drei mutmaßlichen Räubern führen könnten. Die Männer stehen unter dem Verdacht, einen 27Jährigen überfallen zu haben. Dem Opfer gelang die Flucht Richtung Innenstadt.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, 27. August, zwischen 00.50 und 01.10 Uhr, auf der Fußgängerbrücke zum Schülerpark in der Wilhelm-Röpke-Straße. Als das Opfer die drei Männer passierte, sprachen diese ihn beleidigend an und forderten die Geldbörse. Nach der Verweigerung der Herausgabe schlug einer der drei Täter mehrfach zu und traf sein Opfer im Gesicht. Dem 27Jährigen gelang trotzdem die Flucht Richtung Stadt. Die Täter blieben ohne Beute. Es handelte sich um drei Männer. Einer trug einen weißen Sportanzug. Der war 1,78 bis 1,80 Meter groß und hatte kurze braune Haare mit einer Art Ponyschnitt ca. 2 cm in die Stirn hinein. Der zweite hatte einen dunklen Hautteint und eine lockige „Afro“Look-Frisur. Er trug ein rotes Oberteil. Eine Beschreibung des Dritten war dem Opfer nicht mehr möglich. Wem ist das Trio in der Nacht zum Sonntag in der Marburger Innenstadt noch aufgefallen? Wer kann das Trio näher beschreiben oder identifizieren? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Roßdorf – Einbruch abgebrochen

Aus bislang unbekannten Gründen brachen Einbrecher ihre Tat ab und flüchteten offenbar ohne Beute. Die Kripo übernahm nach dem versuchten Einbruch in ein Haus in der Lindenstraße die Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen passierte die Tat am Freitag, 25. August, zwischen 06.40 und 12 Uhr. Das Eindringen erfolgte durch die aufgehebelte Haustür. Im Haus selbst ließ sich dann kein weiteres Vorgehen mehr nachvollzeihen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cölbe – Einbruch Auf der Kupferschmiede

Augenscheinlich auf der Suche nach Bargeld drangen Einbrecher zwischen 18 Uhr am Freitag und 18.10 Uhr am Samstag, 26. August, 26. August, in eine Firma in der Straße Auf der Kupferschmiede ein. Nach den Spuren betraten der oder die Täter zwei Büros, durchsuchten das Mobiliar und stahlen mehrere Hundert Euro. Durch den Einbruch entstand zudem ein vierstelliger Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit auch in diesem Fall bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Breidenstein – Wahlplakate beschmiert

Die Polizei erhielt am Samstag, 26. August, gegen 16 Uhr, die Anzeige über mit schwarzer Farbe unleserlich gemachte und zudem beschädigte Wahlplakate. Bislang sind drei beschmierte, zuvor an Straßenlaternen befestigte Plakate einer etablierten Partei betroffen. Eine Tatzeit der Sachbeschädigung steht nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an den Staatsschutz der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Verbotene Grußform – Kripo sucht Zeugen

Nach bisherigen Zeugenaussagen gingen am Freitag, 25. August, gegen 21.50 Uhr zwei Männer durch die Universitätsstraße, wovon einer auf Höhe des Sozialamtes eine Hand hob und laut eine mit der Geste verbundene und verbotene Grußformel brüllte. Bislang ist lediglich bekannt, dass beide Männer etwa 1,8ß0 Meter groß und von kräftiger Statur waren. Der Staatsschutz der Kripo Marburg hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen übernommen, sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer war zur Tatzeit noch in der Universitätsstraße nahe dem Sozialamt? Wer hat die verbotene Grußform noch gehört? Wer kann die beiden Männer weiter beschreiben oder Hinweise zu ihrer Identifizierung geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wolzhausen – Bagger beschmiert

Auf einer Baustelle in der Straße Im Pitzenfeld verteilten Unbekannte den Inhalt einer Sprühdose mit neongelber Markierungsfarbe auf die linke Seite eines Baggers und verursachten damit einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Tat war bereits zwischen 16 Uhr am letzten Mittwoch (23. August) und 07.20 Uhr am folgenden Donnerstag. Wer hat in dieser Zeit Bewegung auf der Baustelle gesehen? Wer kann der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 sachdienliche Hinweise geben?

Dreihausen – Türschloss verklebt

Die Polizei ermittelt nach der Sachbeschädigung des Schlosses der Haustür eines Einfamilienhauses in der Straße Brückeberg. Ein noch unbekannter Täter füllte zwischen 18 Uhr am Freitag und 10 Uhr am Samstag, 26. August mutmaßlich Klebstoff in den Schließzylinder der Haustür, sodass sich kein Schlüssel mehr einschieben ließ. Wer hat in der fraglichen Zeit jemanden an der Haustür gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ostkreis – Positive Drogen- und/oder Alkotests

Erneut zog die Polizei am zurückliegenden Wochenende wieder Fahrer aus dem Verkehr, die nach entsprechenden Tests unter dem Einfluss von Alkohol oder anderer berauschender Mittel ein Fahrzeug steuerten. Die Polizei veranlasste in allen Fällen entsprechende Blutproben, stellte teils Führerscheine und zur Verhinderung der Weiterfahrt den Fahrzeugschlüssel oder auch das Fahrzeug sicher.

Kirchhain

In der Ziegelgartenstraße in Kirchhain stoppte die Polizei am Freitag, 25. August, um 20.45 Uhr, einen 26Jährigen mit seinem Auto. Bei ihm reagierte der Drogentest auf THC und der Alkotest zeigte 0,69 Promille. Am Samstag, 26. August, um 21.35 Uhr, fiel dann in der Straße An der Wohra ein Radfahrer auf, der in starken Schlangenlinien fuhr und beinahe gegen den vorbeifahrenden Streifenwagen stürzte. Der 62 Jahre alte Radler blies 1,99 Promille.

Rauschenberg

Für eine 48 Jahre alte Frau endete die Autofahrt am Samstag, 26. August, um 21.15 Uhr, mit der allgemeinen Verkehrskontrolle. Sie räumte nach ihrer Belehrung den regelmäßigen Konsum berauschender Medikament ein und verzichtete auf den Drogentest.

Neustadt

In Neustadt beendete die Polizei am Freitag, 25. August gleich drei Fahrten. Um 20.36 Uhr traf es den 32 Jahre alten Fahrer eines E-Scooters. Bei ihm zeigte der Alkotest 0,39 Promille. Den Drogentest lehnte der Mann, der den Konsum von Marihuana unmittelbar vor Fahrtantritt einräumte ab. Bei ihm stellte die Polizei zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher. Um 23.30 Uhr reagierte dann der Drogentest eines 22järhigen Autofahrers auf Kokain und um 23.40 Uhr der eines 16 Jahre alten Fahrers eines Quads mit Versicherungskennzeichen auf THC.

Stadtallendorf

Marihuana in der Tasche und, nach dem Drogentest, Kokain im Blut bedeuteten für einen 21 Jahre jungen Mann des Ende der Fahrt mit dem E-Scooter am Samstag, 26. August, um 23.55 Uhr in der Mozartstraße. Als der Scooterfahrer die Polizei sah, versuchte er kurzzeitig und erfolglos, sich durch eine Fahrt durch den Heinz-Lang-Park einer Kontrolle zu entziehen. Mit laut Alkotest 1,96 Promille saß am Sonntag, 27. August, um kurz nach 20 Uhr ein 39 Jahre alter Mann am Steuer eines Autos. Die Polizei hatte das Auto in der Hauptstraße angehalten und den Fahrer kontrolliert.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Wallau – Blaue Farbe auf schwarzem Golf

Nach den Farbspuren kollidierte ein blaues Fahrzeug mit dem geparkten schwarzen VW Golf und verursachte auf dessen Fahrerseite einen Schaden in vierstelliger Höhe. Der Golf stand einen Monat unbewegt am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Obere Lahnstraße 9, sodass der Unfall zwischen Mittwoch, 26. Juli und Samstag, 26. August, passierte. Das verursachende Fahrzeug streifte den Golf beim Vorbeifahren und dürfte dabei selbst auf der Beifahrerseite einen Schaden davongetragen haben. Wo also steht ein blaues Fahrzeug mit einem Streifschaden auf der Beifahrerseite? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Unfallflucht auf P7

Kein Hinweis an der Scheibe, kein Ausrufen im Krankenhaus und keine Meldung bei der Polizei. Aber ein leichter Schaden an der Heckstoßstange. Der betroffene schwarze 3erBMW mit Gießener Kennzeichen parkte zur Unfallzeit am Samstag, 26. August vorwärts abgestellt auf einem der Stellplätze des Parkplatzes P 7 der Uniklinik Marburg in der Baldinger Straße. Derzeit gibt es weder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug noch zum Unfallhergang. Wer hat am Samstag zwischen 13.10 und 19.40 Uhr auf dem Parkplatz P7 ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem schwarzen BMW gekommen sein könnte? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.