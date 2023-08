Einbruch in Wohnhaus – Elektronik, Schmuck und Bargeld entwendet

Tatzeit: Montag, 21.08.2023, 03:00 Uhr bis Sonntag, 27.08.2023, 23:50 Uhr

Unbekannte Täter sind in ein Wohnhaus in der Nürnberger Landstraße in Altmorschen eingebrochen.

Die unbekannten Täter verschafften sich durch das Einschlagen einer Fensterscheibe unberechtigt Zutritt zum Wohnhaus und durchsuchten alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Im weiteren Verlauf wurden durch die unbekannten Täter Elektronikartikel, Autofelgen sowie ein Tresor mit Schmuck und Bargeld entwendet. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird derzeit auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei geht davon aus, dass die unbekannten Täter ein entsprechendes Fahrzeug für den Abtransport des Diebesgutes benötigten. Zeugen, die möglicherweise dahingehend Feststellungen getroffen haben, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Die Hausbewohner befanden sich im Tatzeitraum im Urlaub. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 1000,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Einbruch in Wohnhaus – Einbrecher setzt Pfefferspray gegen Hausbewohner ein

Tatzeit: Sonntag, 27.08.2023, 03:10 Uhr

Ein Einbrecher verschaffte sich über eine unverschlossene Terrassentür unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus und trifft auf den Hausbewohner.

Am frühen Sonntagmorgen verschaffte sich ein Einbrecher über eine vermutlich unverschlossene Terrassentür unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in der Brückenstraße in Malsfeld-Beiseförth. Als der Hausbewohner, ein 40-jähriger Mann, unvermittelt auf den Einbrecher trifft, setzt der Einbrecher sofort Pfefferspray gegen den Hausbewohner ein und flüchtet daraufhin vom Tatort. Der 40-jährige Hausbewohner wurde durch das Pfefferspray leicht verletzt.

Bei der näheren Nachschau am Tatort wurde festgestellt, dass der unbekannte Täter mehrere Räume des Wohnhauses sowie den vor dem Wohnhaus geparkten Pkw des Hausbewohners bereits nach Wertgegenständen durchsucht hatte, bevor der unbekannten Täter auf den noch wachen Hausbewohner traf. Der unbekannte Täter flüchtete ohne Beute vom Tatort. Sachschaden ist nicht entstanden.

Hinweise auf den unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.