Geldbörse gestohlen – Bundespolizei sucht Zeugen

Eine 65-jährige Frau aus Wolfhagen wurde Freitagvormittag (25.8.

/ 11 Uhr) Opfer eines Diebstahls. Die 65-Jährige gab an, dass ihre Geldbörse

samt Inhalt vermutlich beim Einsteigen in die HLB 24409 im Bahnhof

Kassel-Wilhelmshöhe auf Bahnsteig 7 aus dem Rucksack entwendet wurde. In der

Geldbörse befanden sich neben persönlichen Dokumenten auch 200 Euro Bargeld. Die

Schadenshöhe wird auf 350 Euro geschätzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu dem Fall oder Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561-816160 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Schlägerei im Bahnhof – Mann mit Stuhl attackiert

Kassel-Wilhelmshöhe (ots) – Wegen einer Schlägerei kam es am vergangenen

Samstagabend (26.8.) zu einem Einsatz der Bundespolizei im Bahnhof

Kassel-Wilhelmshöhe.

Nach Zeugenangaben soll gegen 19 Uhr eine Gruppe von vier Wohnsitzlosen im Alter

zwischen 26 und 38 Jahren einen 45-Jährigen aus Kassel mit Schlägen verletzt

haben. Einer aus der Vierergruppe hätte sogar mit einem Stuhl auf den

45-Jährigen eingeschlagen.

Das Opfer erlitt dadurch leichte Verletzungen an den Armen. Die 36-jährige

Begleiterin des 45-Jährigen blieb unverletzt. Angeblich sollen

Beziehungskonflikte der Grund für die Auseinandersetzung gewesen sein.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall sind erbeten unter der Tel.-Nr. 0561

81616-0 oder über www.bundespolizei.de.

Feuer in Flur von Mehrfamilienhaus in Friedrich-Wöhler-Straße: Kripo ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen

Kassel-Nord: Am Freitagabend wurden Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Wöhler-Straße gegen 22:45 Uhr durch Brandgeruch auf ein Feuer im Flur des Hauses aufmerksam. Es gelang ihnen, den Brand im Bereich einer Wohnungstür rechtzeitig zu löschen, noch bevor sich das Feuer ausbreiten konnte und jemand dadurch zu Schaden kam. Es war jedoch ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro entstanden. Die ersten Ermittlungen der Polizei zur Brandursache ergaben, dass der Brand offenbar vorsätzlich gelegt worden war. Konkrete Hinweise auf die Täter oder das Tatmotiv liegen bislang nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung werden nun von den Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die mutmaßlichen Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Nächtlicher Einbruchsversuch im Atzelbergweg: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Wolfsanger: Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach einem versuchten Einbruch im Atzelbergweg in Kassel, der sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:35 Uhr ereignet hat, nach Zeugen. Zwei bislang unbekannte Täter hatten sich durch den Garten an das Einfamilienhaus angenähert und gingen anschließend mit einem Hebelwerkzeug eine Tür auf der Gebäuderückseite an. Als es ihnen nicht gelang, diese aufzubrechen, ergriffen sie ohne Beute die Flucht in Richtung Triftweg. Ob die Einbrecher gestört wurden oder aus anderen Gründen von ihrem weiteren Vorhaben abließen, ist bislang ungeklärt. Ein Zeuge hatte das verdächtige Treiben an dem Haus beobachtet und die Polizei alarmiert. Die nach Eingang des Notrufs eingeleitete Fahndung nach den flüchtenden Tätern, die von dem Anrufer als ca. 1,80 Meter große Männer mit schwarzen Westen und dunklen Basecaps beschrieben wurden, verlief ohne Erfolg. Einer soll eine kräftige Statur gehabt haben, während sein Komplize schlank war und einen hellen Rucksack trug.

Wer in der Nacht zum Samstag im Tatortbereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat und Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Fahndung nach Schlägerei führt zu Fund von Heroin: Mutmaßlicher Dealer bereits mit Haftbefehl gesucht

Kassel-Nord: Die Fahndung nach einer gemeldeten vermeintlichen Schlägerei in der Kasseler Nordstadt führte am gestrigen Sonntagabend zwar nicht zum Auffinden von Opfern oder Tatverdächtigen, dafür aber zur Festnahme eines bereits mit Haftbefehl gesuchten 28-jährigen Mannes und dem Fund von 86 Gramm Heroin. Verkehrsteilnehmer hatten der Polizei gegen 19:20 Uhr über den Notruf mitgeteilt, dass sich mehrere Personen am Holländischen Platz eine handfeste Auseinandersetzung liefern sollen. Bei Eintreffen zahlreicher hinzugeeilter Streifen waren die Personen bereits in unterschiedliche Richtungen geflüchtet. Nachdem Passanten einer an der Fahndung beteiligten Streife den Hinweis auf zwei in die Gießbergstraße gelaufene Beteiligte gegeben hatten, wurden dort zwei Männer kontrolliert. Opfer oder Tatverdächtige der Schlägerei waren beide offenbar nicht, dafür ergab eine Überprüfung der Personalien des 28-Jährigen, dass er bereits mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Betrugs von der Staatsanwaltschaft Chemnitz gesucht wird. Bei der Durchsuchung seiner Bauchtasche fanden die Polizisten die harten Drogen mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von 3.000 Euro und stellten sie sicher. Der Festgenommene sitzt aktuell im Polizeigewahrsam und soll am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn wegen illegalen Handels mit Heroin in nicht geringer Menge werden beim Kommissariat 34 der Kasseler Kripo geführt.

Sattelzug mit rohen Eiern in Schwelm gestohlen: Polizei stoppt Lkw mit Dieb am Steuer in Baunatal

Schwelm (Nordrhein-Westfalen) und Baunatal (Landkreis Kassel): Nachdem ein zunächst unbekannter Täter in der Nacht zum heutigen Montag in Schwelm einen Sattelzug gestohlen hat, führten die gute länderübergreifende Zusammenarbeit der Polizei sowie die Verfolgung des Ortungssignals nur ca. 190 Kilometer entfernt in Baunatal zur Festnahme des mutmaßlichen Diebes am Steuer des Lkw. Der Spediteur hatte gegen 1:00 Uhr bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen mitgeteilt, dass ein Sattelzug, der mit rohen Eiern beladen ist, in der Saarstraße in Schwelm gestohlen wurde und er diesen anhand des eingebauten GPS-Senders auf der A 44 in Fahrtrichtung Hessen geortet habe. Mehrere Streifen der nordhessischen Polizei hatten sofort nach Eingang der Mitteilung die Fahndung nach dem gestohlenen Lkw aufgenommen. Gegen 1:30 Uhr entdeckten Beamte der Polizeiautobahnstation Baunatal schließlich den gesuchten Lkw, an dem der Dieb polnische Kennzeichen angebracht hatte, nahmen die Verfolgung auf und stoppten den Sattelzug in Baunatal an der A 49. Den am Steuer sitzenden Tatverdächtigen, einen 64-jährigen Mann aus dem Landkreis Uelzen, nahmen die Polizisten fest und brachten ihn auf die Dienststelle. Den Lkw stellten die Beamten sicher. Wie sich auf dem Revier herausstellte, war der Tatverdächtige nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins, weshalb er sich nun auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss. Wie genau der 64-Jährige bei dem Diebstahl des Sattelzugs vorgegangen ist und ob die angebrachten polnischen Kennzeichen möglicherweise auch gestohlen wurden, ist noch ungeklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die bei der Kripo der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis geführt werden.

Kennzeichen von mehreren ukrainischen Pkw in Wolfhagen gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Wolfhagen (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in Wolfhagen die Kennzeichen von mehreren Pkw mit ukrainischer Zulassung gestohlen und die Wagen teilweise auch zerkratzt. Die Polizei ermittelt derzeit zu Diebstählen und Beschädigungen an insgesamt sechs verschiedenen Fahrzeugen und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, begannen die Taten in der Nacht zum Donnerstag. Die bislang letzte Anzeige wurde am heutigen Montagmorgen erstattet. Teilweise wurden die Pkw von den Tätern auch zwei Mal aufgesucht, beispielsweise um nach dem Diebstahl des vorderen Kennzeichens später auch das hintere zu stehlen. In einigen Fällen zerkratzten die Unbekannten auch Türen der Pkw mit einem spitzen Gegenstand. So liegen der Polizei derzeit Anzeigen zu neun Taten an den sechs verschiedenen Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller vor. Die Tatorte befinden sich alle in der Kernstadt von Wolfhagen. Konkrete Hinweise auf die Täter oder deren Motiv liegen bislang noch nicht vor.

Zur Aufklärung der Taten bittet die Polizei mögliche Zeugen, die im Zusammenhang mit den Kennzeichendiebstählen oder Sachbeschädigungen an den ukrainischen Pkw verdächtige Beobachtungen gemacht haben und die Hinweise auf die Täter geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561 – 9100 entgegen.