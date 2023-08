Verkehrsunfallflucht in der Wehrstraße- Zeugenaufruf

Am Sonntag, 27.08.2023 in der Zeit von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr hat sich in der Wehrstraße in Burghaun ein Verkehrsunfall ereignet. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Fahrzeug die Wehrstraße und streifte aus bisher nicht bekannter Ursache den Zaun eines dort ansässigen Metallbearbeitungsbetriebes. Durch die Berührung des Fahrzeuges mit dem Zaun wurde ein feuerverzinktes Zaunfeld beschädigt. Es entstand ein Fremdschaden von ca. 500,00EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, oder sich bei der Polizei zu melden. Zeugen, die Angaben zu dem Hergang des Verkehrsunfalles oder zu dem Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Hünfeld, unter der Tel. 06652-96580

Unfall beim Abbiegen

Fulda. Am frühen Samstagmorgen (26.08.) ereignete sich gegen 1:10 Uhr im Stadtteil Fulda – Kohlhaus ein Verkehrsunfall mit etwa 10.000 Euro Sachschaden. Ein 50-jähriger Mann aus Fulda befuhr nach aktuellem Kenntnisstand mit einem Sattelauflieger die Heidelsteinstraße in Fahrtrichtung Edelzell. In Höhe der Habelbergstraße bog er nach links ab und streifte dabei aus noch unklarer Ursache einen verkehrsbedingt wartenden, weißen Mercedes, dessen Fahrer beabsichtigte in die Heidelsteinstraße einzubiegen. Verletzt wurde niemand. Der Mercedes Van des 52-jährigen Künzellers wurde jedoch erheblich im Frontbereich beschädigt und war im Anschluss nicht mehr fahrbereit.

Alleinunfall

Eichenzell. Ein 38-jähriger Opel-Fahrer aus Künzell wurde bei einem Unfall am Sonntag (27.08.) schwer verletzt. Er befuhr gegen 21.45 Uhr die B 27 aus Richtung Eichenzell kommend in Fahrtrichtung Fulda. Dabei benutzte er nach derzeitigen Erkenntnissen den linken von zwei Fahrstreifen in eine Richtung, um ein Fahrzeug zu überholen. Als der 38-Jährige nach dem Überholvorgang wieder einscherte, kam er aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen dortigen Baum. Der Künzeller wurde mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Lauterbach. Am Sonntag (27.08.), gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem BMW die Bahnhofstraße und bog dort nach momentanem Kenntnisstand nach rechts auf die Fuldaer Straße ein. In Höhe der Hausnummer 9 verlor der Fahrer, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Anschließend stieß das der Pkw gegen ein Verkehrszeichen sowie den Gartenzaun eines Anwesens in der Lauterstraße. Bei dem Unfall verletzte sich der 37-jährige Fahrer leicht. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Klinikum eingeliefert. Es entstand Sachschaden von etwa 5.250 Euro.

E-Roller gestohlen

Bebra. Ein Segway Ninebot 0900 im Wert von rund 1.000 Euro stahlen Unbekannte am Samstag (26.08.). Zwischen 10 Uhr und 19.50 Uhr war das Elektrokleinstfahrzeug nach aktuell Kenntnisstand mit einem Schloss am Bahnhofsvorplatz in der Bahnhofstraße gesichert gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Bad Hersfeld. Am Sonntag (27.08.), zwischen 10.15 Uhr und 14.45 Uhr, entwendeten Unbekannte zwei Fahrräder im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro in der Straße „Peterstor“. Bei dem Diebesgut handelte es sich um ein schwarzes Pedelec des Herstellers Morrison, Modell Cree 2 sowie ein goldenes Mountainbike der Marke Radon, Modell Jab 10.0 HD 2019. Zur Tatzeit waren die beiden Zweiräder nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem Fahrradschloss an einem Verkehrsschild gesichert gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ladendiebstahl

Bebra. Aus einer Tankstelle in der Hersfelder Straße stahl ein Unbekannter am Sonntagabend (27.08.), gegen 18.50 Uhr, eine Flasche Rum im Wert von circa 30 Euro. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung der Innenstadt. Er kann als männlich, circa 18 Jahre alt, etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und mit schlanker Statur beschrieben werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lebensmittelmarkt

Friedewald. Ein Lebensmittelmarkt in der Herfaer Straße wurde am Sonntagabend (27.08.), gegen kurz vor 22 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Gewaltsam verschafften sich die Einbrecher durch eine Eingangstür Zugang zu dem Verkaufsraum. Anschließend durchsuchten sie den Laden und entwendeten Tabakwaren. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch unklar. Der entstandene Sachschaden beträgt jedoch rund 10.000 Euro. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen flüchteten mindestens vier Personen im Anschluss an die Tat mit einem dunklen Audi vom Tatort. Diese können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß

schwarze Kopfhaube

schwarze, glänzende Jacke mit dünnem weißen Streifen auf dem

Ärmel

Ärmel schwarze Schuhe

Täter 2:

circa 1,70 Meter groß

schwarze Kappe

schwarzer Mundschutz

schwarze Jacke

blaue Jeans

schwarze Schuhe

Täter 3:

circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß

schwarze Mütze

schwarzer Mundschutz

weinroter Pullover

schwarze Hose

trug vermutlich eine Brille

Täter 4:

circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß

trug eine Weste

Jeans mit Rissen am Knie

weiße Schuhe

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Anhaltesignale ignoriert – Festnahme eines 36-Jährigen

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (23.08.) gelang es Beamten des Polizeipräsidiums Osthessen einen 36-jährigen Mann festzunehmen, nachdem dieser zuvor versucht hatte, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Einer Streife der Polizeistation Bad Hersfeld fiel gegen 2.50 Uhr ein Opel Vectra auf der B27 in Bad Hersfeld auf. Als die Polizisten den Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten, reagierte dieser nicht auf die Anhaltesignale und setzte seine Fahrt unvermittelt und mit überhöhter Geschwindigkeit über die L 3159 in Richtung Kirchheim-Reckerode fort. Wenig später wendete der Fahrzeugführer den Pkw wieder und fuhr in Richtung Goßmannsrode weiter. Um eine Weiterfahrt und somit eine mögliche Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer zu verhindern, sperrte eine Polizeistreife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld die Fahrbahn mit einem Streifenwagen. Durch ein Ausweichmanöver über einen Grünstreifen entzog sich der Fahrer jedoch weiterhin der polizeilichen Maßnahme. Dabei nahm er eine Gefährdung eines außerhalb des Fahrzeugs befindlichen Beamten in Kauf, der nur durch einen Sprung zur Seite einen Zusammenstoß mit dem Opel verhindern konnte.

In Kirchheim-Goßmannsrode durchfuhr der Fahrzeugführer dann eine Weidefläche samt Umzäunung und blieb schließlich abrupt an einem leichten Abhang stehen. Anschließend stieg er aus dem Auto aus und flüchtete fußläufig. Kurze Zeit später gelang es den Beamten im Rahmen der fußläufigen Nacheile den 36-jährigen Fahrzeugführer widerstandslos festzunehmen. Zuvor war es durch das plötzliche Anhaltemanöver zu einer Kollision eines Streifenwagens mit dem Opel gekommen, wobei nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt wurde.

Im Fahrzeug des Mannes fanden die Einsatzkräfte zwei erlaubnispflichtige Messer auf und stellten diese sicher. Da zudem der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Der 36-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Er wurde am Donnerstag (24.08.) einer Haftrichterin am Amtsgericht in Bad Hersfeld vorgeführt, die Untersuchungshaft erließ. Im Anschluss wurde der Mann in eine hessische Justizvollzugsanstalt überstellt.

Sowohl der Funkstreifenwagen als auch der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Erkenntnissen entstand Gesamtsachschaden von circa 27.000 Euro.

Einbruch in Vereinsheim

Alsfeld. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag (24.08.) durch gewaltsames Aufbrechen einer Tür Zugang zu einem Vereinsheim in der Straße „Zur Schwalmau“ in Eudorf. Ob etwas entwendet wurde sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheibe eingeworfen – Zeugen gesucht

Alsfeld. Am Samstagabend (26.08.), gegen 19 Uhr, warfen Unbekannte eine Scheibe einer Schreinerei in der Kaplaneigasse ein. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 100 Euro. Eine Zeugin beobachtete zwei Jugendliche, die zur Tatzeit vom Tatort wegliefen. Ob diese mit der Sachbeschädigung in Verbindung stehen, ist aktuell noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Kleinkraftrad

Mücke. Einen schwarzen Roller des Herstellers „Motowell“ stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (26.08.) von einem Grundstück in der Heegstraße in Merlau. Das Zweirad hat einen Wert von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Künzell. Indem sie im rückwärtigen Bereich eine Tür aufhebelten, verschafften sich Unbekannte zwischen Samstagabend (26.08.) und Sonntagmorgen (27.08.) unerlaubt Zutritt zu einer Lagerhalle in der Straße „An der Grotte“ in Dietershausen. Die Einbrecher entwendeten Werkzeuge im Gesamtwert von rund 3.500 Euro – darunter unter anderem einen Akku-Schrauber, eine Akku-Flex, einen Bohrhammer (alle der Marke Dewalt), zwei Motorsägen von Stihl sowie diverse Ladegeräte und Akkus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeuge beschädigt

Fulda. Mit einem bislang nicht bekanntem Gegenstand zerkratzten unbekannte Täter am Sonntagmorgen (27.08.), zwischen 2.10 Uhr und 2.50 Uhr, zwei Fahrzeuge, die in der Meistergasse geparkt waren. Es handelt sich dabei um einen schwarzen 3er BMW sowie einen schwarzen Ford S-Max. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

PKW kommt von der Fahrbahn ab – Fahrerin verletzt

Friedewald – Am Sonntag, 27.08.2023, gegen 20:50 Uhr, ereignete sich auf der BAB 4 Fahrtrichtung Osten – zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld und Friedewald – ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 64-jährige Frau aus Jena mit ihrem Nissan Primera die BAB 4 in Richtung Osten. Etwa in Höhe des Betriebskilometers 350 kam die Fahrerin aus bisher unbekannter Ursache mit ihrem Fahrzeug zunächst nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Mittelleitplanke und wurde von dieser abgewiesen. Im weiteren Verlauf drehte sich das Fahrzeug, überquerte die komplette Fahrbahn und kam in der sich rechts neben der Autobahn befindlichen Böschung zum Stillstand. Die Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Pkw wurde erheblich beschädigt und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Neben einer Streife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld war ein Rettungswagen sowie ein Abschleppdienst im Einsatz. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Unfall auf der BAB 7

Am Sonntagnachmittag, den 27.08.2023, gegen 15:59 Uhr, ereignete sich auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg zwischen den Anschlussstellen Niederaula und Hünfeld/Schlitz ein Verkehrsunfall mit zwei Verkehrsteilnehmern. Ein 51-jähriger Mann aus Schorndorf bei Stuttgart befuhr mit seinem Pkw BMW XM4 den linken Fahrstreifen der dreispurigen BAB 7. Durch nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn geriet der Fahrer ins Schleudern. Der BMW schleuderte nach rechts und stieß mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Pkw VW Golf Plus zusammen, der von einem 75-jährigen Mann aus Lippe gefahren wurde. Der Pkw VW Golf Plus kam nach dem Zusammenstoß mit dem Pkw BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit den rechten Schutzplanken zusammen. Anschließend kam der Pkw BMW auf dem Seitenstreifen und Pkw VW auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hierbei kam es zu Verkehrsbehinderung auf allen drei Fahrstreifen. Der Verkehr konnte über den mittleren und linken Fahrstreifen weiterfließen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 30000 Euro.

Verkehrsunfall: 15-jähriger Fahrradfahrer schwerverletzt

Ein schwerverletzter Fahrradfahrer ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag, dem 26.08.2023, gg. 18.50 Uhr in Fulda in der Niesiger Str. 175 in Höhe eines dortigen Restaurant

Ein 59-jähriger Mann aus Düsseldorf wollte mit seinem PKW, einem Audi SQ 5, von der Ausfahrt des dortigen Restaurants nach rechts in die Niesiger Str. einbiegen, als ein 15-Jähriger, der mit seinem Fahrrad verbotswidrig entgegen der Fahrtrichtung den dortigen Gehweg befuhr, mit schneller Geschwindigkeit herankam. Der 15-Jährige erschrak sich vermutlich, als er den aus der Ausfahrt fahrenden PKW erkannte und legte noch eine Vollbremsung ein. Ihm gelang es zwar noch einen Zusammenprall mit dem PKW verhindern, stürzte aber, bedingt durch die Vollbremsung, über die Fahrradlenkung hinweg zu Boden, wo mit einer stark blutenden Kopfplatzwunde liegen blieb. Mit einem Rettungswagen wurde der aus Fulda stammende 15-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. Einen Fahrradhelm trug er nicht.

Die Sicht war für den 59-Jährigen PKW Fahrer bei der Ausfahrt durch eine Mauer und einen Gartenzaun eingeschränkt.

Der PKW des 59-Jährigen blieb unbeschädigt, an dem älteren Fahrrad entstanden lediglich leichte Kratzspuren.