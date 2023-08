Wiesbaden: Die Polizei-News

Auseinandersetzung in Asylbewerberunterkunft, Wiesbaden,

Max-Planck-Ring, 26.08.2023, 12.00 Uhr,

(pl)Am Samstagmittag kam es in einer Asylbewerberunterkunft im Max-Planck-Ring

zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei dort wohnenden Männern. Die beiden 23

und 37 Jahre alten Männer waren gegen 12.00 Uhr in dem gemeinschaftlichen Zimmer

in einen Streit geraten, der schließlich in eine handfeste Auseinandersetzung

mündete. Im Rahmen der Auseinandersetzung sollen unter anderem ein Trinkglas,

eine Hantel sowie ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Die beiden Kontrahenten

wurden bei der Auseinandersetzung verletzt und zur Untersuchung in ein

Krankenhaus gebracht, wo der 37-Jährige dann stationär aufgenommen wurde. Gegen

beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung

eingeleitet.

Hilfe leistende Frau angegangen,

Wiesbaden, Hellmundstraße, 26.08.2023, 11.50 Uhr,

(pl)Beim Versuch einer auf dem Boden liegenden Person zu helfen, wurde am

Samstagmittag in der Hellmundstraße eine 19-jährige Frau von einem unbekannten

Täter angegangen. Die Geschädigte wollte gegen 11.50 Uhr einer augenscheinlich

bewusstlos auf dem Bürgersteig liegenden Frau helfen. Währenddessen habe sich

ein Mann genähert und sich über die Hilfsmaßnahmen beschwert. Als sich die

19-Jährige verbal zur Wehr setzte, sei sie von dem Unbekannten beleidigt und

bedroht worden. Darüber hinaus habe der Mann auch versucht, sie ins Gesicht zu

schlagen. Dies habe die Geschädigte jedoch abwehren können. Beim Eintreffen der

verständigten Rettungs- und Polizeikräfte war der Angreifer bereits verschwunden

und die zuvor am Boden liegende Frau wieder bei Bewusstsein und augenscheinlich

unverletzt. Bei dem Angreifer soll es sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann

mit schwarzen Haaren und einem auffälligen Grübchen am Kinn gehandelt haben.

Getragen habe er ein hellblaues Oberteil und Jeans. Hinweise nimmt das 1.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Frau von Fahrradfahrer aufs Gesäß geschlagen, Wiesbaden,

Kaiser-Friedrich-Ring, 26.08.2023, 03.00 Uhr,

(pl)Eine 28-jährige Frau wurde in der Nacht zum Samstag im Kaiser-Friedrich-Ring

von einem Fahrradfahrer unsittlich berührt. Die Frau lief gegen 03.00 Uhr den

Bürgersteig entlang, als der Radfahrer von hinten an sie herangefahren kam und

ihr im Vorbeifahren mit der flachen Hand auf das Gesäß schlug. Anschließend

radelte der Mann unmittelbar weiter. Durch den Schlag wurde die Geschädigte

leicht verletzt. Der Täter soll dunkle Haare gehabt haben und dunkel gekleidet

gewesen sein. Er habe eine schwarze Umhängetasche getragen und sei mit einem

dunklen E-Bike mit auffällig dicken Reifen unterwegs gewesen. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 25.08.2023 bis 28.08.2023,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes waren in Wiesbaden Einbrecher zugange. In

Nordenstadt brachen Unbekannte am Freitag zwischen 07.50 Uhr und 15.00 Uhr in

ein Einfamilienhaus im Wallauer Weg ein und erbeuteten diverse Schmuckstücke

sowie Bargeld. Am Freitagabend schlugen Einbrecher sogleich zweimal in der

Bahnhofstraße zu und versuchten zwischen 22.45 Uhr und 23.15 Uhr erfolglos in

die Räumlichkeiten einer Apotheke sowie einer angrenzenden Firma einzudringen.

Durch die brachiale Vorgehensweise entstand jedoch an den angegangenen Fenstern

ein Sachschaden von insgesamt rund 1.500 Euro. Beim Einbruch in eine Wohnung in

der Wandersmannstraße in Erbenheim hatten es die Täter zwischen Freitagmittag

und Sonntagabend auf Schmuckstücke sowie Bargeld abgesehen. In der Nacht zum

Sonntag machten sich Unbekannte in Mainz-Kastel gegen 00.15 Uhr an einer

Lagerhalle in der Fritz-Ullmann-Straße zu schaffen und lösten hierbei den Alarm

aus. Sie ergriffen die Flucht, ohne in die Räumlichkeiten eingedrungen zu sein.

In Schierstein wurde zwischen Freitagmittag und der Nacht zum Montag ein

Firmengebäude in der Straße „Alte Schmelze“ von Einbrechern heimgesucht, jedoch

offensichtlich nichts entwendet. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Bürokomplex von Dieb aufgesucht,

Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring, Freitag, 25.08.2023, 12:00 bis 13:00 Uhr,

(thi) Am Freitagmittag wurde ein Bürokomplex im Konrad-Adenauer-Ring von einem

Dieb aufgesucht. Der Täter soll durch einen unbeaufsichtigten Eingang das

Gebäude betreten haben und dort mehrere Elektronikartikel sowie Wertsachen der

dortigen Mitarbeiter entwendet haben. Anschließend verließ der Langfinger das

Büro in unbekannte Richtung. Der Unbekannte wurde als männlich und

osteuropäischer Erscheinung mit Glatze beschrieben. Ertrug ein weißes Oberteil

mit grauen Muster, eine schwarze enge Sporthose. Weiter sei sein Gang sehr

auffällig ans schwerfällig und starr beschrieben wurden. Das 3. Polizeirevier

hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer 0611 / 345 2340

Hinweise entgegen.

Einbruchsversuch in Garage,

Wiesbaden, Friedenstraße, Samstag, 26.08.2023, 00:00 Uhr,

(thi) In der Nacht zum Samstag fuhren unbekannte Täter mit einem Fahrzeug in ein

Garagentor in der Friedenstraße und flüchteten anschließend.

Durch mehrere Zeugen konnte in der Nacht zum Samstag ein lauter Knall in der

Friedenstraße wahrgenommen werden. Eine Zeugin konnte beobachten, wie ein

silberner Kombi mit dem Fahrzeugheck in ein Garagentor fuhr. Als die Täter die

Zeugin bemerkten, flüchteten sie mit dem Fahrzeug in Richtung Siegfriedring. Das

Garagentor wurde dabei komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden von ca.

2000EUR. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden als männlich und mittleren Alters

beschrieben. Der Fahrer trug ein weißes und der Beifahrer ein olivfarbenes

Oberteil.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der

Rufnummer 0611 / 345 2140 Hinweise entgegen.

Fahrradfahrer schwer verletzt,

Wiesbaden, Josef-von-Lauff-Straße, Freitag, 25.08.2023, 22:30 Uhr,

(thi) In der Freitagnacht kam es in der Josef-von-Lauff-Straße zu einem

Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer, welcher schwere Verletzungen erlitt.

Durch Verkehrsteilnehmer konnte in der Freitagnacht ein Fahrradfahrer in der

Josef-von-Lauff-Straße regungslos auf der Fahrbahn liegend aufgefunden werden.

Durch einen unmittelbar alarmierten Krankenwagen wurde der Radler mit schweren

Verletzungen in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Zum derzeitigen

Ermittlungsstand können keine Angaben zum Unfallhergang gemacht werden.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Regionalen

Verkehrsdienst unter der Rufnummer 0611 / 345 2240 in Verbindung zu setzen.

Unfälle unter Alkoholeinfluss,

Wiesbaden, Sedanplatz / Weißenburgstraße und Breitenbachstraße Freitag,

25.08.21023, 22:00 Uhr / Samstag, 26.08.2023, 22:20 Uhr

(thi) Am Freitagabend krachte ein betrunkener Autofahrer am Sedanplatz in

mehrere geparkte Zweiräder und verursachte hierbei erheblichen Sachschaden. Am

Freitag gegen 22:00 Uhr konnten mehrere Zeugen beobachten, wie ein 29-jähriger

Taunussteiner mit seinem VW von dem Sedanplatz in die Weißenburgstraße abbiegen

wollte. Dies missglückte dem Fahrer jedoch und er stieß dabei in 6 geparkte

Zweiräder. Der Taunussteiner wollte sich anschließend von der Unfallstelle

entfernen. Dies misslang jedoch auf Grund der starken Beschädigungen an seinem

Fahrzeug. Die unmittelbar hinzugezogene Polizeistreife konnte bei dem

Fahrzeugführer eine erhebliche Alkoholisierung feststellen, sodass der

29-Jährige mit zum 1. Polizeirevier genommen wurde. Er muss sich nun in einem

Ermittlungsverfahren verantworten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden

von ca. 10.000 Euro. (jul) Am Samstagabend verursachte eine alkoholisierte Frau

einen Unfall in der Breitenbachstraße und beschädigte dabei zwei geparkte

Fahrzeuge. Die 35-jährige Rheingauerin befuhr gegen 22:20 Uhr mit ihrem

schwarzen Opel die Breitenbachstraße in Richtung Theodor-Heuss-Ring und kam

dabei von der Fahrbahn ab. Dabei stieß der Opel gegen einen geparkten grauen VW

Golf und einen blauen Fiat. Alle beteiligten Autos wurden dabei erheblich

beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand Sachschaden in

der Höhe von ca. 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme konnte festgestellt

werden, dass die Opel-Fahrerin alkoholisiert war. Ein Ermittlungsverfahren wurde

eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier

in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Gaststätte,

Wiesbaden, Rheingaustraße, 02.08.2023 bis 25.08.2023

(kk)Wie der Wiesbadener Polizei am Freitag bekannt wurde brachen Unbekannte in

der Zeit vom 02.08.2023 bis zum 25.08.2023 in eine Gaststätte in der

Rheingaustraße in Wiesbaden ein. Der oder die unbekannten Täter verschafften

sich, ersten Ermittlungen zufolge, über die Haupteingangstür Zugang und

entwendeten Unterhaltungselektronik, diverse Wasserpfeifen und Küchengeräte.

Außerdem wurde ein Spielautomat aufgebrochen und ein Weiterer entwendet.

Anschließend flüchten sie unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und nimmt Hinweise unter (0611) 345-0 entgegen.

Mit Hammer geschlagen,

Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, Samstag 26.08.2023, 18.20 Uhr

(akl) Am Samstagabend gegen 18.20 Uhr kam es in der Erich-Ollenhauer-Straße zu

einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern aus Wiesbaden. Daraufhin

holte ein 33-Jähriger einen Hammer und schlug damit auf das Fahrzeug seines

41-jährigen Kontrahenten ein. Dieser erwehrte sich des Angriffs mit einer

Eisenstange und beide Männer verletzten sich gegenseitig. Der Hammer konnte vor

Ort sichergestellt werden. Der 33-jährige Angreifer wurde festgenommen, einer

erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen und danach wieder auf freien Fuß

gesetzt. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher

Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Mit Messer angegriffen,

Wiesbaden, Goerdeler Straße, Samstag, 26.08.2023, 18.00 Uhr

(akl) Ein 15-Jähriger hat am Samstagabend gegen 18.00 Uhr in der Goerdeler

Straße einen 41 Jahre alten Mann mit einem Messer angegriffen und ihn am Arm

verletzt. Bei einer Begegnung in einem Treppenhaus habe der 15-Jährige den Mann

aufgefordert, ihm sein Mobiltelefon auszuhändigen. Als dieser darauf nicht

reagierte, zog der Junge ein Messer heraus und stach auf den 41-Jährigen ein.

Aufgrund der Verletzungen wurde er mit dem Rettungsdienst zur ambulanten

Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Der 15-Jahrige wurde

festgenommen und das Messer sichergestellt. Ob seines Gesundheitszustandes wurde

er im Anschluss einer Fachklinik überstellt.

Gemeinsame Kontrollen „Sicheres Wiesbaden“, Wiesbaden, Freitag, 25.08.2023,

19:00 Uhr – Samstag, 26.08.2023, 03:00 Uhr und Samstag, 26.08.2023, 19:00 Uhr –

Sonntag, 27.08.2023, 03:00 Uhr

(jul) Am vergangenen Wochenende führten die Stadtpolizei und die Landespolizei

wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Einsatzkonzeption „Sicheres

Wiesbaden“ durch. Die Schwerpunkte der Überwachung lagen im Bereich der

Waffenverbotszone, dem Mauritiusplatzplatz, der Reisinger Anlage, dem Platz der

deutschen Einheit und der Rheinstraße. An den Örtlichkeiten waren die

Einsatzkräfte präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die

Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Bei den durchgeführten

Personenkontrollen im Bereich der Waffenverbotszone konnten keine gefährlichen

Gegenstände aufgefunden werden. Bei Kontrollmaßnahmen im Bereich des Schulberges

und des Mauritiusplatzes konnten bei zwei Personengruppen jeweils geringe Mengen

Betäubungsmittel sichergestellt werden. Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes

gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. Durch die Einsatzkräfte

wurden mehrere Personengruppen mit insgesamt 63 Personen kontrolliert. Weiterhin

wurde der Regeldienst der Polizeireviere unterstützt. Stadt und Polizei werden

weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent

und ansprechbar sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Verkehrsunfallflucht##

65232 Taunusstein, Lessingstraße 34

Tatzeit: Dienstag, 22.08.2023, 09:00 Uhr – Samstag, 26.08.2023, 11:30 Uhr

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidiert beim ausrangieren aus einer

Parkbucht mit einem ordnungsgemäß geparkten PKW Passat. Dieser wird an der

Motorhaube beschädigt. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 1000.- Euro.

Anschließend entfernt sich der Verursacher von der unerlaubt von der

Unfallstelle. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise

zum Verursacher nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer

06124-7078-0 entgegen.

Versuchter Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeug##

65510 Idstein, K707 / L3274 Pendlerparkplatz, Freitag, 26.08.2023, 22:10

Uhr-Samstag, 26.08.2023, 05:20 Uhr.

Die unbekannten Täter schlugen die Scheibe der Fahrertür eines Kleinbusses ein

und gelangten so ins Fahrzeug. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Die

Täter entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Am Kleinbus der Marke

Peugeot entstand ein Sachschaden von ca. 500.- Euro. Ein Ermittlung verfahren

wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter

der Telefonnummer 06126 -9394-0

Verkehrsunfall mit Personenschaden##

65344 Eltville-Martinsthal, Im Kleimettal

Unfallzeit: Freitag, 25.08.2023, 17:26 Uhr

Ein PKW BMW befährt die Schiersteiner Straße (B260), Ortsdurchfahrt

Eltville-Martinsthal. Der Unfallgegner ein PKW Kia befährt die Straße Kleimettal

und will auf die B260 einbiegen. Der Fahrer des PKW Kia übersieht hierbei den

BMW. Es kommt zum Zusammenstoß. In dem BMW befinden sich zwei Personen. Durch

den Zusammenstoß werden die Airbags ausgelöst. Die 25-jährige Beifahrerin aus

Mainz erleidet Prellungen und Schürfwunden. Sie muss aber nicht ins Krankenhaus

eingeliefert werden. Der 29-jährige Fahrer aus Mainz bleibt unverletzt wie auch

der 58-jährige Fahrer des PKW Kia. Dieser kommt aus Leverkusen. Die Beteiligten

Personen wurden vor Ort in einem Rettungswagen untersucht bzw. behandelt. Eine

Rundfunkwarnmeldung wurde für die Dauer der Unfallaufnahme geschaltet. Der PKW

BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden

Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bei dem Pkw Kia wird die Stoßstange

vorne-rechts beschädigt wie auch der Scheinwerfer. Der Sachschaden wird auf ca.

1500.- Euro geschätzt. Bei dem PKW BMW wird die linke Fahrzeugseite eingedellt.

Die Airbags wurden ausgelöst. Der Sachschaden wird auf 5000.- Euro geschätzt.

Gegen den Fahrer des PKW BMW wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger

Körperverletzung eingeleitet.

Versucher Einbruchdiebstahl in Gaststätte/Hotel

65385 Rüdesheim-Assmanshausen

Tatzeit: Freitag, 25.08.2023, 12:00 Uhr – Samstag, 26.08.2023, 18:28 Uhr Die

unbekannten Täter drückten die hölzerne Eingangstür ein und betraten und

durchsuchten das leerstehende Hotel. Bisher ist nicht bekannt ob etwas entwendet

wurde. Der Sachschaden wird auf 30.- Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren

wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim

unter der Telefonnummer 06722- 911215

Ein halbes Dutzend Fahrzeuge beschädigt, Geisenheim,

Wiesenstraße / Uferstraße, Freitag, 25.08.2023, 19:00 Uhr bis Samstag,

26.08.2023, 10:30 Uhr

(fh)Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen beschädigten Vandalen gleich mehrere

in Geisenheim geparkte Fahrzeuge. Am Samstagmorgen stellte ein Zeuge fest, dass

insgesamt sechs Fahrzeuge auf einem öffentlichen Parkplatz im Bereich

Wiesenstraße / Uferstraße beschädigt worden waren. Nachdem der Mann die Polizei

informiert hatte und die Beamten eingetroffen waren, musste festgestellt werden,

dass die Täter in der Nacht von den Fahrzeugen der Marken Renault, Opel, Skoda

und VW Seitenspiegel abgetreten und Scheibenwischer abgerissen hatten. Die

Hintergründe der Taten sind bislang unbekannt. Den Sachschaden schätzt die

Polizei auf knapp 1.000 Euro. Hinweise werden von der Polizeistation Rüdesheim

unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen.

Zwei Fahrzeuge auf Pendlerparkplatz aufgebrochen, Idstein, L3274 Richtung

Idstein-Oberauroff, Freitag, 25.08.2023, 22:10 Uhr bis Samstag, 26.08.2023,

05:00 Uhr

(fh)Auf einem Pendlerparkplatz nahe der A3 bei Idstein haben Unbekannte in der

Nacht zum Samstag zwei Fahrzeuge aufgebrochen. Im Schutze der Dunkelheit suchten

die Diebe den Parkplatz an der Anschlussstelle zur A3 auf und brachen dort eine

Mercedes A-Klasse und einen Peugeot Partner auf. Beide Fahrzeuge wurden

augenscheinlich nach Wertgegenständen durchsucht, an Diebesgut waren die Täter

jedoch nicht gelangt. Die Polizei schätzt den Schaden auf knapp 1.000 Euro.

Hinweise zu den Autoaufbrüchen nimmt die Polizeistation Idstein unter der

Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Junger Fahrer landet im Graben – Zwei Verletzte, Idstein-Wörsdorf,

Landesstraße 3026, Sonntag, 27.08.2023, 21:25 Uhr

(fh)Am Sonntagabend ist ein junger Autofahrer auf einer nassen Landesstraße bei

Idstein-Wörsdorf von der Fahrbahn abgekommen, er und seine Beifahrerin wurden

verletzt. Gegen 21:25 Uhr befuhr der 19-jährige Bad Camberger die L 3026 von

Walsdorf nach Wörsdorf. In einer Rechtskurve geriet sein VW Polo auf der

regennassen Fahrbahn ins Schlingern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Hier überfuhr der VW eine beginnende Schutzplanke, drehte sich um die eigene

Achse und landete neben der Fahrbahn im Graben. Sowohl der 19-Jährige als auch

seine 18 Jahre alte Beifahrerin verletzten sich und wurden zur weiteren

Untersuchung in ein Idsteiner Krankenhaus gebracht. An dem VW und der Leitplanke

entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 21.000 Euro. Der Polo musste von der

Unfallstelle abgeschleppt werden.