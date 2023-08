Bergstrasse

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

64653 Lorsch (ots) – In der Klarastraße kam es am 28.08.2023 zwischen 10:30 Uhr

und 11:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein grauer Ford

C-MAX, welcher dort ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt war. Der Sachschaden

beträgt mindestens 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder

-verursacher machen können, werden gebeten sich auf der Polizeistation

Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Gorxheimertal/Trösel: Giftköder im Garten? / Polizei

ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise

Gorxheimertal (ots) – Einen vermeintlichen Giftköder stellte ein Hundehalter am

Samstag (26.8.) auf seinem Grundstück mit Garten „In der Seufze“ fest und

alarmierte die Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand handelte es sich dabei um

einen mit Draht präparierten Köder. Weil er nicht ausschließen konnte, dass sein

Hund davon gefressen hatte, brachte der Mann sein Tier vorsorglich zu einem

Tierarzt. Dieser konnte glücklicherweise keine Verletzungen feststellen. Ersten

Erkenntnissen zufolge soll bereits am Tag zuvor, Freitag (25.8.), ein ähnlicher

Gegenstand in dem Garten aufgefunden worden sein. Die Polizei hat in diesem

Zusammenhang ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das

Tierschutzgesetz eingeleitet. Zeugen oder Anwohner, die verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer

06151/9690, bei den Beamten des südhessischen Diensthundewesens, zu melden.

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Bürstadt (ots) – Bürstadt: Am Sonntag (28.08.) kam es gegen 20:30 Uhr auf der

B47 in der Höhe von Bürstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws. Hierbei

wurden fünf Personen verletzt.

Ein BMW aus Pfungstadt, welcher mit vier Personen besetzt war, fuhr auf der B47

von Lorsch kommend in Richtung Worms. Auf Höhe von Bürstadt querte ein Reh die

Fahrbahn. Der BMW bremste ab, um den Tier auszuweichen. Der dahinter fahrende

Audi aus Bobenheim-Roxheim, in dem zwei Personen saßen, konnte nicht mehr

rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck des BMWs auf.

Die vier Personen des BMWs sowie die Beifahrerin des Audis wurden durch den

Verkehrsunfall verletzt. Vier Personen wurden durch den Rettungsdienst in

nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

An den beiden Fahrzeugen ist Sachschaden in Höhe von 20.000,- Euro entstanden.

Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Aufgrund der Rettungs- und Einsatzmaßnahmen war die B47 kurzzeitig voll

gesperrt.

Darmstadt

Darmstadt: Trio hat es auf Bargeld abgesehen / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Drei noch unbekannte Täter haben am Samstagnachmittag (26.8.)

ihr Unwesen in Darmstadt getrieben und einem 18-Jährigen das Geld aus der Tasche

geraubt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich das Trio dem Darmstädter gegen

18 Uhr in der Albert-Schweitzer-Anlage genähert, ihn auf eine Parkbank gedrückt

und dabei sein Geld aus der Tasche geholt haben. Mit ihrer Beute flüchteten sie

zu Fuß in Richtung Rheinstraße. Zu ihrer Beschreibung ist bekannt, dass es sich

um drei 14 bis 20 Jahre junge Männer gehandelt haben soll. Alle drei trugen

einen Vollbart und hatten dunkle Haare. Zwei von ihnen waren mit einem roten

T-Shirt bekleidet, einer trug eine dunkle Sporttasche. Das Kommissariat 10 in

Darmstadt ermittelt wegen des Verdachtes des Raubes und sucht in diesem

Zusammenhang Zeugen, die den Tathergang beobachte konnten oder Hinweise zu den

Tätern geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten zu

erreichen

Darmstadt: Festgenommener Ladendieb in Untersuchungshaft

Darmstadt (ots) – Nach einem gemeinschaftlichen Ladendiebstahl am Donnerstag

(24.8.), einer anschließenden vorläufigen Festnahme und der Vorführung bei einem

Haftrichter, sitzt ein 29 Jahre alter Tatverdächtige seit dem vergangenen

Freitag (25.8.) in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigen Erkenntnissen steht der Mann im Verdacht, am

Donnerstagvormittag (24.8.), zusammen mit zwei weiteren 36 und 52 Jahre alten

Begleitern, Kosmetik und Bekleidung aus mindestens drei Verkaufsgeschäften in

der Darmstädter Innenstadt entwendet zu haben. Beamte des 1. Polizeireviers

nahmen das Trio unmittelbar nach ihrer Alarmierung von Zeugen fest und stellten

das Diebesgut sowie ein Messer bei dem 29 Jahre alten Mann sicher. Weil er

bereits mehrfach aufgrund einer Vielzahl ähnlich gelagerter Delikte in jüngster

Vergangenheit in Erscheinung getreten war, wurde er festgenommen und auf Antrag

der Staatsanwaltschaft, am Folgetag einer Haftprüfung beim Amtsgericht Darmstadt

unterzogen. Die Richterin ordnete umgehend die Untersuchungshaft an und schickte

den Festgenommenen in eine Justizvollzugsanstalt. Seine beiden Begleiter wurden

nach Ausschluss aller polizeilichen Maßnahmen vorerst wieder entlassen.

Südhessen: Aktuell erhöhtes Aufkommen betrügerischer Anrufe / Die Polizei warnt und gibt Tipps

Südhessen (ots) – Seit dem späten Montagmorgen (28.8.) werden der Polizei in

Südhessen zahlreiche verdächtige Telefonate von Betrügern gemeldet, die mit der

Masche der falschen Polizeibeamten an das Hab und Gut der Bürgerinnen und Bürger

gelangen wollen. Die Anrufe verteilen sich bislang schwerpunktmäßig auf den

Bereich des Landkreises Darmstadt-Dieburg und Darmstadt. Vereinzelt erhielten

auch Anwohner in Michelstadt und Rüsselsheim die betrügerischen Anrufe.

Erfreulicherweise ist bislang kein Vermögensschaden bekanntgeworden.

Die Kriminellen gaukeln den Angerufenen am Telefon unter anderem vor, die

Polizei hätte in der Nachbarschaft eine Diebesbande festgenommen. Bei der hätte

man eine Liste oder Fotos mit weiteren Einbruchszielen gefunden. Darauf befände

sich auch der Name bzw. das Haus der jeweils Angerufenen. Die Betrüger fordern

anschließend die Herausgabe von Wertsachen, um sie vor den Einbrechern in

Sicherheit zu bringen.

Zu solchen Anrufen und auch anderen Betrugsvarianten, beispielsweise der

sogenannten „Schockanrufe“ gibt die Polizei folgende Hinweise und Tipps:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen

preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten.

Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei

stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Lassen Sie sich

zu keinem Zeitpunkt unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und

verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Auch Rückfragen bei Freunden und Familien können rasch den Betrug auffliegen

lassen.

Darmstadt-Dieburg

Griesheim: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Griesheim (ots) – Wegen gefährlicher Körperverletzung ermitteln die Beamten des

Kommissariats 42, nachdem mindestens ein bislang unbekannter Täter am späten

Freitagabend (25.08.2023) einen 25-jährigen Mann mit Pfefferspray besprüht und

geschlagen hatte.

Nach ersten Ermittlungen soll der Tatverdächtige mit seinem Auto

unerlaubterweise gegen 23.15 Uhr in den abgesperrten Bereich des Festgeländes

der Griesheimer Kerb gefahren sein. Ein 25-Jähriger hatte ihn daher

angesprochen. Daraufhin soll der Autofahrer ausgestiegen sein und dem jungen

Mann Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ihn zudem gegen den Kopf geschlagen

haben. Auch ein Freund des 25-Jährigen soll in diesem Zusammenhang Pfefferspray

abbekommen haben. Im Anschluss fuhr der Täter in grobe Richtung Pfungstadt

davon. Bei dem genutzten Auto soll es sich um eine Mercedes E-Klasse gehandelt

haben.

Inwieweit ein weiterer möglicher Fahrzeuginsasse an der Tat beteiligt war,

bedarf der weiteren Abklärung.

Die Ermittler bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu

dem flüchtigen Fahrzeug und dessen Insassen geben können, sich unter der

Rufnummer 06151 / 969-0 beim Kommissariat 42 der Kriminalpolizei in Darmstadt zu

melden.

Fischbachtal: Polizei ermittelt nach Fahrzeugdiebstahl

Fischbachtal (ots) – Auf ein in der Meßbacher Straße abgestelltes Fahrzeug

hatten es Kriminelle im Zeitraum zwischen Mittwoch (23.8.) und Freitag (25.8.)

abgesehen.

Auf noch nicht geklärte Weise entwendeten die bislang unbekannten Täter den

silbernen Daimler-Benz vom Modell C 220 CDI, der zum Tatzeitpunkt das

Kennzeichen DA-S 1868 trug.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06151 / 969-0 beim Kommissariat 21/22 der Polizei in Darmstadt zu

melden.

Babenhausen: Einbruch in Tankstelle / Zeugen gesucht

Babenhausen (ots) – Nach einem Einbruch, der sich am frühen Montagmorgen (28.8.)

in der Aschaffenburger Straße ereignete, suchen die Kripobeamten Zeugen mit

sachdienlichen Hinweisen.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter zwischen 1.40 Uhr und 2

Uhr gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum einer Tankstelle und entwendeten einen

Firmentresor. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht in einem noch unbekannten

Fahrzeug an.

In diesem Zusammenhang fragen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats

21/22: Wer konnte zur Tatzeit oder in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen

machen, die sich auf Personen oder Fahrzeuge beziehen? Unter der Rufnummer

06151/9690 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Münster-Breitefeld: Mehrere verletzte Personen nach Straßenverkehrsgefährdung – Zeugen gesucht

Münster (ots) – Am Samstag den 27.08.2023 kam es gegen 04:30 Uhr im Bereich

Münster-Breitefeld vor einer dortigen Diskothek zu einer

Straßenverkehrsgefährdung, bei der ein PKW sowie eine Personengruppe beteiligt

waren. Durch die verkehrswidrige Fahrweise des PKW wurden mehrere Personen,

welche sich um Umfeld der Lokalität befanden, verletzt. Eine der betroffenen

Personen wurde zudem zwischen dem unfallverursachenden PKW und einem am

Fahrbahnrand geparkten PKW eingeklemmt. Bei dem dort geparkten Fahrzeug soll es

sich um eine schwarze Mercedes B-Klasse gehandelt haben. Darin saßen zum

Tatzeitpunkt mehrere Personen, welche den Tathergang beobachtet haben müssten.

Der Mercedes entfernte sich jedoch vor Eintreffen der Streifen von der

Örtlichkeit.

Die Insassen des Mercedes sowie weitere mögliche Zeugen, die in diesem

Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der

Polizeistation in Dieburg unter der Telefonnummer: 06071 – 96560 in Verbindung

zu setzen.

Darmstadt – Von Unfallstelle geflüchtet/Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Darmstadt: Am Freitag (25.08.) gegen 14:45 Uhr ereignete sich

im Kreuzungsbereich Bleichstraße Ecke Kasinostraße ein Verkehrsunfall. Ein

bislang noch unbekannter Rollerfahrer beschädigte den roten Ford Focus einer

24-jährigen aus Neckarsteinach, als sie an der roten Ampel wartete. Anschließend

flüchtete der Fahrer mit einem bläulich-violetten Roller von der Unfallstelle.

Auffällig sind zudem die farbigen Glitzer-Akzente am Roller.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem 2. Polizeirevier in Darmstadt,

unter der Telefonnummer 06151-969-41210, in Verbindung zu setzen.

L3095 Eppertshausen/Münster: Nachtragsmeldung zu „Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer“

L3095 Eppertshausen/Münster (ots) – Der 25-jährige Fahrradfahrer ist aufgrund

seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus verstorben.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Brand ruft Einsatzkräfte auf den Plan

Der Brand in einem Wohnhaus in der Grabenstraße rief am Montagmittag (28.8.) mehrere Einsatzkräfte auf den Plan. Gegen 12.15 Uhr wurde die Polizei in Rüsselsheim über den brennenden Dachstuhl informiert. Sofort begab sich eine Streife zum Einsatzort. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Straße im dortigen Bereich voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache und Schadenshöhe dauern derzeit noch an. Ein Polizeihubschrauber fertigte Fotos vom Brand. Neben der freiwilligen Feuerwehr Rüsselsheim waren auch die Stadtpolizei Rüsselsheim sowie der Rettungsdienst am Einsatzgeschehen involviert.

Rüsselsheim: Überfall auf Kiosk – Polizei nimmt 22-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest

Ein Kiosk in der Oppenheimer Straße geriet am Samstagabend (26.8.) in das Visier eines 22-jährigen Tatverdächtigen, den die Polizei vorläufig festnehmen konnte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand suchte der 22-Jährige gegen 19.40 Uhr den Kiosk auf und forderte die Herausgabe von Geld. Dabei soll er eine Pistole in der Hand gehalten haben. Als der Kioskbesitzer einen länglichen Gegenstand zu seiner Verteidigung hervorholte, soll sich der Tatverdächtige von der Örtlichkeit entfernt haben. Im Anschluss konnte der 22 Jahre alte Tatverdächtige von der Polizei festgenommen werden. Er wird sich nun wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 10 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Mörfelden-Walldorf: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitagmittag (25.8.) kam es auf der Farmstraße zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher soll mit seinem Auto gegen 12 Uhr einen 79-jährigen Fahrradfahrer überholt haben. Das Überholmanöver erfolgte nach derzeitigem Kenntnisstand mit ungenügendem Seitenabstand, sodass es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen der Verkehrsteilnehmer kam, woraufhin der Radfahrer zu Boden stürzte und sich leicht verletzte.

Anstatt seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, flüchtete der Unbekannte von der Unfallörtlichkeit. Der Fahrradfahrer wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06105 / 40060 bei der Polizei in Mörfelden-Walldorf zu melden.

Gernsheim-Allmendfeld: 20 Kilogramm Zwiebeln gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Gernsheim-Allmendfeld (ots)

Bislang Unbekannte haben am späten Freitagabend (25.8.) circa 20 Kilogramm Zwiebeln von einem Acker in der Hauptstraße entwendet. Ersten Ermittlungen zufolge sollen die Gemüsediebe ihre Beute mit einem silbernen Kleinwagen abtransportiert haben. Die Schäden werden auf einen niedrigen zweistelligen Betrag geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 in Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

Mörfelden-Walldorf: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Nach einem Fußballspiel am Sportplatz „In der Trift“ soll es am Sonntagnachmittag (27.8.), gegen 17 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein, woraufhin die Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung Ermittlungsverfahren eingeleitet hat.

Ersten Ermittlungen zufolge soll ein 16 Jahre alter Mann mit mehreren Männern nach dem Spiel in Streit geraten sein. Zudem soll er auf verschiedene Gegenstände eingeschlagen haben, woraufhin ein 67 Jahre alter Ordner weitere Handlungen zu unterbinden versuchte. Daraufhin soll es zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Männern gekommen sein. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern derzeit noch an.

Das Kommissariat 41 in Rüsselsheim ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06142/696-0 Hinweise von Zeugen entgegen.

Ginsheim-Gustavsburg: Berauscht und mit gestohlenem Bike unterwegs – Polizei stoppt 23-jährigen Tatverdächtigen

Eine Streife der Polizeistation Bischofsheim stoppte am Sonntagabend (27.8.), gegen 22 Uhr, einen 23 Jahre alten berauschten Radfahrer.

Weil der Radler im Bereich der Straße „Am Flurgraben“ wegen seiner unsicheren Fahrweise auffiel, stoppten die Ordnungshüter den 23-Jährigen und kontrollierten ihn. Wie sich im Rahmen der Kontrolle rausstellte, stand er unter dem Einfluss von Alkohol und Marihuana. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,98 Promille. Er musste die Streife mit auf die Polizeistation begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Darüber hinaus erhärtete sich während der Maßnahme der Verdacht, dass das mitgeführte Rad aus einem Diebstahlsdelikt stammen könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Der 23 Jahre alte Tatverdächtige wird sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Groß-Gerau/Dornheim: Unbekannte Vandalen am Werk/ Wer kann Hinweise geben?

Nachdem am Freitag (25.8.) unbekannte Vandalen mehrere Farbschmierereien an verschiedenen Örtlichkeiten in Dornheim hinterließen, sucht die Polizei nach Hinweisgebern.

Unter anderem beschmierten sie einen Glascontainer in der Taunusstraße, den Eingangsbereich einer Schule in der Straße „Am Sportfeld“ sowie eine Hauswand in der Gernsheimer Landstraße mit Farbe. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.

Odenwaldkreis

Reichelsheim: Körperverletzung auf dem Michelsmarkt

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung am Sonntag (27.8.) müssen sich ein 23-jähriger Mann und seine 21-jährige Begleiterin nun in einem Strafverfahren verantworten.

Dem Vorfall vorausgegangen waren nach bisherigen Erkenntnissen Annäherungsversuche des 31-jährigen Geschädigten an die Bekannte des 23 Jahre alten Mannes im Festzelt, welche im Streit endeten. Dieser Streit verlagerte sich auf den Festplatz in der Beerfurther Straße. Wohl nach einem Schubser des 31-jährigen schlug der 23-jährige dem Geschädigten ins Gesicht, wodurch dieser stürzte und sich am Kopf verletzte. Im Anschluss trat die 21-jährige Begleiterin des mutmaßlichen Täters noch auf den am Boden liegenden Mann ein.

Eine Polizeistreife war schnell vor Ort und nahm sich des Sachverhalts an. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an. Der 31 Jahre alte Mann kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus und konnte dieses kurz darauf wieder verlassen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06062 953-0 beim Kommissariat 41 in Erbach zu melden.

Reichelsheim: Uhr geraubt und zurückgegeben – Polizei sucht Zeugen

Auf das Bargeld und die Uhr eines 25 Jahre alten Mannes hatten es zwei Kriminelle Sonntagnacht (27.8.) abgesehen.

Nachdem sich der 25 Jahre alte Mann gegen 1 Uhr auf dem Heimweg vom Michelsmarkt befand, traf er nach ersten Erkenntnissen auf die beiden bislang unbekannten mutmaßlichen Täter, mit denen er sich etwa 10 Minuten lang unterhielt. Im Anschluss setzte er seinen Weg fort. Auf Höhe der Bahnhofstraße bemerkte er nach bisherigen Erkenntnissen, dass er von den beiden vorherigen Gesprächspartnern verfolgt wurde, woraufhin er diese konfrontierte. Daraufhin zog einer der beiden mutmaßlichen Täter ein Messer und forderte den 25-jährigen auf, diesem seine Uhr und sein Bargeld auszuhändigen, was der junge Mann auch tat.

Noch während der Tat entstand zwischen den beiden mutmaßlichen Räubern ein Disput, woraufhin sie dem Geschädigten in freundlicher Absicht zwar seine Uhr wieder aushändigten, das Bargeld jedoch einbehielten. Im Anschluss flüchteten die Täter in Richtung Sparkasse.

Die Täter werden als zwischen 175 und 185cm groß und zwischen 20 und 25 Jahren alt beschrieben. Eine Person trug ein gelbes Oberteil, die andere ein weißes Oberteil mit schwarzen Fragmenten. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06062 953-0 beim Kommissariat 41 in Erbach zu melden.

Höchst: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ruft Polizei auf den Plan

Am späten Sonntagabend (27.8.) kam es im Bereich der Erbacher Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, die die Polizei auf den Plan rief.

Eine Gruppe von jungen Männern hielt sich gegen 23 Uhr an einer dortigen Bushaltestelle auf. Dort sollen sie bereits mit einer Gruppe vorbeilaufender Passanten, offenbar wegen Lärm, aneinandergeraten sein. Die vorbeikommende Gruppe entfernte sich zunächst von der Örtlichkeit, kam jedoch zu einem späteren Zeitpunkt an die Haltestelle zurück. Hier kam es zu einer handfesten Auseinander zwischen den Personen.

Zur Trennung der Kontrahenten setzte die Polizei Pfefferspray ein. Im Anschluss wurden ein 13- und ein 40-Jähriger am Einsatzort ärztlich versorgt. Zwei 14-Jährige und ein 43 Jahre alter Mann erlitten nach der Auseinandersetzung Verletzungen. Die Ermittlungen zu den genauen Gesamtumständen dauern derzeit noch an.