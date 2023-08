Radfahrerin nach sexueller Belästigung als Zeugin gesucht

Heidelberg (ots) – Am Samstagabend begab sich eine 25-Jährige auf einen Spaziergang. Hierbei kam sie in der Nähe des Spielplatzes am Heinrich-Menger-Weg vorbei und traf auf 3 junge Männer im Alter zwischen 18-20 Jahren. Diese folgten der 25-Jährigen und bedrängten sie. Im weiteren Verlauf kam es zur sexuellen Belästigung durch die 3 unbekannten Täter gegenüber der 25-Jährigen, die diese weiterhin gegen ihren Willen bedrängten.

Glücklicherweise kam eine bislang unbekannte Radfahrerin an der Tatörtlichkeit vorbei. Bei

Erblicken der Radfahrerin rannten die 3 unbekannten Männer in Richtung des Tierheims davon.

Die 25-Jährige sprach die Radfahrerin an und sie liefen gemeinsam in Richtung Wohngebiet Pfaffengrund. Dort verabschiedeten sich die beiden Frauen voneinander und die Radfahrerin setzte ihren Weg fort. Diese wird nun als Zeugin gesucht und wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei oder jeder sonstigen Polizeidienststelle zu melden.

Zeugen, die den Vorfall ebenfalls beobachtet haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern oder der unbekannten Radfahrerin machen können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei zu melden unter Tel: 0621-174 4444.

Mehrere Gartenhäuschen im Pfaffengrund aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft brach in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei den Kleingartenanlagen an der Himmelswiese und im Diebsweg mehrere Gartenhäuschen auf. Bislang meldeten sich zehn Geschädigte bei der Polizei. In einigen Fällen blieb es bei einem Aufbrechen von Türen und Fenstern, in anderen wurden Gegenstände, darunter Gartenwerkzeuge, aus den Hütten entwendet.

Einen Teil des Diebesguts fanden am Samstag aufmerksame Kinder. Die Beute war verpackt in einem Gebüsch versteckt. Der Gesamtschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Eppelheim nahm die Ermittlungen hinsichtlich der Einbrüche auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-3418-0, zu melden.

81-Jähriger touchiert Mauer und verletzt sich leicht

Heidelberg (ots) – Am Freitag gegen 16 Uhr, fuhr ein 81-Jähriger mit seinem BMW X3 die Ziegelhäuser Landstraße von Heidelberg-Ziegelhausen in Richtung Heidelberg-Neuenheim. In Höhe der Staustufe Heidelberg kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb mit der rechten hinteren Seite an einer Mauer hängen.

Hierdurch drehte sich der Pkw und stieß dann auch noch mit der Fahrzeugfront gegen die Mauer. Aufgrund umherfliegender Glasscherben verletzte sich der Fahrzeugführer leicht

und musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Am BMW X3 entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 20.000 EUR. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde im Anschluss durch eine Fachfirma abgeschleppt.

Einbruch in ein Büro in der Weststadt

Heidelberg (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft hebelte in der Nacht von Freitag auf Samstag das Fenster einer Firma in der Schillerstraße auf und drang so in das Innere des Objekts ein. Zuvor hatte sie es an einem anderen Fenster und an einem Briefkasten versucht, war aber gescheitert.

Aus den Büroräumlichkeiten wurden Bargeld und ein Notebook entwendet. Der Schaden des

Diebesguts und der beschädigten Gegenstände beträgt mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf.