Streit ums Bier endet in körperlicher Auseinandersetzung

Hockenheim (ots) – Weil sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen halb vier auf einem Campingplatz am Motodrom, ein 29-Jähriger ungefragt am Biervorrat eines ebenfalls 29-Jährigen und seiner Freunde bediente, kam es zu Streitigkeiten, die letztendlich in einer handfesten Auseinandersetzung endeten.

Neben gegenseitiger Verwünschungen wurden beiderseits Schläge gegen den Kopf und ins Gesicht geltend gemacht. Der abgewiesene Bierdieb soll außerdem versucht haben, den Bierbesitzer zu würgen. Beide trugen kleinere Schnittwunden von dem Kampf um das besagte Bierglas davon. Dieses wurde jedoch nicht als Schlag- oder Wurfinstrument benutzt, sondern ging in Folge der Rangelei kaputt.

Der 29-Jährige Bierbesitzer wurde zur Aufnahme seiner Aussage und Personalien mit aufs Revier genommen. Er führte dort außerdem einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 0,9 Promille ergab. Der zweite Beschuldigte wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, wo außerdem eine Blutentnahme zur Feststellung dessen Alkoholisierungsgrades durchgeführt werden sollte. Das Ergebnis ist noch nicht bekannt. Da er außerdem zeitweise die Tathandlungen filmte, wurde sein Smartphone als Beweismittel beschlagnahmt.

Verbale Auseinandersetzung zwischen Fahrgästen eskaliert

Schriesheim (ots) – Am Sonntag gegen 5.50 Uhr geriet ein 28-Jähriger mit einem bislang unbekannten Täter in einer Straßenbahn der Linie 5 in eine verbale Auseinandersetzung. Die beiden Beteiligten stiegen an der Haltestelle Schriesheim-Süd aus. Dort entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Männern.

Im Rahmen dieser schlug der bislang unbekannte Täter dem 28-Jährigen mehrfach mit einem Stein auf den Kopf. Der 28-Jährige erlitt hierdurch mehrere, jedoch zum Glück nur leichtere

Verletzungen. Im Anschluss an die Auseinandersetzung ergriff der Unbekannte die auf dem Boden liegende Tasche des verletzten 28-Jährigen und flüchtete mit dieser in Richtung Raiffeisenmarkt.

Die Tat wurde durch mehrere Zeugen beobachtet und die Führerin der Straßenbahn setzte einen Notruf ab. Der Unbekannte und das Diebesgut konnten nicht mehr aufgefunden werden. Die

polizeilichen Ermittlungen werden durch den Polizeiposten Schriesheim geführt.

Zeugen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters oder das Diebesgut haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Schriesheim zu melden, unter Tel: 06203-61301.

48-Jähriger beleidigt und mit Schusswaffe bedroht – Polizei sucht Zeugen

Weinheim (ots) – Ein 48-Jähriger fuhr in einem offenen Cabrio von Samstag 19.08.2023, auf Sonntag 20.08.2023, auf der Bergstraße gen Süden. Gegen 02 Uhr hielt er an der Kreuzung zur Gewerbestraße an einer roten Ampel, als ein anderes Auto auf der Spur neben ihm hielt.

Ein bislang unbekannter Beifahrer beleidigte den 48-Jährigen und bedrohte ihn mit einer Pistole indem er auf ihn zielte. Der 48-Jährige floh und meldete den Vorfall jedoch erst einige Tage später der Polizei.

Von dem unbekannten Täter ist lediglich bekannt, dass er ungefähr 25 Jahre alt sein soll und blonde Haare trug. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen hellen Kleinwagen gehandelt haben.

Das Polizeirevier Weinheim ermittelt nun wegen Bedrohung und Beleidigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201-1003-0, zu melden.

Wochenendbilanz des 86. Eberbacher Kuckucksmarkts

Eberbach (ots) – Nach dem Festwochenende des 86. Eberbacher Kuckucksmarkts zieht das Polizeipräsidium Mannheim eine erste Bilanz. Durch die eingesetzten Polizeibeamten, welche dauerhaft auf dem Festgelände präsent waren, konnte eine überwiegend friedlich verlaufende Veranstaltung

wahrgenommen werden. Einige Straftaten blieben allerdings nicht aus. So machten von Freitag bis Sonntag folgende Delikte ein polizeiliches Einschreiten erforderlich:

-3 x Körperverletzungsdelikte

-1 x Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

-3 x unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln

-2 x Sachbeschädigung an Fahrzeugen

-1 x Beleidigung

-1 x Verkehrsunfallflucht

Weiterhin mussten die Einsatzkräfte mehreren Festbesuchern aufgrund deren Verhalten Platzverweise aussprechen.

Durch den Regen kam es bei der Ausfahrt eines Parkplatzes zu Problemen, weshalb der Bauhof Eberbach den stark aufgeweichten Boden durch das Ausbringen von Split wieder befahrbar machte und somit eine ungehinderte Ausfahrt ermöglichte.

Aufgrund des begrenzten Parkraums in der Nähe des Festgeländes werden Besucher gebeten, auf die P+R-Parkplätze in der Innenstadt auszuweichen. Ab hier besteht die Möglichkeit mit Sonderbussen sowie der Fähre auf das Festgelände „In der Au“ zu gelangen.

Aus polizeilicher Sicht kann abschließend von einer überwiegend ausgelassenen und friedlichen Stimmung der Besucher gesprochen werden.

Begegnung im Amateurfussball eskalierte

Leimen (ots) – Am Sonntagnachmittag fand im Waldstadion in Leimen die Begegnung der Fußballmannschaften FCB St. Ilgen gegen DJK Handschuhsheim statt. Nach ersten Erkenntnissen hielt während der Partie ein St.-Ilgener-Spieler seinen Gegner am Arm fest. Dieser reagierte unsportlich, indem er den anderen schubste und in den Oberarm biss. Der Schiedsrichter unterbrach daraufhin das Spiel.

Nachdem der Handschuhsheimer Trainer seinen gewalttätigen Spieler auswechselte, zeigten einige Zuschauer kein Verständnis für die Maßnahme. Als ein Ordner zur Mäßigung aufrief, ging der schon zuvor aggressive Spieler auf diesen los. Der Trainer und Beistehende hielten den Angreifer zurück. Dann aber mischte sich der Vater des Spielers ein und versetzte dem Ordner einen Schlag ins Gesicht.

Der 44-Jährige griff auch den Schiedsrichter an, als dieser versuchte, die Parteien zu trennen. Der Mann packte den Unparteiischen am Hals und würgte ihn. Da die Situation endgültig zu eskalieren drohte, verständigte ein Zuschauer die Polizei, welche mit vier

Streifen und Martinshorn zum Stadion fuhren.

Die Polizei ermittelt gegen Vater und Sohn wegen Körperverletzung.

22-Jähriger widersetzt sich polizeilicher Anordnung

Weinheim (ots) – Nachdem einem 22-Jährigen aufgrund störenden Verhaltens ein Hausverbot für das Freizeitbad in der Waidallee erteilt wurde und er diesem nicht nachkommen wollte, wurde die Polizei am Freitagabend, gegen 23:15 Uhr, hinzugerufen. Auch den durch die Polizei ausgesprochenen Platzverweis ignorierte der Betroffene zunächst.

Um die andauernde Ordnungsstörung zu beseitigen, setzten die Beamten den Platzverweis zwangsweise durch. Da sich der Betroffene weiter aggressiv verhielt und sich fortan weigerte den Bereich zu verlassen, mussten die Polizeibeamten den Platzverweis abermals gewaltsam durchsetzen.

Hierbei widersetzte sich der 22-Jährige körperlich. Glücklicherweise verletzte sich bei der anschließenden Festnahme niemand. Der 22-Jährige wurde hiernach zum Polizeirevier Weinheim gebracht. Die restliche Nacht verbrachte er auch aufgrund seiner Alkoholisierung von knapp 1,5 Promille im polizeilichen Gewahrsam.

Der Beschuldigte muss sich nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

27-Jähriger begeht in einer Nacht gleich mehrere Straftaten und stellt sich

Schwetzingen (ots) – Freitagnacht erfüllte ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer gleich eine ganze Latte von Straftaten, nachdem sich der Mann in Neckarau einer Verkehrskontrolle durch Flucht entzog. Der Mann sollte zuvor kontrolliert werden, da dieser während der Fahrt verbotswidrig sein Mobiltelefon bediente. Doch anstatt anzuhalten, gab der 27-Jährige Vollgas. Er überfuhr gleich an mehreren Kreuzungen die rotzeigenden Ampeln. Mit hoher Geschwindigkeit, in der Spitze fuhr der Mann 130 km/h bei erlaubten 50 km/h, raste der Mann davon.

Gegen 02:30 Uhr wurde den Beamten des Polizeireviers Schwetzingen eine Verkehrsunfallflucht in der Nadlerstraße an einem Kreisverkehr im Stadtteil Schwetzingen gemeldet. Hier soll ein Autofahrer, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, an einem Kreisverkehr die Kontrolle verloren haben und in der Folge von der Fahrbahn abgekommen sein. Hierdurch wurden zwei Straßenlaternen beschädigt, sodass eine sogar aus der Verankerung gerissen wurde.

Den beschädigten Pkw stellte der 27-Jährige anschließend in der Carl-Theodor-Straße, teilweise auf der Fahrbahn stehend, ab und flüchtete zu Fuß. Nach Eintreffen der Beamten stellte sich heraus, dass es sich bei dem Unfallverursacher um den flüchtigen 27-jährigen Mercedes-Fahrer handelte.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen stellte sich der 27-Jährige jedoch telefonisch bei der Polizei und konnte am Tattersall in Mannheim festgenommen werden. Für die Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen wurde der Mann auf das Polizeirevier gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,48 Promille.Außerdem stand der Mann unter dem Einfluss von Kokain.

Bei seiner Durchsuchung konnten ebenfalls geringe Mengen Kokain aufgefunden werden. Eine polizeiinterne Recherche ergab zudem, dass für den Unfallverursacher eine Fahrerlaubnissperre besteht. In einem Krankenhaus wurde dem 27-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Die Höhe des Gesamtschadens wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Verkehrsdienst Mannheim ermittelt nun gegen den 27-Jährigen.

Aquaplaning führt zu Unfall

Ketsch (ots) – Nach ersten Erkenntnissen verlor in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 19-Jähriger auf Grund einer nicht angepassten Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Gegen Mitternacht fuhr der junge Mann mit einem BMW auf der BAB 6 in Richtung Mannheim. Auf der Höhe von Ketsch geriet er einen Regenguss.

Wegen des entstehenden Aquaplanings konnte er die Spur nicht mehr halten und streifte eine Betongleitwand. Der BMW begann sich unkontrolliert zu drehen und kam schließlich quer zu den beiden Fahrbahnen zum Stehen. Als der 19-Jährige ausstieg und sich anschickte, andere

Verkehrsteilnehmer vor der Unfallstelle zu warnen, musste er feststellen, dass sich das Auto selbstständig in Bewegung setzte.

Der Mann hatte vergessen die Handbremse anzuziehen und so rollte der BMW rückwärts in den Grünstreifen. Am Wagen entstand ein Schaden von 40.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden.

Hierbei kam es zu einer kurzzeitigen Sperrung der rechten Fahrspur. Der Mann kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Mehrere Fahrzeugbrände in der Nacht

Edingen-Neckarhausen (ots) – In der vergangenen Nacht kam es zu insgesamt drei Fahrzeugbränden im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße in Neckarhausen. Der Vorfälle ereigneten sich zwischen 4:00 Uhr und 4:30 Uhr morgens. Die Brände wurden durch Anwohner, Polizei und die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen frühzeitig gelöscht, dennoch entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro an den Fahrzeugen.

Bei einem der Brände griffen die Flammen rasch auf ein Wohnhaus über, bevor die Feuerwehr am Ort des Geschehens eintraf, sodass auch an der Gebäudefassade ein Sachschaden von ca.

20.000 Euro entstand.

Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt, auch das Gebäude ist weiterhin bewohnbar. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes haben noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen und arbeiten derzeit daran, die genauen Umstände der zu klären. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Autos vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Eine Fahndung mit mehreren Polizeifahrzeugen verlief bislang negativ.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Aktivitäten in der Nähe des Tatorts bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heidelberg unter Tel 0621/174-4444 zu melden.

Brand einer Gartenhütte

Hockenheim (ots) – Am Sonntag rückte die Feuerwehr gegen 14.50 Uhr zu einem Brand im Hofweg aus. Hier hatte eine Gartenhütte angefangen zu brennen. Der Besitzer befand sich glücklicherweise vor Ort und begann umgehend, den Brand zu löschen.

Als die Feuerwehr eintraf, musste diese jedoch das gesamte Dach der Gartenhütte aufdecken, um den Brand vollständig zu löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Wieso die Gartenhütte in Brand geriet und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang noch unbekannt.