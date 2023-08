Fußgänger von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein Fußgänger ist am späten Samstagabend in der Innenstadt von einer Straßenbahn angefahren und dabei schwer verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei überquerte der 39-Jährige gegen 23:15 Uhr die Straßenbahngleise auf der Durlacher Allee im Bereich der Lutherkirche.

Dabei übersah er offenbar eine in Richtung Durlach fahrende Straßenbahn. Der Straßenbahnfahrer konnte eine Kollision trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern. Der 39-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.

Ob eine bei dem Fußgänger festgestellte Alkoholisierung mit Unfallursächlich gewesen sein könnte, ist Gegenstand der Ermittlungen der Verkehrspolizei.

Kreis Karlsruhe

Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall

Philippsburg (ots) – Bei einem Unfall mit zwei Pkw auf der Kreisstraße 3535 bei Philippsburg wurden am Sonntagnachmittag 5 Personen leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 34-jähriger Fahrer eines Peugeot-Van gegen 16:30 Uhr auf der K 3535 aus Fahrtrichtung Wiesental kommend Richtung Philippsburg. Kurz vor einem Waldparkplatz überholte der 34-Jährige einen in gleicher Richtung fahrenden Pkw Opel Corsa.

Hierbei übersah er offenbar, dass dieser nach links auf den Parkplatz abbiegen wollte und kollidierte seitlich mit diesem. Der mit 2 Erwachsenen und 3 Kleinkindern besetzte Peugeot wurde auf den Grünstreifen abgewiesen, überschlug sich und kam nach circa 70 Metern

quer auf der Fahrbahn zum Stehen.

Alle Insassen wurden zum Glück nur leicht verletzt und kamen für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer und die Beifahrerin des Opel erlitten keine Verletzungen.

Die Einsatz- und Rettungskräfte von Polizei, Freiwilliger Feuerwehr Waghäusel und des DRK waren mit zehn Fahrzeugen und 35 Personen im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße im Bereich der Unfallstelle für etwa 2 Stunden voll gesperrt werden.

Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 45.000 Euro geschätzt.

Alkoholisierter Pkw-Fahrer verursacht Unfall

Karlsruhe (ots) – Ein offenbar unter Alkoholeinfluss stehender 58-jähriger Pkw-Fahrer verursachte am Samstagnachmittag einen Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse befuhr der Unfallverursacher gegen 15:10 Uhr, kommend von der Straße Am Wall, die Heussstraße in Linkenheim-Hochstetten.

An der Kreuzung zum Spöcker Weg nahm er offenbar einen zu großen Bogen beim Rechts abbiegen. Er streifte aufgrund dessen einen VW Tiguan, welcher verkehrsbedingt an der Kreuzung hielt.

Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von rund 2,3 Promille. Dem Fahrer wurde anschließend durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Der 58-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.