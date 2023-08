Mainz (ots) – Nachdem es am Samstagnachmittag zu einem schweren Fall häuslicher Gewalt in der Mainzer Neustadt gekommen ist, ordnete der Ermittlungsrichter des Amtsgericht Mainz gegen den 53-jährigen Beschuldigten am Sonntag die Untersuchungshaft an. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die 47-jährige Ehefrau erlitt durch die Gewalteinwirkung des Beschuldigten im Bereich des Halses lebensgefährliche Verletzungen. Sie befindet sich in einem stabilen, aber nicht ansprechbaren Zustand.

Unter Führung der Staatsanwaltschaft Mainz hat das K 11 des Polizeipräsidiums Mainz die Ermittlungen übernommen. Die Ermittlungen zum konkreten Tatgeschehen dauern an.