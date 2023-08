Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Donnerstag 24.08.2023 kam es gegen 18.00 Uhr, in der Stadtgartenstraße in Ludwigshafen-Oggersheim zu einem Raub zum Nachteil einer 95-jährigen Frau. Im Zuge der Tat wurde die Goldkette der Dame entwendet. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Ihre Mithilfe. Wenn sie Hinweise zum Tatgeschehen liefern können, melden Sie sich bitte bei der Polizei. Die Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621/963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.