Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 25.08.2023 gegen 21:30 Uhr, wurde auf einem Supermarktparkplatz in der Saarlandstraße ein 34-jähriger Mann schwer verletzt. Eine Gruppe von rund 10 Personen wollte einen 20-Jährigen angreifen. Der inzwischen verständigte 34-jährige Stiefvater erschien um den jungen Mann abzuholen. Der 34-Jährige wollte dann mit seinem Stiefsohn und einem weiteren Freund den Parkplatz verlassen, als auf ihn geschossen wurde.

Eine Person aus er Gruppe hatte mit einer Schreckschusswaffe auf den Stiefvater geschossen, ohne ihn zu verletzen. Eine andere Person verletzte den Stiefvater mit einem Messer. In der weiteren Auseinandersetzung wurde dem 34-Jährigen gegen den Kopf getreten. Die Gruppe flüchtete noch vor Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte.

Der 34-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert.

Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr für den Mann.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeikräfte rund 30 Personen kontrollieren, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.