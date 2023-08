Schwerer Verkehrsunfall – Person von PKW erfasst

Heidelberg (ots) – Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde eine 52-jährige Fußgängerin außerorts auf dem Grenzhöfer Weg von einem 65-jährigen Fiat-Fahrer erfasst, der von Plankstadt in Richtung HD-Wieblingen unterwegs war.

Hierbei erlitt die Fußgängerin schwerste Verletzungen, an denen sie nach der Einlieferung in ein Krankenhaus leider verstarb.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache an der Unfallstelle

aufgenommen. Zur genauen Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Grenzhöfer Weg war zur Unfallaufnahme bis um 23.55 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich beim

Verkehrsdienst Heidelberg, unter der Telefonnummer 0621/174-4111 zu melden.

Streit zwischen Autofahrerin und Radfahrer eskaliert

Heidelberg (ots) – In weiten Teilen unklar ist, was sich am Donnerstag zwischen einem Radfahrer und einer Autofahrerin im Stadtteil Neuenheim abgespielt hat. Um kurz nach 16:30 Uhr fuhr eine 22-Jährige mit einem Fiat von der Uferstraße in östliche Richtung los. Dabei kam es zu einem Disput mit einem von hinten heranfahrenden 67-jährigen Radfahrer, der sich über die Fahrweise der Frau unzufrieden zeigte.

Beide bezichtigen einander, jeweils den anderen mit Gesten und Worten beleidigt zu haben. An einer Ampel an der Neuenheimer Landstraße kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Unfall zwischen den Verkehrsteilnehmern. Die Autofahrerin stieß mit dem nun vorausfahrenden Fahrrad zusammen.

Dabei verletzte sich der 67-Jährige leicht. Er wurde zur weiteren medizinischen Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht.

An seinem Fahrrad entstand ein Totalschaden. Am Audi platzte ein Reifen und der rechte Kotflügel wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Der Verkehrsdienst Heidelberg nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221-4569-0, zu melden.

Unbekannte verwüsten Bistro – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft verwüstete in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Einrichtung eines Bistros in der Kurfürstenanlage. Mehrere Tische und Bänke, die im Außenbereich des Bistros auf dem Gehweg standen, wurden zerschlagen und verbogen. Der Schaden liegt im 4-stelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221-1857-0, zu melden.