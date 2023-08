Eigentümer einer Fundschildkröte gesucht

Speyer (ots) – Am Samstag 26.08.2023 gegen 17:20 Uhr, wurde durch eine Passantin in der Franz-Kirrmeier-Straße in Speyer eine Schildkröte aufgefunden. Durch die Polizeibeamten wurde die sogenannte Cumberland-Schildkröte an eine nahgelegene Tierauffangstation übergeben.

Der Eigentümer und Personen, welche Hinweise zu diesem geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei Speyer zu wenden.

Wechselseitige gefährliche Körperverletzung

Speyer (ots) – In der Nacht zum Sonntag kam es in Speyer-Nord gegen 01 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Mindestens drei Personen sollen im Weißdornweg mit Tischen und Stühlen aufeinander eingewirkt haben. Zu schwereren Verletzungen soll es hierbei allerdings nicht gekommen sein.

Der genaue Tatablauf ist noch Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise und nimmt diese telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Speyer (ots) – Am Freitagabend meldete eine Mitarbeiterin einer Tankstelle in Speyer den Fund eines Tütchens mit weißem Pulver. Dieses Tütchen hatte zuvor ein Kunde während des Bezahlvorgangs in der Tankstelle im Kassenbereich verloren.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Inhalt um eine geringe Menge Kokain. Der Verlierer kehrte nachträglich zu Örtlichkeit zurück und konnte so durch die Polizeibeamten ermittelt werden.

Diesen erwartet nun die Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Speyer (ots) – In der Nacht zum Samstag kam es gegen 01:14 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf Grund des eintretenden Platzregens. Der 23-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw der Marke BMW die regennasse Fahrbahn der B39 in Fahrtrichtung Salierbrücke. Im Bereich der Unterführung unterhalb der B9 verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit der rechten Leitplanke.

Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand, lediglich das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste mit Hilfe eines Abschleppunternehmens und der Feuerwehr von der Fahrbahn entfernt werden.

Es entstand Sachschaden am Pkw und an der Leitplanke in Höhe von ca. 50.000 Euro.