Unfallflucht ist unfair

Herxheim/Albersweiler/Landau (ots) – Herxheim bei Landau, Obere Hauptstraße 49 Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Donnerstag, den 24.08.2023, im Zeitraum 16:00 – 18:00 Uhr, auf dem Parkplatz der VR-Bank SÜW in Herxheim einen Sandsteinpoller. Es entstand Sachschaden, der Unfallverursacher fuhr einfach davon. Bislang sind keine weiterführenden Hinweise bei der Polizei Landau eingegangen.

Albersweiler – Ein Geschädigter hatte seinen PKW Skoda am Freitag den 25.08.2023 um 08:00 Uhr auf dem Pfarrer-Hamm-Parkplatz in Albersweiler abgestellt. Als der Fahrzeugbesitzer um 18:00 Uhr an sein Fahrzeug zurückkehrte, stellt er einen deutlichen Streifschaden fest. Vermutlich hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Schaden beim Ein-/Ausparken verursacht und sich daraufhin von der Unfallörtlichkeit unerlaubt entfernt.

Landau/Stadt – In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein LKW-Fahrer mit Auflieger eine Straßenlaterne am Kreisverkehr Südring/Xylanderstraße. Am LKW und an der Laterne entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 10.000- EUR. Der Verkehrsunfall dürfte sich am 26.08.2023 gegen 01:00 Uhr ereignet haben. Der LKW Fahrer flüchtete von der Unfallörtlichkeit und sollte an der Beifahrerseite nicht unerheblich beschädigt sein.

Die Polizei Landau bittet um Zeugenhinweise unter 06341-287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de.

Diebstahl aus PKW

Klingenmünster (ots) – Vom 25. auf den 26.08.23, wurde aus einem in der Straße Am Sauerbrünnel abgestellten PKW, blauer Renault Twingo, ein Geldbeutel entwendet. Neben wichtigen Dokumenten wurden hierbei auch ca. 380 EUR Bargeld entwendet.

Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 400 EUR betragen. vermutlich war der PKW zur Tatzeit unverschlossen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel: 0634393340.

PKW-Fahrer flüchtet nach Unfall und lässt verletzten Fahrradfahrer zurück

Ilbesheim (ots) – Am Samstag den 26.08.2023 gegen 18:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der K48, zwischen Ilbesheim und Leinsweiler. Ein Fahrradfahrer befuhr die K48 in Richtung Leinsweiler, aus einem Feldweg wollte ein unbekannter PKW-Fahrer nach links Richtung Ilbesheim abbiegen und touchierte dabei den vorfahrtsberechtigten Radfahrer, der zu Fall kam.

Der 29-jährige Radfahrer wurde leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer flüchtete mit einem schwarzen PKW, weitere Informationen liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei Landau bittet um Zeugenhinweise unter der 06341-2870.

Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet der Polizei Edenkoben

Edenkoben (ots) – Am Freitag 25.08.2023 führte die Polizei Edenkoben Laserkontrollen im Dienstgebiet durch. In Edesheim in der Staatsstraße wurden zwischen 10-11:30 Uhr 19 Verkehrsteilnehmer gemessen, die schneller als die vorgeschriebenen 30 km/h fuhren.

Weiter wurden auf der L516 in Höhe Roschbach in einer Stunde 6 Verkehrsteilnehmer gemessen, die sich nicht an die vorgeschriebenen 70 km/h hielten. 2 Fahrer wurden zudem kontrolliert, da sie den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten.

Einbruch ins Freibad Edesheim – Zeugen gesucht

Edesheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag, 25.08.2023, 21:00 Uhr und Samstag, 26.08.2023, 05:20 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster zu einem Duschraum im Freibad auf. Die Täter betraten die Räumlichkeiten, entwendeten aber nichts.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500EUR. Zeugen, die im Bereich des Freibads in der Leonhard-Eckel-Siedlung verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, setzen sich bitte mit der Polizei Edenkoben unter Tel: 06323-9550 oder per Email piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung.

Ungebetender Gast wird per Haftbefehl gesucht

Edenkoben (ots) – Eine 67-jährige Edenkobenerin verständigte die Polizei, da ein weitläufiger Bekannter nicht mehr freiwillig ihre Wohnung verlassen wollte.

Im Rahmen der Personenüberprüfung stellte sich heraus, dass der 61-jährige Edenkobener per Haftbefehl gesucht wird. Der Mann wurde durch die Streife festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Pkw gestreift und weitergefahren – Zeugen gesucht!

Edesheim (ots) – Im Zeitraum vom 18.08.2023, 14:00 Uhr bis zum 25.08.2023, 17:00 Uhr wurde ein in der Speyerer Straße geparkter Pkw VW Polo einer 18jährigen aus Edesheim durch einen vorbeifahrenden roten Pkw gestreift. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 250 EUR zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, melden diese bei der Polizei Edenkoben unter Tel: 06323-9550.