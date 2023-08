Häusliche Gewalt – 47-Jährige schwer verletzt

Mainz (ots) – Am Samstag 26.08.2023 wurde gegen 15:30 Uhr, über den Notruf der Feuerwehr bekannt, dass es im Kaiser-Karl-Ring zu einem Fall häuslicher Gewalt gekommen sei. Aufgrund der Schilderungen, dass eine Frau unklare Verletzungen erlitten habe, wurden Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr als auch der Polizei entsandt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde eine 47-jährige Frau in ihrer Wohnung schwer verletzt.

Als Tatverdächtiger gilt derzeit der 53-jährige Ehemann. Die Frau wurde umgehend durch Rettungsdienstmitarbeiter des ASB Mainz sowie einen Notarzt (DRK) versorgt. Sie befindet sich mittlerweile, zur weiteren Behandlung, in einem Krankenhaus. Der Mann befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.

Aufgrund der hochemotionalen Situation an der Einsatzstelle mussten auch die, deutlich nach der Tat erschienen, erwachsenen Söhne der Familie durch Einsatzkräfte der Polizei kurzfristig fixiert werden.

Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mainz übernimmt die Ermittlungen. Kriminaltechniker werden die Wohnung auf Spuren untersuchen.

Auskünfte zu den Hintergründen der Tat, zu Art und Schwere der Verletzungen und den betroffenen Personen, können zur Gewährleistung der Ermittlungen derzeit noch nicht gegeben werden.

Die Tat selbst hatte keine öffentliche Wirkung, lediglich die Anzahl der Einsatzfahrzeuge vor dem Anwesen wurde wahrgenommen.

Körperliche Auseinandersetzung zweier Gruppen auf dem Weinmarkt

Mainz (ots) – Am Samstag 26.08.2023 kam es gegen 00:45 Uhr, auf dem Mainzer Weinmarkt zwischen 2 Kleingruppen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Als zufällig anwesende Mitarbeiter des Rechts und Ordnungsamtes die körperliche Auseinandersetzung schlichten wollen, wurde ein 32-jähriger Mitarbeiter von einer 24-jährigen Mainzerin ins Gesicht geschlagen.

Nach eintreffen mehrerer Polizeibeamten kann die Situation, unter anderem mit dem Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes, zeitnah unter Kontrolle gebracht werden.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde durch einen 21-jährigen Mainzer ein Glas in Richtung der eingesetzten Polizeibeamten geworfen, ohne diese zu treffe. Der 21-jährige Mainzer konnte nach kurzer Flucht einer Kontrolle unterzogen und die Personalien festgestellt werden.

Das Motiv sowie die Anzahl der an der körperlichen Auseinandersetzung beteiligen

Personen in Bestandteil der Ermittlungen.

Kreis Mainz-Bingen

Verkehrsunfall – 2 lebensbedrohlich verletzte Motorradfahrer (Foto)

A60, Ingelheim am Rhein (ots) – Eine 87-Jährige Frau aus Mainz befuhr am Samstag gegen 17:15 Uhr mit ihrem PKW Audi A1 den rechten von drei Fahrstreifen der A60 in Richtung Darmstadt. Dabei muss sie nach ersten Ermittlungen aus derzeit nicht bekannten Gründen kurz vor dem Autobahnparkplatz Heidenfahrt/Süd mit einer sehr geringen Geschwindigkeit gefahren sein, möglicherweise mit weit weniger als 30 km/h.

Ein 50-jähriger Kradfahrer, ebenfalls wohnhaft in Mainz, befuhr zur gleichen Zeit zusammen mit seiner 53- jährigen Ehefrau als Sozia ebenfalls den rechten von drei Fahrstreifen. Vermutlich bemerkte er zu spät, dass die 87-Jährige sehr langsam vor ihm fuhr. Er versuchte noch, nach links auszuweichen, kollidierte jedoch mit deutlichem Geschwindigkeitsüberschuss

linksseitig mit dem Fahrzeugheck des Audi. Beide wurden auf die Fahrbahn geschleudert und erlitten dabei lebensbedrohliche Verletzungen.

Zur Rekonstruktion des Unfallherganges wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mainz ein Kfz-Sachverständiger mit der Erstellung eines Unfallanalytischen Gutachtens beauftragt.

Die A60 musste von ca. 17.15-ca.20:15 Uhr, in Richtung Darmstadt ab Ingelheim/Ost voll gesperrt werden. Im Einsatz waren neben der Autobahnpolizei Heidesheim ein Notarzt, der mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle verbracht wurde, 3 Rettungsfahrzeuge, die Feuerwehr Ingelheim mit 17 Einsatzkräften, 4 Einsatzkräfte der Feuerwehr der VG Bodenheim mit einer Drohne sowie die Autobahnmeisterei Heidesheim mit 4 Einsatzkräften.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Fahrweise des Audi A1 geben können, melden sich bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim unter Tel: 06132-9500.

Kleiner Unfall, große Konsequenz

Sprendlingen (ots) – Am 25.08.2023 gegen 18:40 Uhr ereignete sich in der Apothekergasse in Sprendlingen ein kleiner Parkrempler mit Folgen für den Unfallverursacher. Ein 60-jähriger Verkehrsteilnehmer fuhr beim Parkvorgang gegen ein dort abgestelltes Fahrzeug. Nach einem ersten Austausch zwischen Unfallverursacher und Halter des geparkten Fahrzeugs wurde die Polizei Bingen durch diesen um eine polizeiliche Unfallaufnahme ersucht.

Bei Aufsuchen des Unfallverursachers konnte die Streife feststellen, dass der 60-jährige augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Der Fahrer machte zwar Nachtrunk geltend, räumte zugleich aber auch ein, bereits vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert zu haben.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. Die Rechtsmedizin wurde nun damit beauftragt den Alkoholeinfluss zum Unfallzeitpunkt zu bestimmen. Sollte sich der hohe Alkoholwert bestätigen, muss der Unfallverursacher mit einem mehrmonatigen Fahrerlaubnisentzug rechnen.

Auseinandersetzung auf Sprendlinger Kerb

Sprendlingen (ots) – Im Rahmen der Sprendlinger Kerb kommt es am 26.08.2023 gegen 16:40 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Während einer Autoscooterfahrt kommt es zu einem stärkeren Zusammenstoß zwischen zwei Fahrern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird der 15-jährige Beteiligte nach Beendigung der Fahrt und kurzem verbalen Disput durch die Schwester des 20-jährigen Beteiligten festgehalten.

Hierbei windet sich der 15-jährige aus dem Griff und erleidet Kratzer am Hals. Kurz darauf erscheint der 15-jährige in Begleitung eines Freundes erneut auf dem Kerbeplatz und schlägt dem 20-jährigen Autoscooter-Kontrahenten zweimal mit der Faust ins Gesicht.

Gegen die Beteiligten der Auseinandersetzung wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Kerb in Waldalgesheim sowie Sprendlingen

Bingen (ots) – Die Kirmesveranstaltungen in Waldalgesheim sowie Sprendlingen/Rheinhessen verliefen weitestgehend ruhig, es erfolgten lediglich wenige anrufe in Folge „lauter Musik“ sowie sich möglicherweise anbahnender Streitigkeiten auf den Festen.

Strafrechtliche Sachverhalte wurden hiesiger Polizeidienststelle jedoch nicht gemeldet.

Dachstuhlbrand in Wohnhaus

Bingen (ots) – Am Samstagnachmittag gegen 15.00 Uhr wurde der Brand eines Dachstuhls in einem zur Sanierung leerstehenden Wohnhaus in Binge gemeldet. Vor Ort wurde der Brand im Bereich der Dachdämmung sowie des Dachgebälks durch die Feuerwehs gelöscht, das Anwesen ist in Folge der Sanierung derzeit unbewohnt, wodurch niemand verletzt wurde. Der Auslöser des Feuers ist derzeit unbekannt, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Polizeieinsätze auf Kirmesveranstaltungen

Bingen (ots) – Im Zeitraum von Samstag auf Sonntag, 27.08.2023, kam es zu mehreren Polizeieinsätzen in Folge betrunkener Personen auf den Kirmesveranstaltungen in Waldalgesheim, Grolsheim sowie in Sprendlingen/Rheinhessen.

Hierbei wurden mit offensichtlichem Bezug zur Kirmes Gegenstände beschädigt, zudem musste die Polizei mehrere Anzeigen wegen Körperverletzungen in Folge „Schlägereien“ bearbeiten. Ursache vieler polizeilicher Einsätze ist der übermäßige Konsum von Alkohol, der zu Streitigkeiten und körperlichen Auseinandersetzungen führt.