LKW streift PKW

A 61/Worms (ots) – Beim Wechsel von der rechten auf die linke Fahrspur übersah ein 56-jähriger LKW-Fahrer am 24.08.2023 gegen 8.50 Uhr auf der A 61 bei Worms einen links neben ihm fahrenden PKW. Er streifte diesen, wodurch es zu Schäden auf der rechten Fahrzeugseite des PKW kam.

Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf ca. 2.500 Euro. Der 44-jährige Fahrer des PKW blieb unverletzt. Am LKW entstand nur ein geringfügiger Schaden.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Worms (ots) – Zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließender Unfallflucht kam es am gestrigen Donnerstagabend. Gegen 23:15 Uhr kam ein zunächst unbekannter Verursacher beim Rechtsabbiegen von der Feuerbachstraße in die Böcklingstraße von der Fahrbahn ab und streifte eine angrenzende Grundstücksmauer.

Anschließend entfernte sich der Fahrer mit seinem PKW unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Anwohnerin beobachtete den Verkehrsunfall und verständigte die Polizei, sodass ein 38-jähriger Wormser schließlich ermittelt werden konnte.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,40 Promille. Dem 38-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Kreis Alzey-Worms

Mit einer SMS fing es an, jetzt ist das Geld weg.

Wonnegau (ots) – Einem Betrug fiel eine 26-jährige Rheinhessin zum Opfer. Sie erhielt eine SMS ihrer angeblichen Bank, wurde darin aufgefordert ihren Account zu aktualisieren und bestätigte den angezeigten Link. Hierdurch gelangte sie zu einer gefälschten Bank-Webseite und gab ihre Kontodaten ein. Die Webseite sah der ihrer eigentlichen Hausbank zum Verwechseln ähnlich.

Wenig später meldete sich ein Herr, der angab ein Bankmitarbeiter zu sein und man müsse zum Abschluss eine Testüberweisung durchführen. Gutgläubig wirkte die Angerufene mit und bestätigte eine von ihr geforderte Überweisung im Wert eines vierstelligen Betrages auf eine ausländische Bank.

Erst am Tag darauf bemerkte die Geschädigte den Betrug, als sie mit einem Mitarbeiter ihrer wirklichen Bank Rücksprache hielt. Der versucht nunmehr das überwiesene Geld wieder zurückzuholen. Die Polizei kann nur warnen und darauf hinweisen, skeptisch mit nicht selbst angeforderten oder veranlassten Kontaktaufnahmen im Rahmen von Bankgeschäften umzugehen.

Fahrrad trotz Sicherung geklaut

Alzey (ots) – Am Freitagabend stellte eine 55-jährige Alzeyer Bürgerin ihr Fahrrad nach Beendigung einer Radtour durch die Stadt im Bereich des Badeweges (Bahnbrücke) gegen 20.00 Uhr ab, um noch etwas spazieren zu gehen. Sie sicherte ihr Rad gegen Diebstahl mit einem Spiralkabelschloss.

Als sie um 21.30 Uhr wieder an der Abstellörtlichkeit ankam, stellte sie leider fest, dass das Fahrrad gestohlen worden war. Es handelte sich bei dem Rad um ein weißes Trekkingrad der Marke CARVER. Hat jemand verdächtige Wahrnehmungen gemacht, so bittet die Polizei um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06731 9110.

Verkehrsunfall zwischen LKW und Motorradfahrer

Wendelsheim (ots) – Am Donnerstag 24.08.2023, kam es auf der L409 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Motorradfahrer. Gegen 09:00 Uhr befuhr ein 64-jähriger Fahrer eines LKWs die L409 von Wendelsheim in Richtung Erbes-Büdesheim. Kurz nach Wendelsheim beabsichtigte der LKW-Fahrer nach links in die L407 abzubiegen.

Hinter dem LKW befand sich ein 30-jähriger Motorradfahrer. Dieser setzte gleichzeitig zum Überholen des LKWs an und bemerkte dessen Abbiegeabsicht zu spät.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der verletzte 30-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.