In die Luft geschossen

Kaiserslautern (ots) – Ein 27-Jähriger machte am Donnerstag 24.08.2023, auf ungewöhnliche Weise auf sich aufmerksam: Während er mit einem Fahrrad unterwegs war, schoss er mit einer Schreckschusspistole in die Luft. Als die Polizei den Mann kurz darauf kontrollierte, kamen weitere Straftaten ans Licht. Der Reihe nach: Ein Anwohner war kurz nach 15 Uhr durch die Schüsse in der Mannheimer Straße hellhörig geworden.

Als er nachschaute, sah er einen unbekannten Mann auf seinem Rad stadtauswärts fahrend, und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten die beschriebene Person wenig später in der Nähe in einem Garten ausfindig machen. Sie kontrollierten und durchsuchten ihn.

Dabei fanden die Beamten unter anderem eine Schreckschusspistole und einen Beutel mit Amphetamin. Des Weiteren entdeckten sie eine EC-Karte und einen Ausweis, die beide nicht auf den Namen des jungen Mannes ausgestellt waren. Die Ermittlungen ergaben, dass die Dokumente am Tag zuvor als gestohlen gemeldet wurden.

Auf Nachfrage räumte der 27-Jährige ebenfalls ein, dass ihm auch das Fahrrad, mit dem er gefahren war, nicht gehört. Weitere Angaben dazu wollte er allerdings nicht machen. Das Fahrrad wurde sichergestellt, ebenso wie die Waffe, die Drogen und die gestohlenen Dokumente.

Anschließend wurde dem Mann ein Platzverweis ausgesprochen. Er muss sich nun wegen Diebstahls, Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz verantworten. |ksr/cri

Motorräder umgeworfen – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei Kaiserslautern sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Sachbeschädigung machen können. Ein 63-jähriger Mann aus Kaiserslautern parkte sein Motorrad am gestrigen Samstag im Zeitraum von 24-10:00 Uhr vor seiner Wohnung in der Matzenstraße. Ein unbekannter Täter warf dieses sowie ein weiteres, danebenstehendes Motorrad um, sodass beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

Der 63-Jährige wurde bereits in der Vergangenheit zweimal Opfer von ähnlichen Vorfällen, die sich an gleicher Örtlichkeit ereigneten. Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem genannten Sachverhalt machen können, sich unter 0631/369-2150, bzw. pikaiserslautern1@polizei.rlp.de, zu melden. |pvd

Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Kaiserslautern (ots) – 5 leicht verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am frühen Samstagmorgen in der Berliner Straße. Gegen 02:40 Uhr befuhr ein mit 5 Personen besetzter Pkw die Berliner Straße in Richtung Ludwigstraße. Der 19-jährige Fahrer verlor vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab.

Anschließend kollidierte der Pkw des Kaiserslauterers mit einem Laternenmast, überfuhr die bauliche Fahrbahntrennung und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Neben dem 19-jährigen Fahrer wurden auch seine 16, 17, 18 und 19 Jahre alten Mitfahrer leicht verletzt.

Die Stadtwerke waren zur Absicherung der offenen Stromleitung des Laternenmastes vor Ort. Des Weiteren wurde die Feuerwehr mit der Absicherung und Räumung der Unfallstelle beauftragt. |pvd

Kreis Kaiserslautern

Provokation auf der Autobahn führt zu Verkehrsunfall

Sembach (ots) – Bei einem Spurwechsel auf der Autobahn 63 stießen am Donnerstagnachmittag zwei Fahrzeuge zusammen. Sowohl der Transporter als auch der BMW waren in Richtung Kaiserslautern unterwegs, als der Unfall geschah. Wie der 51-jährige Transporter-Fahrer bei der Polizei zu Protokoll gab, gingen gegenseitige Provokationen zwischen ihm und dem anderen Fahrer der Kollision voraus.

Nachdem die Fahrzeuge seitlich zusammengestoßen waren, hielten beide Fahrer an. Sie stiegen aus und gerieten direkt miteinander in Streit. Der 45-jährige BMW-Fahrer soll dabei handgreiflich geworden sein und dem 51-jährigen einen Kinnhakenverpasst haben. Daraufhin wurde dieser eigenen Angaben zufolge bewusstlos.

Als der Mann wieder zu sich kam, stieg er in sein Auto und fuhr direkt zur nächsten Dienststelle.

Die Ermittlungen der Polizei zu dem Verkehrsunfall sowie der Körperverletzung dauern an. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei unter Tel: 0631 369-2150 in Verbindung.

|ksr

Unter Alkoholeinwirkung Kreisel überfahren

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Leichte Verletzungen zog sich ein 57-jähriger Mann bei einem Unfall am gestrigen Samstagabend am Kreisel der L 395 in Enkenbach-Alsenborn zu. Der unter Alkoholeinwirkung stehende Kaiserslauterer befuhr gegen 23:45 Uhr mit seinem Fahrzeug die Landesstraße von Kaiserslautern kommend in Richtung Enkenbach-Alsenborn, als er mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Verkehrskreisel am Ortseingang zufuhr.

Diesen überfuhr er dabei in gerader Richtung. Aufgrund der Geschwindigkeit hob sein Fahrzeug ab und flog ca. 10-15 Meter durch die Luft Anschließend landete er in einem

angrenzenden Gebüsch, wo sein Wagen zum Stehen kam. Der 57-Jährige wurde nach Erstversorgung an der Unfallstelle zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. |pvd

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Landstuhl (ots) – Weil sie ohne Versicherungsschutz mit ihrem Auto in der Stadt umherfuhr, hat sich eine Frau aus dem Landkreis Kaiserslautern am Freitagabend eine Strafanzeige eingehandelt. Der Wagen der 71-Jährigen wurde in der Bahnstraße entdeckt und überprüft.

Dabei kam heraus, dass keine Versicherung mehr für den VW Golf besteht. Das Auto musste vor Ort stehen bleiben, der Fahrzeugschein wurde von der Funkstreife eingezogen. |pilan

Berauschte Fahrzeugführer

Landstuhl (ots) – Mehrere betrunkene Autofahrer hat die Polizei in der letzten Nacht aus dem Verkehr gezogen. Die Polizeiinspektion hat zu unterschiedlichen Uhrzeiten und an verschiedenen Örtlichkeiten Verkehrskontrollen durchgeführt.

In der Bahnstraße in Landstuhl wurde am frühen Samstagmorgen bei einem 28-jährigen VW Fahrer intensiver Atemalkoholgeruch festgestellt. Der Fahrer aus dem benachbarten Saarland wurde zum Atemtest gebeten, was ein Ergebnis von 1,86 Promille ergab. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Kurze später stellten Polizeibeamte bei einer Fahrzeugkontrolle in der Saarbrücker Straße drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Urintest bei dem 33-jährigen Saarländer reagiert positiv auf die Stoffgruppen THC und Kokain. Wegen dem Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Letztendlich geriet in der Langwiedener Straße ein 28-jähriger Chevrolet Fahrer ins Visier

einer Funkstreife. Der PKW wurde gestoppt und kontrolliert, aus dem Innenraum strömte Alkoholgeruch. Ein gerichtsverwertbarer Atemtest auf der Dienst-stelle ergab einen Wert von 0,8 o/oo. Da der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten, sein Führerschein sichergestellt. |pilan

Familienstreit löst Polizeieinsatz aus

Landkreis Kusel (ots) – Ein Familienstreit hat am Freitagabend in einem Ort in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein einen Polizeieinsatz ausgelöst. Weil der Einsatz in der Folge auch über die Ortsgrenzen hinaus für Aufmerksamkeit sorgte, stellt das Polizeipräsidium Westpfalz klar: In den Sozialen Medien kursieren diverse Gerüchte, die nicht der Wahrheit entsprechen. Bitte beteiligen Sie sich nicht an den Spekulationen und verbreiten Sie diese auch nicht weiter.

Hintergrund des Einsatzes war, dass sich ein 26-jähriger Mann im Verlauf der privaten Auseinandersetzung nicht beruhigen ließ. Familienmitglieder verständigten deshalb die Polizei.

Nachdem Angehörige das Haus verlassen hatten, schloss sich der junge Mann zunächst in einer Wohnung ein. Bevor Polizeikräfte in die Wohnung eindringen konnten, flüchtete der 26-Jährige und löste damit eine Suchaktion aus, bei der auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Parallel wurde über die regionalen Rundfunkanstalten die Meldung veröffentlicht, im Bereich Lauterecken bitte keine Anhalter mitzunehmen.

Der Gesuchte konnte schließlich gegen 1 Uhr nachts nach einem Zeugenhinweis ausfindig gemacht und in Gewahrsam genommen werden. Da er sich in einem emotionalen Ausnahmezustand befand, wurde er noch in der Nacht in fachärztliche Behandlung übergeben. | cri