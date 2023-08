Frankfurt – Fechenheim: Bedrohungslage mit Festnahme

Frankfurt – (lo) In einem Mehrfamilienhaus in der Fachfeldstraße ist es

gestern Nachmittag (24. August 2023) zu einer unklaren Bedrohungslage gekommen,

bei der ein Mann festgenommen wurde.

Gegen kurz vor 15 Uhr war die Polizei alarmiert worden, weil ein Mann seine

ehemalige Lebensgefährtin in ihrer Wohnung bedroht haben und anschließend

geflüchtet sein soll. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt und das

Spezialeinsatzkommando angefordert.

Die Ex-Partnerin konnte mit ihren beiden Kindern unverletzt aus der Wohnung

begleitet werden. Nach einer umfangreichen Suchmaßnahme konnte der 42-jährige

Beschuldigte von einer Spezialeinheit im Keller eines Mehrfamilienhauses

festgenommen werden.

Im Augenblick sind die genauen Umstände des Sachverhalts noch nicht ermittelt.

Die Beteiligten werden nun vernommen. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Frankfurt – (th) In der Nacht von Donnerstag (24. August 2023) auf Freitag

(25. August 2023) kam es in der Walter-Kolb-Straße zu einer gefährlichen

Körperverletzung zum Nachteil einer 30-jährigen Frau. Ein 40-jähriger

Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Gegen 02.40 Uhr war die 30-Jährige zu Fuß in der Walter-Kolb-Straße unterwegs,

als sie zunächst von dem 40-jährigen Mann angesprochen, und nach einer Zigarette

gefragt wurde. Unvermittelt und aus ungeklärter Ursache griff dieser dann die

Frau mit einer Glasflasche an. Er zerschlug die Flasche auf dem Kopf der Frau

und verletzte sie im Anschluss noch mit dem abgebrochenen Flaschenhals.

Der 40-jährige Tatverdächtige wurde noch am Tatort durch die alarmierte Polizei

festgenommen und mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in das zentrale

Polizeigewahrsam eingeliefert.

Die Frau wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Frankfurt – Höchst: Festnahme nach Kokainfund

Frankfurt – (th) In der Nacht von Donnerstag (24. August 2023) auf Freitag

(25. August 2023) führten Beamte des 17. Polizeireviers eine stationäre

Kontrolle im Bereich der Bolongarostraße durch.

Den Beamten fiel gegen 02.10 Uhr ein SUV auf, der kurz vor der Kontrollstelle

anhielt. Der Beifahrer stieg aus und lief schnellen Schrittes davon. Von den

Beamten angesprochen, flüchtete er – allerdings in Richtung der Kontrollstelle.

Hier konnte er abgefangen und festgenommen werden. Kurz zuvor entledigte sich

der 21-Jährige einer manipulierten Getränkedose, in der ca. 25 Gramm Kokain

versteckt waren.

Im Rahmen der Durchsuchung des Fahrzeugs sowie des 26-jährigen Fahrers konnte

eine Gaspistole aufgefunden werden; im Anschluss wurden die Wohnungen der beiden

Männer durchsucht. Während bei dem 21-Jährigen keine weiteren strafbaren

Gegenstände aufgefunden wurden, konnten in der Wohnung des 26-jährigen Fahrers

weitere knapp 26 Gramm Kokain – ebenfalls in einer manipulierten Getränkedose –

sowie 1500 Euro Bargeld aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 26-Jährige wurde mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in das zentrale

Polizeigewahrsam verbracht, der 21-Jährige wurde nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahme nach Raub

Frankfurt – (th) In der Nacht von Donnerstag (24. August 2023) auf Freitag

(25. August 2023) kam es zu einem Raub in der Elbestraße. Der Täter konnte kurz

darauf festgenommen werden.

Gegen 01.40 Uhr hob ein 57-Jähriger an einem Geldautomaten in der Elbestraße 150

Euro ab. Ein 31-Jähriger bemerkte dies, schubste den Mann zur Seite und entnahm

das Geld aus dem Ausgabefach. Im Anschluss flüchtete er über die Elbestraße in

eine Bar in der Niddastraße. Nachdem der Geschädigte ihn dort stellte, nahm der

31-Jährige erneut die Beine in die Hand und flüchtete nach draußen. Hier gelang

es dem 57-Jährigen den Täter festzuhalten und sich bei einer vorbeifahrenden

Streife bemerkbar zu machen. Die Beamten nahmen den 31-Jährigen fest. Er wurde

mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in das Gewahrsam des Polizeipräsidiums

eingeliefert. Das Diebesgut war noch vorhanden. Verletzt wurde niemand.