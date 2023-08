Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Karben-Rendel – Überraschte Täter flüchteten

Derzeit steht nicht fest, ob die drei geflüchteten Personen das Auto oder Teile aus diesem stehlen wollten. Als der Eigentümer die schon im SUV sitzenden Personen überraschte, erhielt er einen Faustschlag. Die Täter schnappten sich den steckenden Zündschlüssel und flüchteten. Die Fahndung blieb erfolglos.

Der Vorfall spielte sich in der Nacht zum Freitag, 25. August, um 03.24 Uhr, im Hof eines Anwesens in der Obergasse ab. Während die Personen das Grundstück betraten und sich in den unverschlossenen SUV setzten, weckten sie mit den verursachten Geräuschen den Besitzer. Der sah das eingeschaltete Innenlicht seines Autos, zunächst aber nicht die Insassen. In der Annahme vergessen zu haben die Beleuchtung auszuschalten, ging der Mann los, öffnete die Beifahrertür und erhielt von der Person auf dem Beifahrersitz sofort und unvermittelt einen Schlag in das Gesicht. Während er daraufhin laut um Hilfe rief, flüchteten die Personen. Es handelt sich dabei um drei schmal und groß wirkende Männer zwischen 15 und 25 Jahren. Zwei trugen dunkle, einer eine rote Jacke. Wem ist dieses Trio in der Nacht in Rendel aufgefallen? Wer kann aufgrund der Beschreibung sachdienliche Hinweise geben? Wer hat die Hilferufe gehört und in unmittelbarer Folge die flüchtenden Personen gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Vilbel, Tel. 06101 54600.

Butzbach – Benzindiebe bohrten Löcher in Tanks

In der Nacht zum Freitag, 25. August, verursachten Spritdiebe einen Schaden von mehreren Tausend Euro, weil sie, um an den Kraftstoff zu gelangen, jeweils Löcher in die Tanks bohrten. Betroffen sind mindestens drei Pkw. Die Autos standen auf dem Pendlerparkplatz an der Landstraße 3134 hinter der Auffahrt zur A 5 nach Frankfurt. Die Taten waren mutmaßlich in der Nacht zum Freitag, 25. August. Als ein Mann gegen 03 Uhr zu seinem um 21 Uhr abgestellten Auto zurückkehrte und auf dem Heimweg tankte, bemerkte er das der einlaufende Kraftstoff sofort wieder aus dem Tank herauslief. Als er nachschaute bemerkte er das Bohrloch und rief die Polizei. Die stellte später auf dem Pendlerparkplatz zwei weitere gleichartig beschädigte Autos fest. Weitere betroffene bereits weggefahrene Autos sind nicht ausgeschlossen. Wer hat Donnerstagabend bzw. in der Nacht zum Freitag verdächtige Beobachtungen auf dem Pendlerparkplatz gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Butzbach, Tel. 06033 70434630.

Petterweil – E-Bike gestohlen

Da es sich nur um ein kurzes Abstellen handelte, sicherte die Fahrerin ihr neues E-Bike mit dem fahrradeigenen Hinterradschloss. Als sie am Donnerstag, 24.August, um kurz vor 14 Uhr, nach wenigen Minuten zurückkehrte, war das Rad weg. Der Täter erbeutete in der Sauerbornstraße ein rotes Damenrad mit tiefem Einstieg. Das E-Bike von Riese & Müller Typ Nevo 4 GT Vario hat einen Wert von 5749 Euro. Wo ist ein solches Fahrrad seit Donnerstag, 24. August, 14 Uhr aufgetaucht? Wer kann Hinweise zum Standort des Fahrrads geben? Polizei Bad Vilbel, Tel. 06101 54600.

Bad Nauheim – Geldbörse lockte

Auf dem Krankenhausparkplatz am Chaumontplatz stahl ein Dieb eine im Auto liegende Geldbörse und erbeutete Kredit Karte, EC-Karte und ca. 150 Euro Bargeld. Wie der Dieb in den weißen Audi A 6 kam, steht derzeit nicht fest. Der Diebstahl war vermutlich am Montag, 21. August, gegen 20 Uhr. Wer hat zu dieser Zeit auf dem Krankenhausparkplatz verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Bad Nauheim, Tel. 06032 91810.

