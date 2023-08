Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Polizistin vereitelt Trickdiebstahl,

Oberursel, Rathausplatz, 24.08.2023, 11.45 Uhr,

(pl)Am Donnerstagvormittag hat eine Polizistin in Oberursel einen Trickdiebstahl vereitelt. Ein Trickdieb versuchte gegen 11.45 Uhr einem 80-jährigen Mann auf dem Rathausplatz in Oberursel mit der sogenannten „Wechselfalle“ eine größere Summe Bargeld abzuluchsen. Beim Trick mit der Wechselfalle täuschen die Täter vor, Geld wechseln zu wollen. Dabei wandern flinke Finger in die Geldbörsen der Opfer und anschließend sind die Geldscheine verschwunden. Im vorliegenden Fall hatte der Trickdieb bereits in die Geldbörse des Seniors gegriffen und die darin befindlichen Geldscheine ins Visier genommen. Bevor er sich jedoch die Scheine schnappen konnte, wurde er von einer hinzueilenden Polizeibeamtin der Polizeistation Oberursel auf frischer Tat ertappt und ergriff mit ein paar bis dahin erbeuteten Cent-Münzen die Flucht. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen verlief ohne Erfolg. Der Trickdieb wurde als etwa 30-40 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, kräftig, mit kurzen dunklen Haaren und einem gepflegten Erscheinungsbild beschrieben. Getragen habe er ein weißes Hemd, eine blaue Jeans, einen schwarzen Gürtel und schwarze Sneakers mit weißer Sohle. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Fahrzeuganhänger entwendet,

Usingen, Am Riedborn, Donnerstag, 24.08.08, 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr

(eh)In der Straße „Am Riedborn“ in Usingen entwendeten Diebe am Donnerstag zwischen 14.00 Uhr und 22.00 Uhr einen Pkw-Anhänger. An dem in einer Parkbucht abgestellten Hänger war zuletzt das Kennzeichen UT 7021 angebracht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen