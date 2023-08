Frau am Busbahnhof belästigt, Hofheim am Taunus, Alte Bleiche, Donnerstag, 24.08.2023, 08:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen wurde eine Frau in Hofheim von einem bislang unbekannten Mann belästigt. Die Polizei sucht in der Sache Zeuginnen und Zeugen. Den Angaben der 23 Jahre alten Geschädigten zufolge, sei sie am Busbahnhof in der Straße „Alte Beiche“ plötzlich von dem Mann im Vorbeilaufen an die Brust gefasst worden. Anschließend sei er kommentarlos weitergelaufen. Der Unbekannte soll 35 bis 40 Jahre alt, circa 180 cm bis 185 cm groß und von schlankem Körperbau gewesen sein. Er habe laut der Geschädigten eine „dunklere Hautfarbe“ sowie schwarze schulterlange Haare gehabt.

Hinweise zu der Tat oder dem Mann werden von der Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

Gescheiterter Wohnungseinbruch, Kriftel, Am Mühlbach, Festgestellt am Donnerstag, 24.08.23, 10.00 Uhr

(eh) In den vergangen Tagen versuchten Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus in der Straße „Am Mühlbach“ in Kriftel einzubrechen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über den Garten Zugang zu einer Terrassentür im Erdgeschoss. Hier versuchten sie mittels Hebelwerkzeug die Tür aufzuhebeln. Als dies misslang entfernten sie sich unerkannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500EUR. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Fahrraddieb erfolgreich, Flörsheim, Am Untertor, Mittwoch, 23.08.2023, 12.00

Main-Taunus: Die Polizei-News

Fahrraddieb erfolgreich, Flörsheim, Am Untertor, Mittwoch, 23.08.2023, 12.00 Uhr bis Donnerstag, 24.08.08, 09.30 Uhr

(eh) Von Mittwoch auf Donnerstag sind Fahrraddiebe in Flörsheim „Am Untertor“ fündig geworden. Hier stahlen sie das Pedelec eines 85-jährigen Flörsheimers. Dieser hatte das Fahrrad vorher auf dem Gehweg abgestellt und mit einem Rahmenschloss gesichert. Auf bislang unbekannte Art und Weise brachen die Täter das Schloss auf und entwendetet anschließend das Rad. Der Wert des Fahrrads beläuft sich auf circa 850EUR. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (06145) 5476 – 0 entgegen.

Diebstahl von Katalysator, Bad Soden, Sulzbacher Straße, Donnerstag, 24.08.08, 21.10 Uhr

(eh) Am Donnerstagabend entwendeten Langfinger den Katalysator eines geparkten PKW in der Sulzbacher Straße in Bad Soden. Die Täter bauten auf bislang nicht bekannte Art und Weise den Abgasreiniger des am Seitenrand geparkten VW Polo aus. Anschließend entkamen sie mit ihrem Diebesgut in Höhe von circa 400EUR unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06196) 9695 – 0 entgegen.

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt, Eschborn, Schwabacher Straße / Berliner Straße, Donnerstag, 24.08.2023, 09:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen wurde ein Radfahrer in Eschborn von einem Pkw erfasst und verletzt. Gegen 08:00 Uhr befuhr der 30 Jahre alte Fahrradfahrer die Schwalbacher Straße aus Richtung der Bahnstraße kommend. Zeitgleich bog eine 58 Jahre alte Mercedes-Fahrerin von der Berliner Straße in die Schwalbacher Straße ein, übersah hierbei ersten Ermittlungen zufolge den vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Zusammenprall verletzte sich der 30-Jährige, sodass er im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Am Mercedes und am Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von knapp 1.000 Euro.

Polizei lädt zu „Kaffeefahrt“ ein – roBUSTOUR gegen Straftaten, Mittwoch, 13.09.2023

(fm)Eigentlich sind Kaffeefahrten ja unseriös! Doch diese besondere Form der Kaffeefahrt ist anders und vor allem sicher!

Der Präventionsrat des Main-Taunus-Kreises, der Verein Bürger und Polizei MTK, die Taunus-Sparkasse, die Gemeinde Liederbach und die Polizeidirektion Main-Taunus möchten interessierte Seniorinnen und Senioren kriminalitätsresistenter machen – oder besser gesagt „roBUSTOUR gegen Kriminalität“.

Nach dem überaus erfolgreichen Start der Veranstaltung im Mai 2023 wird es am 13. September eine Neuauflage der „roBUSTOUR“ geben. Das neue Präventionskonzept startet mit einer Bustour durch Teile des Main-Taunus-Kreises.

Dabei wird der Kreishistoriker des Landratsamtes die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beispielsweise über Sehenswürdigkeiten des Landkreises informieren. Anschließend erwartet die Busreisenden keine Verkaufsshow mit Heizdecken oder Wundermitteln zu Wucherpreisen, sondern viele hilfreiche Informationen, wie man sich vor Kriminalität schützen kann – und das natürlich völlig kostenlos!

Und was wäre eine Kaffeefahrt ohne Kaffee und Kuchen? Während die Expertinnen und Experten von Polizei, Präventionsrat und Taunus Sparkasse in kurzen Vorträgen und Talkrunden über Betrugsmaschen informieren, erfolgt natürlich eine „Kaffee & Kuchen-Versorgung“.

Wie werde ich roBUSTOUR gegen Kriminalität?

Indem Sie Ihr Interesse bekunden! Dieses ist aufgrund der begrenzten Sitzplätze im Bus notwendig und erfolgt idealerweise per Mail bis zum 06.09.2023: Kaffeefahrt.ppwh@polizei.hessen.de (Bitte Namen, Telefonnummer sowie die Adresse angeben)

Die Interessierten werden am 07.09.2023 vom Organisationsteam final benachrichtigt, ob die Teilnahme in der Folgewoche bestätigt werden kann oder nicht. Abfahrt wird am Veranstaltungstag gegen Mittag in Liederbach sein. Genaue Informationen zu Ort und Zeit erhalten Interessierte mit der Teilnahmebestätigung am 07.09.2023. Die Veranstaltung ist selbstverständlich vollkommen kostenfrei.

Informationen zur Veranstaltung gibt es beim Präventionsteam der Polizeidirektion Main-Taunus: 06192 – 2079 231 (Polizeioberkommissar Jürgen Seewald) 06192 – 2079 230 (Polizeihauptkommissar Florian Meerheim) Oder bei den Schutzleuten vor Ort: https://k.polizei.hessen.de/1710707563

