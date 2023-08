Wiesbaden: Die Polizei-News

Meldung über mögliche bewaffnete Person löst Polizeieinsatz

aus, Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, 24.08.2023, 12.10 Uhr,

(pl)Die Mitteilung über eine möglicherweise mit einem Gewehr bewaffnete Person

hat am Donnerstagmittag in Mainz-Kostheim einen größeren Polizeieinsatz

ausgelöst. Ein Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei gegen 12.10 Uhr, dass im

Bereich der Hochheimer Straße ein Mann zu Fuß unterwegs sei, welcher einen

waffenähnlichen Gegenstand auf dem Rücken tragen würde. Aufgrund der Mitteilung

wurden unmittelbar Polizeikräfte vor Ort entsandt. Diese konnten schließlich im

Rahmen der Fahndungsmaßnahmen die beschriebene Person antreffen und

kontrollieren. Hierbei entpuppte sich die „Waffe“ letztendlich als ein über dem

Rücken getragener Regenschirm.

Angegriffen und mit Messer bedroht,

Wiesbaden, Paulinenstraße, Warmer Damm, 24.08.2023, 18.15 Uhr,

(pl)Ein 72-jähriger Mann wurde am Donnerstagabend in der der Parkanlage „Warmer

Damm“ von einem Unbekannten angegriffen und mit einem Messer bedroht. Der

Geschädigte und drei weitere Personen hielten sich gegen 18.15 Uhr im

südöstlichen Bereich der Parkanlage bei den Sitzbänken auf. Der spätere

Angreifer kam dann mit einer weiteren Person auf die Gruppe zu und sprach diese

in aggressiver Weise an. Als der 72-Jährige erwiderte, dass man sie in Ruhe

lassen solle, wurde er von dem Täter zu Boden gebracht, ins Gesicht geschlagen

und im weiteren Verlauf noch mit einem Messer bedroht. Der Begleiter des

Angreifers hielt sich währenddessen im Hintergrund. Der Täter wurde als ca.

23-24 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß mit dunklen kurzen Haaren beschrieben.

Getragen habe er einen schwarzen Pullover, eine lange schwarze Hose, graue

Schuhe und eine schwarze Bauchtasche. Der Begleiter sei etwa im selben Alter und

ca. 1,65 Meter groß gewesen. Er habe ein blaues T-Shirt und eine schwarze Hose

getragen. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2140 entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei

für die kommende Woche:

Dienstag: Bundesautobahn 3, Fahrtrichtung Frankfurt, zwischen TuR Medenbach und

Autobahnkreuz Wiesbaden

Donnerstag: Bundesautobahn 66, Fahrtrichtung Rüdesheim, Anschlussstelle Mainzer

Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Trickbetrügerinnen gesucht! – Öffentlichkeitsfahndung mit Aufzeichnungen der Videoschutzanlage

Wiesbaden – Trickbetrügerinnen gesucht! – Öffentlichkeitsfahndung mit

Aufzeichnungen der Videoschutzanlage, Wiesbaden, Eleonorenstraße, Montag,

05.12.2022, 11:30 Uhr

(kd)Nachdem im Dezember letzten Jahres eine 65-jährige Wiesbadenerin von zwei

Betrügerinnen um mehrere Tausend Euro gebracht wurde, wendet sich die

Wiesbadener Kriminalpolizei nun mit Aufzeichnungen der Videoschutzanlage an die

Öffentlichkeit. Die Tat ereignete sich am Montagvormittag, dem 05.12.2022.

Die Täterinnen hatten der Frau vorgetäuscht sie und ihre Familie „heilen“ zu

können. Nachdem sie die Wiesbadenerin dazu gebracht hatten mit Bargeld und

weiteren Gegenständen in die Innenstadt zu kommen, sollen die Betrügerinnen das

Geld bei einem angeblichen „Heilungsritual“ in der Eleonorenstraße entwendet

haben (siehe auch Pressemitteilung vom 12.12.2022). Die Täterinnen wurden bei

ihrem vorherigen gemeinsamen Gang mit der Geschädigten durch die Innenstadt von

der Videoschutzanlage aufgezeichnet.

Da bisherige Ermittlungen nicht auf die Spur der Täterinnen führte, wurde durch

die Wiesbadener Staatsanwaltschaft ein Beschluss zur Veröffentlichung der

Aufzeichnungen beim Amtsgericht erwirkt. Die von den Kameras erfassten Frauen

sahen wie folgt aus: Die „Heilerin“ ist ca. 1,45 bis 1,50 Meter groß, von

dicklicher Statur und hatte ein Muttermal im Gesicht linksseitig über der Lippe.

Sie hatte braun gefärbte Augenbrauen und trug einen beigen Mantel, eine schwarze

Hose sowie eine graue dünne Mütze auf dem Kopf. Die Mittäterin war circa 1,55

bis 1,60 Meter groß, schätzungsweise 50-60 Jahre alt und von schmaler Statur.

Sie trug einen langen schwarzen Mantel, eine schwarze Hose, schwarze Stiefel,

einen lachsfarbenen Schal sowie ein graues Stirnband. Wer die Personen auf den

Bildern wiedererkennt oder Angaben zu deren Aufenthaltsort machen kann, wird

gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei (K23/24) unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen. Informationen und Hinweise

können auch per E-Mail an K23/24.RKI-Wiesbaden.PPWH@polizei.hessen.de gesandt

werden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Polizei nimmt Mann nach Bedrohung fest,

Oestrich-Winkel, Mittelheim, Bahnhof, Donnerstag, 24.08.2023, 14:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag bedrohte ein Mann am Bahnhof von Mittelheim zwei

Frauen mit einem Luftgewehr und wurde anschließend von der Polizei festgenommen.

Gegen 14:30 Uhr wurde die Polizei über die Bedrohung in Kenntnis gesetzt,

woraufhin mehrere uniformierte und zivile Streifen nach Mittelheim eilten. Vor

Ort gelang es den Beamten nach kurzer Verfolgung den 35-jährigen wohnsitzlosen

Mann in der Jahnstraße unter Einsatz von Pfefferspray festzunehmen. Die Beamten

fanden vor Ort auch das nicht geladene Luftgewehr und stellten dieses sicher. Im

Anschluss wurde der 35-Jährige auf richterliche Anordnung in das

Polizeigewahrsam nach Wiesbaden gebracht. Für die Dauer des Einsatzes wurde der

angrenzende Bahnverkehr gesperrt. Die beiden vom Mann bedrohten Frauen blieben

unverletzt.

Motorroller gestohlen, Eltville am Rhein, Wörthstraße, Freitag, 25.08.2023,

02:00 Uhr bis 05:50 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag haben Rollerdiebe in Eltville Beute gemacht.

Zwischen 02:00 Uhr und 05:50 Uhr stahlen die Unbekannten einen in der

Wörthstraße abgestellten, blau/ schwarzen Motorroller der Marke Peugeot. Zuletzt

war der Roller im Wert von circa 1.300 Euro mit dem Kennzeichen „707 RGS“

versehen gewesen.

Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0

entgegen.

Verlorene Ladung verursacht Unfall, B 54, zwischen Bad Schwalbach / Bad

Schwalbach-Adolfseck, Donnerstag, 24.08.2023, 23:55 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch wurde ein Fahrzeug durch auf der Bundesstraße 54

bei Bad Schwalbach verlorene Ladung beschädigt. Kurz vor Mitternacht befuhr ein

Bad Schwalbacher die B 54 von Bad Schwalbach in Richtung Adolfseck und fuhr

hierbei mit seinem VW Passat über auf der Straße verlorenen Bauschutt in Form

eines Backsteins. Hierdurch wurde der VW beschädigt. Die Polizei sucht nun

Zeuginnen und Zeugen, die beobachtet haben, wie ein Lkw oder Transporter um kurz

vor Mitternacht auf der B 54 Ladung verloren hat. Hinweise werden von der

Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

entgegengenommen.

Transporter bei Unfallflucht beschädigt, Idstein, Am Wörtzgarten, Donnerstag,

24.08.2023, 01:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Donnerstags wurde ein in Idstein geparktes Fahrzeug nach einem

Unfall beschädigt zurückgelassen. Zwischen 01:00 Uhr und 15:00 Uhr parkte ein

gewerblich genutzter Mercedes Sprinter am Fahrbahnrand der Straße „Am

Wörtzgarten“. In diesem Zeitraum fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug an dem

Mercedes vorbei und beschädigte diesen an der hinteren linken Fahrzeugseite.

Ohne dem rund 2.000 Euro teuren Schaden Beachtung zu schenken, flüchtete der

Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin vom Unfallort. Die Polizeistation

Idstein erbittet Hinweise zur Unfallflucht unter der Telefonnummer (06126)

9394-0.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im

Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.