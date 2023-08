Bergstrasse

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim/Bergstrasse – Am Dienstag, den 22.08.2023 zwischen 10.00 Uhr

und 12.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer, einen in der

Tuchbleichstraße in Heppenheim abgestellten schwarzen VW Polo und flüchtete

anschließend von der Unfallstelle. An dem VW Polo wurde der Außenspiegel

beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 350 Euro geschätzt. Zeugen, welche

Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der

Rufnummer 06252/7060 mit der Polizeistation Heppenheim in Verbindung zu setzen.

Heppenheim/Bensheim/Lampertheim: Aktionstag – Polizei lädt Interessierte zu Fahrradregistrierungen ein

Heppenheim/Bensheim/Lampertheim – Um das Fahrrad bestmöglich vor Diebstahl

zu schützen, bietet die Polizeidirektion Bergstraße am Samstag, 16. September

2023, in der Zeit von 10.00 bis 14.00 Uhr, einen Aktionstag an. In Heppenheim,

Bensheim und Lampertheim gibt es Termine für das Serviceangebot „Die

Fahrradregistrierung“.

Für den Termin bei der Polizeistation in Heppenheim, Weiherhausstraße 21, können

Sie sich zu den üblichen Bürozeiten unter den Rufnummern 06252/706-307 oder

706-308 anmelden.

Für den Termin bei der Polizeistation Bensheim, Wilhelmstraße 52, können Sie

sich zu den üblichen Bürozeiten unter der Rufnummer 06251/8468-650 anmelden.

Für den Termin bei der Polizei in Lampertheim, Florianstraße 2, ist keine

Anmeldung erforderlich.

Was genau ist die Fahrradregistrierung? Bei der Fahrradregistrierung werden die

Rahmennummer und weitere vorhandene Individualnummern des Fahrrads in einer

polizeilichen Datenbank hinterlegt. Zusätzlich werden wichtige Merkmale Ihres

Fahrrads, wie Hersteller und Modell, dort vermerkt. Im Anschluss bekommt jeder

Fahrradbesitzer einen Aufkleber, welcher Kriminellen signalisiert, von dem

registrierten Rad besser die Finger zu lassen. Gestohlene, gefundene oder

kontrollierte Fahrräder können durch die zentrale Registrierung schnell

zugeordnet werden. Jedes Rad kann polizeilich registriert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://ppsh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Fahrradcodierung-und-Fahrradregistrierung/

Bensheim: Cabriodach zerschnitten/Wer hat etwas bemerkt?

Bensheim – Das Cabriodach eines BMW wurde am Donnerstag (24.08.) im

Wingertsweg von einem Unbekannten zerschnitten. Die Beschädigung für 2000 Euro

wurde nach ersten Ermittlungen um kurz nach 18.00 Uhr begangen. Gestohlen wurde

nichts. Zeugen beobachteten den Täter bei der Flucht. Er ist etwa 25 Jahre alt,

schlank und hat möglicherweise einen dunklen Bart an Kinn und Hals. Der

Flüchtige trug eine dunkle Basecap mit Schriftzug, ein dunkelblaues T-Shirt,

unten leicht hochgekrempelte Jeans, weiß halbhohe Sneaker mit schwarzem Emblem

und schwarzen Schnürsenkeln.

Die Polizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) sucht in diesem Zusammenhang

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Beamten sind unter der

Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

Viernheim: Auto aufgebrochen/Zeugen gesucht

Viernheim – Ein weißer Porsche, der auf dem Parkplatz des alten Friedhofs

in der Lorscher Straße abgestellt war, ist am Donnerstag (24.08.), in der Zeit

zwischen 11.00 und 13.00 Uhr, von Kriminellen aufgebrochen und nach

Wertgegenständen durchsucht worden. Nachdem sich die Täter Zugang zum Innenraum

verschafft hatten, ließen sie eine Handtasche samt Inhalt mitgehen.

Die Kripo in Heppenheim (K 21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem

Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Alles Sachdienliche wird

an die Beamten, erreichbar unter der Rufnummer 06252/7060, erbeten.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Groß-Umstadt: Durst verspürt? / Schaufenster eingeschlagen und Wein erbeutet

Groß-Umstadt – Auf flüssige Waren eines Lebensmittelhandels in der

Georg-August-Zinn-Straße hatten es bislang Unbekannte in der Zeit zwischen

Donnerstagabend (24.8.) und Freitagmorgen (25.8.) abgesehen.

Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die offenbar durstigen Kriminellen die

Schaufensterscheibe des Ladens ein und erbeuteten unter anderem zwei Flaschen

Wein. Im Anschluss suchten sie das Weite. Wie hoch der Schaden insgesamt ist,

muss noch geprüft werden.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat

sachdienliche Beobachtungen gemacht oder verdächtige Geräusche wahrgenommen?

Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der

Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Dieburg: Weißer Nissan im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Dieburg – Ein weißer Nissan, der im Schloßgartenweg abgestellt war, geriet

in das Visier Krimineller. Zwischen Mittwochabend (23.8.) und Donnerstagmorgen

(24.8.) entwendeten bislang Unbekannte aus dem Wagen eine Geldbörse und eine

Sonnenbrille. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Insgesamt werden die

Schäden auf über 200 Euro geschätzt. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird

gebeten, sich beim Kommissariat 41 in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0

zu melden.

Die Polizei rät erneut: Bieten Sie Kriminellen keine Tatmöglichkeiten und lassen

Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug liegen!

Gross-Gerau

Ginsheim: Türöffnungswerkzeug bei Feuerwehr gestohlen/Polizei ermittelt

Einen Bolzenschneider und einen Koffer mit Türöffnungswerkzeug hatten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (24.8.), in der Zeit zwischen etwa 1.00 und 2.00 Uhr, im Visier. Hierzu brachen sie eine Tür zur Fahrzeughalle auf dem Feuerwehrgelände in der Sankt-Florian-Straße auf und ließen die Gegenstände dort anschließend mitgehen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06144/9666-0 bei der Polizei in Bischofsheim zu melden.

Geparktes Fahrzeug angefahren, Zeugen gesucht

Crumstadt, Schwimmbad

Im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr wurde gestern (24.08.) auf dem Parkplatz „Schwimmbad“ ein geparkter schwarzer Mercedes Kombi angefahren.

Der Verursacher flüchtete anschließend.

Wer kann Hinweise zu dem Verursacher geben.

Hinweise bitte an die Polizei Gernsheim, Tel.: 06258-93430 (Unfallflucht-Ermittlung)

Groß-Gerau/Mörfelden-Walldorf: Alkohol und Drogen am Steuer/Polizei kontrolliert

„Alkohol und Drogen am Steuer“ waren im Fokus von Verkehrskontrollen, die am Donnerstag (24.08.), in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und Mitternacht, auf der Bundesstraße 486 am Mönchbruch bei Mörfelden-Walldorf und der Bundesstraße 44 am Falltorhaus bei Groß-Gerau von der Polizei durchgeführt wurden.

Im Ergebnis wurden fünf Strafanzeigen wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkohol oder Drogen gefertigt. Drei Fahrer reagierten bei Tests positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis, bei zwei weiteren Verkehrsteilnehmern wurden Alkoholwerte von rund 0,5 und 0,8 Promille gemessen. Vier weitere Autofahrer konnten den Beamten keine Führerschein vorlegen und müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Ein Wagenlenker transportierte zudem ein 6 Monate altes Kind ohne jegliche Sicherung. Ihn erwarten nun ein Bußgeld und Punkte in Flensburg.

„Wer sich betrunken oder unter Drogeneinfluss hinters Lenkrad setzt, bringt sich und vor allem andere leichtfertig in Gefahr“, so der Appell der Ordnungshüter.

Groß-Gerau: Kreis unterstützt Präventionskampagne „Brich Dein Schweigen“ – Infobanner in Sporthallen

Der Kreis Groß-Gerau unterstützt die Kampagne „Brich Dein Schweigen“ des Polizeipräsidiums Südhessen: „Wir wollen mit den Bannern, die in über 30 Sporthallen bei uns aufgehängt werden, erneut auf Brich Dein Schweigen aufmerksam machen. Sexualisierte Gewalt darf kein Tabuthema sein. Nur wenn wir alle genau hinschauen und wenn den Opfern Hilfen angeboten werden, können diese schrecklichen Übergriffe, kann der Missbrauch eingedämmt werden“, sagte Landrat Thomas Will beim Ortstermin in der Kreissporthalle 2 in Groß-Gerau.

Untersuchungen zeigen, dass jedes vierte bis fünfte Mädchen und jeder neunte bis zwölfte Junge bis zum 18. Lebensjahr Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt machen – auch weil dieses Kriminalitätsphänomen vor keiner gesellschaftlichen Schicht haltmacht. Die Dunkelziffer in diesem Deliktsfeld wird außerdem als sehr hoch eingeschätzt. Auch wenn bei manchen Opfern in Einzelfällen Hinweise wie Verletzungsbilder vorhanden sein können, fehlen diese bei anderen gänzlich. Auch das Verhalten der Opfer sexueller Gewalt entspricht keinem vorhersehbaren Muster.

Der Kampf gegen Kindesmissbrauch hat in der Region Südhessen höchste Priorität. Aus diesem Grund starteten der Verein Bürger und Polizei Bergstraße e. V., Rotary Clubs der Region sowie das Polizeipräsidium Südhessen, unterstützt von zahlreichen Hilfsorganisationen und unterschiedlichen gesellschaftlichen Kräften, bereits im Frühjahr 2022 die Kampagne. Diese stellt nicht nur eine hervorragende Ergänzung zu den bereits bestehenden Aktivitäten zu dieser Thematik in Hessen dar, sondern wird mittlerweile in ganz Hessen verbreitet.

Die bisherige Bilanz der Bemühungen kann sich sehen lassen: ob Social-Media-Kampagne, die wirksame Platzierung eines begleitenden Kinospots im Vorprogramm in südhessischen Kinos oder die mehr als 15.000 bei Präventionsveranstaltungen erreichten Schüler*innen sowie deren Eltern und Lehrkräfte. Weitere Aktionen wie das Verteilen von Infopaketen an über 1300 Hausarztpraxen, ein in Schulen vorgeführter Dokumentarfilm mit anschließender Expertendiskussion oder Infoabende mit der hessischen Sportjugend tragen dazu bei, die Informationen und die damit verbundenen Hilfsangebote noch bekannter zu machen.

Zu den Zielen der Kampagne „Brich Dein Schweigen – Hinter jedem Missbrauch steckt ein Gesicht“ zählen die gesellschaftliche Enttabuisierung des Themas, die Früherkennung, der Abbau von Hemmschwellen auf dem Weg zur Beratung, das Bekanntmachen und Erweitern von Hilfsangeboten sowie die Verunsicherung und Identifizierung von Tätern und Täterinnen. Der Kreis Groß-Gerau schließt sich diesen Zielen voller Überzeugung an.

Nun wurden in allen Sporthallen des Kreises Groß-Gerau Informationsbanner zur Kampagne aufgehängt, um für das Thema zu sensibilisieren. Zuvor wurde im Jahr 2022 bereits mit einer Plakatkampagne im Kreis auf die Kampagne aufmerksam gemacht. Dieter Rein, Leiter der Abteilung Einsatz beim Polizeipräsidium Südhessen, verdeutlicht die Relevanz der Kampagne: „Ich freue mich sehr über die vielfältige Unterstützung der Präventionskampagne durch den Kreis Groß-Gerau und bedanke mich hierfür bei Landrat Thomas Will und allen Verantwortlichen. Mit der Anbringung der Informationsbanner in den Sporthallen leistet der Kreis nun einen weiteren wichtigen Beitrag, um die Kampagne noch bekannter zu machen.“

Raunheim: Polizei lädt im Rahmen der Veranstaltung „Tag der Vereine“ zur Fahrradcodierung ein/Anmeldung notwendig

Im Rahmen der Veranstaltung „Tag der Vereine“ bietet die Polizei allen interessierten Fahrradfahrern und Fahrradfahrerinnen am Samstag (09.09..) eine kostenlose Fahrradcodierung an. Die Aktion findet zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dem Rathausplatz statt.

Damit Wartezeiten vermieden werden, ist eine Voranmeldung erforderlich. Eine Terminvereinbarung ist von Montag bis Freitag zu den üblichen Bürozeiten unter der Rufnummer 06142/696-569 oder 696-519 möglich. Anmeldungen können auch per Mail über: svo-ruesselsheim-pst.ppsh@polizei.hessen.de erfolgen

Für einen reibungslosen Ablauf am Tag der Codierung bitten wir alle Teilnehmenden einen Eigentumsnachweis, ein Ausweisdokument und für alle, die mit einem E-Bike erscheinen, den Schlüssel nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind grundsätzlich nicht geeignet.

Odenwaldkreis

Oberzent-Hetzbach: Lenkrad und Airbag aus Auto ausgebaut

In der Nacht zum Donnerstag (24.08.) haben sich Kriminelle in der Erbacher Straße an einem BMW zu schaffen gemacht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter Zugang in den Innenraum und bauten das Lenkrad sowie den Airbag aus. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Dieben geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530 in Verbindung zu setzen.

Erbach: Reifen an zwei Autos zerstochen/Zeugen gesucht

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag (24.08.) mehrere Reifen eines an der Ecke Hauptstraße/Gartenweg geparkten blauen Fiats sowie eines im Spitzgartenweg abgestellten weißen Peugeot zerstochen.

Die Polizeistation Höchst ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer 06163/9410 Hinweise von Zeugen entgegen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben.