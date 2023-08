83-Jähriger unter einem Vorwand in Wohnung gelockt und bestohlen – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Als am Donnerstag, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 15 Uhr, ein 83-jähriger Mann im Stadtteil Seckenheim entlanglief, wurde er von 2 unbekannten Männern aus einem Fahrzeug heraus angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Hierbei erkundigten sich die Männer, ob der 83-Jährige Goldbarren, Bargeld sowie Papiere für mehrere Tage bei sich aufbewahren könne.

Der 83-Jährige stimmte zu und führte die unbekannten Täter in dessen Wohnung in den

Bellinger Weg. Dort zeigte er den Besuchern einen Tresor im Schlafzimmer. Vermutlich um Platz für das Aufzubewahrende zu schaffen, nahm er aus dem Tresor heraus mehrere Kuverts und legte sie auf sein Bett. In diesen befand sich ein Bargeldbetrag im hohen 4-stelligen Bereich.

Während einer der Täter den 83-Jährigen unter einem Vorwand aus dem Zimmer führte, nahm unterdessen der andere Unbekannte sämtliche Kuverts an sich. Anschließend begaben sich die

Männer zu ihrem Fahrzeug und fuhren in unbekannte Richtung davon. Als der 83-Jährige zurück in sein Schlafzimmer kehrte, stellte er das Fehlen der Kuverts fest.

Täterbeschreibung:

25-30 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, kräftige Körperstatur, südeuropäisches Erscheinungsbild, kurze dunkle Haare, mit dunklen Hosen bekleidet. Einer der Männer (Beifahrer) trug ein weißes Hemd.

Bei dem Fahrzeug der Täter handelte es sich um eine dunkelfarbene Limousine der

Marke BMW.

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 0621 /174-4444 zu melden.

Diebstahl aus Transporter

Mannheim (ots) – Am Donnerstag 24.08.2023 gegen 14:30 Uhr, stellte ein Paketauslieferer

seinen Transporter in der Seckenheimer Straße in Höhe einer Tankstelle ab, um Pakete auszuliefern. Als der 44-Jährige wieder zu seinem Transporter kam, stellte er eine männliche Person fest, welche sich unberechtigt am Fahrzeug befand und weg lief als er den 44-Jährigen sah.

Der 44-Jährige schaute sofort in seinen Transporter und stellte fest, dass sein Handy der Marke Samsung gestohlen wurde. Er verfolgte daraufhin den zuvor am Fahrzeug gesehenen Tatverdächtigen und fordert ihn auf, ihm das Diebesgut wieder auszuhändigen.

Der Täter seinerseits, griff daraufhin in seinen Rucksack, holte ein Pfefferspray heraus und sprühte es dem Geschädigten ins Gesicht. Anschließend flüchtete er auf der Seckenheimer Straße in Richtung Innenstadt.

Täterbeschreibung:

orientalischer Phänotyp, bekleidet mit weißem/grauen T-Shirt und einer blauen/grünen kurzen Hose.

Die Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos. Der Geschädigte wurde leicht verletzt, der Wert des Mobiltelefons beläuft sich auf einen niedrigen 3-stelligen Bereich.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die Hinweise zu dem Täter oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Aquaplaning führt zu Unfällen

Mannheim, Sinsheim (ots) – Starker Gewitterregen, regennasse Fahrbahn und eine an die Witterungsverhältnisse nicht angepasste Geschwindigkeit führten am Donnerstag 24.08.2023 gegen 19.30 Uhr dazu, dass sich ein 46-jähriger BMW-Fahrer auf der BAB 6 zwischen den Autobahnkreuzen Mannheim und Viernheim mit seinem PKW entgegen der Fahrtrichtung in der Leitplanke wiederfand. Zuvor war er aufgrund Aquaplanings ins Schleudern geraten.

Der Verkehr musste kurz durch die Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes Mannheim angehalten werden, um das Auto wieder in die richtige Richtung zu rangieren. An dem BMW entstand ein

Sachschaden von mehreren tausend Euro.

In Sinsheim wurden einem 28-jährigen Rollerfahrer die Witterungsverhältnisse in Verbindung mit seiner Geschwindigkeit ebenfalls zum Verhängnis. Er befuhr am Donnerstag 24.08.2023 gegen 20.00 Uhr, die Schwarzwaldstraße von Weiler in Richtung Sinsheim. Kurz vor einem dortigen Kreisverkehr geriet er aufgrund der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und

kollidierte mit einem Verkehrszeichen an der Verkehrsinsel. Der Rollerfahrer stürzte in der Folge und wurde leicht verletzt. Nach erfolgter Unfallaufnahme begab er sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Am Roller entstand ein Sachschaden von geschätzt 1.000 Euro.