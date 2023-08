Auto rammt Linienbus

Wiesloch (ots) – Am Donnerstag kam es um 18 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Linienbus, der in Richtung Walldorf unterwegs war, und einem Audi. Der Unfall ereignete sich kurz nachdem der Bus in den Kreisverkehr der Walldorfer Straße eingefahren war. Plötzlich nahm der dort Verkehrsbedingt wartende Audi Fahrt auf und kollidierte mit der Seite des Busses.

Am Auto lösten beide Airbags aus. Auf Grund der Schwere der Beschädigungen musste es

abgeschleppt werden. Auch der Bus wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die genaue Schadenshöhe ist aber bislang noch nicht bekannt. Da der Bus bis auf den Fahrer leer war, kamen keine Fahrgäste zu Schaden.

Als die Polizei eintraf, machte der 20-jährige Fahrer einen verwirrten und desorientierten Eindruck. Ein Atemtest ergab keine Hinweise auf einen Alkoholkonsum. Er wurde zur weiteren

medizinischen Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Die genaue Unfallursache und die Hintergründe, die zu dem derangierten Zustand sowie dem plötzlichen Start des 20-Jährigen Fahrers führten, sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zu geringer Abstand verursacht hohe Sachschäden

Sandhausen, St. Leon-Rot (ots) – Der Fahrer eines VW-Transporters konnte am Donnerstag 24.08.2023 gegen 10.00 Uhr auf der BAB 5, zwischen der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch und der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen, nicht mehr rechtzeitig bremsen, als der Verkehr stark stockte und der Mercedes vor ihm Verkehrs bedingt seine Geschwindigkeit deutlich reduzieren musste.

Der VW versuchte noch nach links auszuweichen, kollidierte hierbei jedoch mit der mittleren Leitplanke und anschließend mit dem Heck des Mercedes. Glücklicherweise wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt. Der Sachschaden wird aktuell auf einen mittleren 5-stelligen Bereich beziffert.

Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Donnerstagnacht befuhren gegen Mitternacht ein 60-Jähriger und ein 26-Jähriger jeweils mit ihrem Mercedes die BAB 5 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Kronau. Aufgrund einer dortigen Baustelle musste der 60-Jährige Mercedesfahrer abbremsen.

Der 26-Jährige erkannte die Situation aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit zu spät und fuhr in Folge dessen auf dessen Heck auf.

Die Unfallbeteiligten wurden durch den Zusammenstoß beide leicht verletzt. Die beiden Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Handbremse nicht angezogen – Paketlieferwagen rollt gegen Hauswand

Brühl (ots) – Am Donnerstag gegen 13:25 Uhr sicherte ein 25-jähriger Paketzusteller nach dem Parkvorgang in der Schwetzinger Straße sein Fahrzeug nicht ausreichend gegen ein Wegrollen, sodass es in der Folge losrollte und mit der Hauswand sowie dem Eingangstor eines Wohnanwesen kollidierte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Die Schadenshöhe am Haus ist zum Berichtszeitpunkt noch unbekannt.

Der Polizeiposten Brühl hat die Ermittlungen aufgenommen.

Abgelenkt und in Gegenfahrbahn geraten – Unfallverursacher flüchtet – Zeugenaufruf!

Sinsheim (ots) – Am Donnerstag um 12:50 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Straße „Zum Gänsgarten“ in Richtung Wiesenstraße entlang. Aufgrund Unachtsamkeit lenkte der Unbekannte in den Gegenverkehr, weshalb ein entgegenkommender 57-jähriger Fahrer gezwungen war, mit seiner Sattelzugmaschine nach rechts auf den Bürgersteig ausweichen.

Der 57-Jährige verhinderte so einen Zusammenstoß mit dem Autofahrer, konnte jedoch eine

Kollision mit einem Lichtmast nicht mehr vermeiden. Der Unbekannte flüchtete von der Unfallstelle. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen 4-stelligen Betrag geschätzt.

Täterbeschreibung:

männlich, das Alter wird auf Mitte 20 geschätzt. Er fuhr einen weißen Kastenwagen.

Aufgrund der Frequentierung der Straße zum Unfallzeitpunkt konnte der Unfall durch Zeugen beobachtet werden. Bei einem Zeugen soll es sich um einen Fahrer eines blauen Lkw gehandelt haben. Bei einem weiteren Zeugen soll es sich um einen männlichen Fahrer eines schwarzen BMW gehandelt haben, die

aber beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort waren.

Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, insbesondere diejenigen, die das Geschehen beobachten konnten, Hinweise zum Fahrer sowie zum Fahrzeug geben können, sich unter der Tel.: 07261/690-0 zu melden.