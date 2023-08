A65: LKW fliegt aus der Kurve

Wörth (ots) – Zu schnell war am Donnerstag gegen 16:45h ein LKW auf der A65 in einer Abfahrt unterwegs. Der 31-jährige Fahrer aus Polen war in Richtung Karlsruhe unterwegs und wollte von der A65 auf die B9 abfahren. Im Kurvenbereich verlor er jedoch aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Er überfuhr ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten und kam in der Grünfläche letztendlich zum Stehen. Der LKW musste abgeschleppt werden. Während der Bergungsarbeiten war die Ausfahrt gesperrt. Der Fahrer wurde gebührenpflichtig verwarnt.

Bombenfund

Leimersheim (ots) – Am Donnerstag 24.08.2023 um 18 Uhr wurde zwischen der Kiesgrube in Leimersheim und der L549 vor Neupotz eine amerikanische 15-kg Phosphorbombe aufgefunden. Die Örtlichkeit wurde durch die Polizei bis zur Bergung weiträumig abgesperrt.

Die Bergung durch den Kampfmittelräumdienst verlief ohne Probleme.

PKW-Aufbruch

Rülzheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlug in der Leibnizstraße in Rülzheim eine bislang unbekannte Täterschaft die hintere Scheibe auf der Fahrerseite eines geparkten PKW ein. Es wurde eine Tasche von der Rückbank entwendet. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Erst gestern berichteten wir über einen PKW-Aufbruch im Ahornweg in Rülzheim. Die Polizei rät dringend davon ab, Wertgegenstände oder Taschen in PKW zu belassen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder unter E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.