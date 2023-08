Einsatzkräfte beenden unzulässige Nutzung von Bestuhlung im Freien

Ludwigshafen-Mitte – Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat in der Nacht von Samstag 19.08. auf Sonntag 20.08.2023 bei 2 Lokalen in Mitte, Verstöße wegen unzulässiger Nutzung des jeweiligen Außenbereichs geahndet. Zunächst hatte Samstagnacht gegen 22.15 Uhr ein Anwohner den KVD darauf hingewiesen, dass im Außenbereich einer Gaststätte nach 22 Uhr noch Gäste bewirtet würden.

Die Einsatzkräfte forderten den Betreiber vor Ort auf, die Gäste im Innenbereich zu bewirten und zu dieser Uhrzeit nicht mehr die Außenbestuhlung des Lokals zu nutzen.

An anderer Stelle sahen die Einsatzkräfte einige Stunden später, dass vor einer Gaststätte gegen 04 Uhr ebenfalls noch Personen im Außenbereich des Lokals saßen. Mit dem 27-jährigen Verantwortlichen führte der KVD ein Informationsgespräch und forderte ihn auf, außen keine Gäste mehr zu bewirten.

Der Bereich Öffentliche Ordnung erinnert anlässlich dieser Verstöße daran, dass in Ludwigshafen alle Außenbereiche von Gaststätten grundsätzlich nur bis 22 Uhr betrieben werden dürfen.

Fahrkartenkontrolleure angegriffen

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Donnerstagnachmittag 24.08.2023, stellten Kontrolleure in einer Straßenbahn am Hans-Warsch-Platz einen 34-jährigen Fahrgast ohne gültigen Fahrschein fest. Der Mann flüchtete vor den Fahrkartenkontrolleuren. Diese konnten ihn einholen und festhalten.

Der 34-Jährige schlug einen Kontrolleur und kratzte einen weiteren. Beide wurden leicht verletzt.

Gegenüber den alarmierten Polizeikräften erhob der 34-Jährige den Vorwurf, dass die Fahrkartenkontrolleure unnötig grob mit ihm umgegangen seien und ihn auch verletzt haben. Der 34-Jährige muss sich wegen Erschleichen von Leistungen und Körperverletzung verantworten. Gegen die beiden Fahrkartenkontrolleure wurde ebenfalls eine Strafanzeige wegen Körperverletzung erfasst.

In zwei Wohnungen eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 24.08.2023, hat die Kriminalpolizei zwei Einbrüche in Wohnungen aufgenommen.

In der Zeit vom 17.08. bis zum 24.08.2023 brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Halberstraße ein. Die genaue Schadenshöhe und ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Am 24.08.2023, zwischen 14:30 Uhr und 22:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Rheingönheimer Straße ein und stahlen einen Fernseher. Der Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Haben Sie etwas in der Halbergstaße oder in der Rheingönheimer Straße beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 24.08.2023 gegen 11:30 Uhr, kollidierte ein 61-jähriger Autofahrer in der Saarlandstraße mit einer Straßenbahn. Der Autofahrer bog trotz geradeaus vorgeschriebener Fahrtrichtung nach links ab und stieß mit der geradeausfahrenden Straßenbahn zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7.500 Euro.

Betrügerische Anrufe

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag wurden der Polizei Ludwigshafen wieder zwei betrügerische Anrufe gemeldet. Gegen 14:30 Uhr erhielt ein 87-Jähriger einen Anruf von einem vermeintlichen Kriminalbeamten. Der Anrufer schilderte dem Senior, dass er bei einer Durchsuchung einen Zettel mit dessen Wohnanschrift und dem Hinweis auf Wertsachen aufgefunden habe.

Dies müsse der Kriminalbeamte nun überprüfen. Um den Angerufenen zu überzeugen wurde er angeblich an den Notruf 110 weitergeleitet.

Der 87-Jährige schöpfte Verdacht und beendete das Gespräch.

Auch ein 76-Jähriger erhielt gegen 15:45 Uhr einen Anruf von einem falschen Polizisten. Unter dem Vorwand, dass der Name des 76-Jährigen auf einer Liste von Enkeltrick-Betrügern stehen würde, sollte der Senior zu Hause abgeholt werden. Der Angerufene fiel nicht auf die Masche herein und verständigte die echte Polizei.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 24.08.2023 kam es gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kärtnerstraße. Ein 66-jähriger Autofahrer stieß beim Einparken gegen einen 60-jährigen Radfahrer, der an dem einparkenden Auto vorbeifuhr. Der Fahrradfahrer stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Zudem entstand ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro.