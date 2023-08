Unfall mit zwei verletzten Beteiligten

Böhl-Iggelheim (ots) – Am heutigen Morgen, gegen 07:25 Uhr, fuhr ein 46-jähriger PKW-Fahrer die L528 von Böhl-Iggelheim in Richtung Meckenheim. Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs kam der Fahrer auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden 62-jährigen PKW-Fahrer zusammen.

Der 62-Jährige wurde im PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden, der 46-Jährige konnte sich eigenständig aus seinem PKW befreien. Beide Beteiligte wurden mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 30.000 Euro. Für die Unfallaufnahme wurden mittels einer Drohne der Feuerwehr Lichtbilder gefertigt. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden vollgesperrt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Anrufer meldet gestürzten Rollerfahrer

Mutterstadt (ots) – Am Donnerstag 24.08.2023 gegen 22:00 Uhr, teilte ein Anrufer einen gestürzten Leichtkraftradfahrer in der Waldstraße mit. Vor Ort konnte der 23-jährige Fahrer angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Der 23-Jährige stritt ab, das Leichtkraftrad gefahren zu haben.

Dies konnte durch die Angaben des Zeugen widerlegt werden. Weiterhin wurde festgestellt, dass das angebrachte Kennzeichen (TÜV 1987) bereits entstempelt und nicht für das Leichtkraftrad ausgegeben war. Nach den Angaben des 23-Jährigen habe er das entstempelte Kennzeichen in der Vergangenheit von seinem Großvater erhalten. Aufgrund der Alkoholisierung erfolgte eine Blutentnahme.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und das Kennzeichen sichergestellt. Der 23-Jährige verletzte sich leicht. Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr und Kennzeichenmissbrauch wurden eingeleitet. Weiterhin laufen zu der Herkunft des Leichtkraftrades Ermittlungen.

Einbruch in Gaststätte

Maxdorf (ots) – Am 25.08.2023 gegen 03.00 Uhr, wurde durch einen Zeugen ein Einbruch in eine Gaststätte am Schillerplatz gemeldet. Vor Ort konnte durch die eingesetzte Streife festgestellt werden, dass bislang unbekannte Täter die Hintertür zur Gaststätte aufbrachen und so ins Innere gelangten. Dort wurden mehrere Geldspielautomaten aufgebrochen. Zur Schadenshöhe kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.