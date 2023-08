Falscher Notruf führt zu Feuereinsatz

Annweiler (ots) – Am Donnerstag 24.08.2023 ging gegen 20:30 Uhr, bei der integrierten Rettungsleitstelle über die Notruf-App nora ein Hinweis über einen Gasaustritt in einem Wohnhaus in Annweiler ein. Der vermeintliche Bewohner sitze im Rollstuhl und könne sich nicht selbstständig in Sicherheit bringen. Die alarmierte Feuerwehr öffnete die Haustür, um den Mann aus der Gefahrenlage zu befreien.

Im Haus konnte jedoch niemand angetroffen werden. Auch ergaben sich keine Hinweise auf einen Gasaustritt oder eine sonstige Gefahrenlage. Der Hauseigentümer konnte im Nachgang telefonisch im Urlaub erreicht werden.

Die Polizeiinspektion Landau hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen eingeleitet. Die Feststellung der Identität des Täters ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die missbräuchliche Nutzung von Notrufeinrichtungen ist strafbar und kann zu einer Geld- oder sogar Freiheitsstrafe führen. Leider wählen immer wieder Bürgerinnen und Bürger den Notruf, ohne dass ein Grund vorliegt. Durch solche Gespräche könnte der Notruf blockiert werden und eine echter Notfall muss gegebenenfalls warten.

Grundsätzlich sollte der Notruf nur beim Vorliegen einer Gefahrensituation gewählt werden. Gleiches gilt für das Absetzen eines Notrufes über die nora-App.

Brand auf Betriebsgelände

Annweiler (ots) – In den frühen Morgenstunden des 25.08.2023, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Großbrand auf einem Betriebsgelände in Annweiler. Die Löscharbeiten dauern an. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Dennoch wird geraten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Schnelleinsatzgruppe Betreuung des Landkreises Südliche Weinstraße und der Stadt Landau richtet derzeit eine Betreuungsstelle im Hohenstaufensaal in Annweiler ein.

Geschwindigkeitskontrollen

Germersheim (ots) – Am Donnerstagmorgen und -mittag wurden durch Beamte der Polizei Germersheim mehrere Verkehrskontrollen und Lasermessungen durchgeführt. In der Hauptstraße in Knittelsheim waren vierzehn Autofahrer zu schnell unterwegs.

Bei einer anschließenden Lasermessung in der Hauptstraße in Weingarten fuhren in der 50er Zone 7 Fahrzeugführer zu schnell. Abschließend wurde noch in der Bahnhofstraße in Zeiskam kontrolliert. Hier wurden drei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Alle Verstöße wurden gebührenpflichtig verwarnt.