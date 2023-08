Mit Messer bedroht

Kaiserslautern (ots) – Eine Bedrohung hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstag bei der Polizei angezeigt. Wie der 45-jährige mitteilte, hielt er sich am Vormittag auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der Pariser Straße auf. Während er in seinem Pkw saß, sei ein junger Mann vorbeigelaufen, der ihn „aus dem Nichts heraus“ anpöbelte und ihm verbal drohte.

Um seine Drohung zu untermauern, habe der Unbekannte ein Messer gezückt und in seine Richtung gehalten. Anschließend lief er zu Fuß davon.

Der 45-Jährige folgte dem Mann mit seinem Pkw und verständigte telefonisch über Notruf die Polizei. So konnte er der Streife den aktuellen Standort des Täters durchgeben.

Die ausgerückten Polizeibeamten griffen den Tatverdächtigen wenig später in der Rudolf-Breitscheid-Straße auf. Der 19-Jährige wurde einer Kontrolle unterzogen und durchsucht. Dabei kam das Messer zum Vorschein.

Die Waffe wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Bedrohung sowie wegen Verstoßes

gegen das Waffengesetz eingeleitet. |cri

Exhibitionist am Bahnhof

Kaiserslautern (ots) – In aller Öffentlichkeit hat ein Mann am Donnerstagabend sein Glied entblößt. Der 42-Jährige fiel gegen 20 Uhr am Haupteingang des Bahnhofs auf, weil er vor aller Augen nicht jugendfreie Handlungen an sich selbst durchführte.

Unter den Passanten, die das Verhalten des Mannes beobachten konnten, befanden sich auch mehrere Kinder. Einer der Zeugen alarmierte die Polizei. Der Exhibitionist wurde daraufhin von den eingetroffenen Beamten kontrolliert.

Ein Atemalkoholtest zeigte einen stark erhöhten Promillewert. Anschließend wurde der 42-Jährige für eine Blutentnahme zur nächsten Dienststelle gebracht. Der Mann muss sich jetzt wegen exhibitionistischer Handlungen strafrechtlich verantworten. |ksr

Frau fährt über Rot – Polizeistreife wird Zeuge

Kaiserslautern (ots) – Ihre Fahrweise hat einer jungen Frau im Stadtgebiet einigen Ärger eingebracht. Gegen die 28-Jährige wird nun wegen eines Rotlichtverstoßes, mangelnder Kindersicherung im Fahrzeug sowie wegen des Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Eine Polizeistreife beobachtete am Samstag, wie eine Autofahrerin mit rasanter Geschwindigkeit die Kreuzung Barbarossastraße/Logenstraße passierte und dabei eine rote Ampel ignorierte. Die 28-Jährige wurde daraufhin von der Polizei angehalten und kontrolliert.

Die Frau händigte den Beamten eine ausländische Fahrerlaubnis aus. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war die 28-Jährige jedoch seit dem Erwerb dieser in Deutschland gemeldet. Somit hätte sie ihren Führerschein umschreiben lassen müssen. Demzufolge war sie widerrechtlich, das heißt ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Des Weiteren waren im Fahrzeug die Kinder der Frau auf dem Rücksitz nicht ordnungsgemäß gesichert. In Anbetracht dieser Tatsache war die Fahrweise der Frau grob fahrlässig. Die Ermittlungen gegen die 28-Jährige laufen. |ksr

Geld verloren anstatt Geld verdient

Kaiserslautern (ots) – Eine Mail von einer angeblichen Online-Plattform kostete einen 22-Jährigen einen vierstelligen Betrag. Der Mann hatte zuvor auf dem Verkaufsportal Spielzeug inseriert. Eine Frau meldete sich auf seine Anzeige und zeigte Interesse an dem Artikel. Kurz darauf erhielt der Mann eine Mail, die auf den ersten Blick von den Plattform-Betreibern stammte und ihn aufforderte, seine Kreditkartendaten zu hinterlegen.

Dies tat der 22-Jährige, ohne sich Weiteres dabei zu denken. Als der jungen Mann später sein Konto checkte, fiel ihm auf, dass 2 Abbuchungen auf seiner Kreditkarte vorgemerkt waren. Er versuchte, die Überweisungen zu stoppen, es war jedoch schon zu spät.

Anstatt durch den Verkauf Geld zu verdienen, entstand für den Mann ein Schaden von mehr als 2.500 Euro. Vermutlich war er auf eine Phishing-Mail hereingefallen.

Nach der vermeintlichen Kauf-Interessentin wird nun gesucht. |ksr

Kreis Kaiserslautern

Unfall mit viel Alkohol im Blut

Mackenbach (ots) – Mit reichlich Alkohol im Blut hat ein Autofahrer am Mittwochabend auf der L356 bei Mackenbach einen Unfall gebaut. Der 24-jährige Mann blieb unverletzt, sein Auto wurde aber so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der junge Mann mit seinem Pkw auf dem Weg in Richtung AirBase, als er gegen 20.45 Uhr in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Honda Civic stieß gegen den Bordstein auf der rechten Seite und kam einige Meter weiter stark beschädigt zum Stehen. Unter anderem brach die Radaufhängung des rechten Vorderrads ab.

Die ausgerückte Streife stellte vor Ort schnell fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemtest bescheinigte ihm einen „Pegel“ von 2,6 Promille. Der 24-Jährige musste deshalb zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verursachen eines Unfalls unter Alkoholeinfluss zu. |cri

Diebstähle aus Verkaufsautomat

Bruchmühlbach (ots) – In jüngster Vergangenheit wurden aus der „MetzBox“ in Bruchmühlbach vermehrt Waren entnommen. Dabei handelt es sich um einen dort aufgestellten Verkaufsautomaten. Am späten Donnerstagabend wurden erneut Personen durch eine Zeugin wahrgenommen, welche sich an dem Gerät zu schaffen machten.

Diese verständigte daraufhin die Polizei, wodurch es zur Festnahme der „Automatenaufbrecher“ kam. Als Täter konnten 4 Jugendliche identifiziert werden. Auf diese kommt nun ein Strafverfahren zu.|pilan.wi